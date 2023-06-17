LinkedIn Sertifika Ekleme Nasıl Yapılır?

LinkedIn sertifika ekleme işleminin yapılabilmesine olanak tanıyor. Üstelik bu işlem oldukça pratik bir şekilde yapılabiliyor. Böylece kullanıcılar sahip olduğu sertifikaları popüler sosyal medya platformuna eklerken uzun süre boyunca uğraşmak zorunda kalmıyor.

İş arayanlar ile işverenleri bir araya getiren LinkedIn isimli platforma eklenen sertifikalar, kullanıcıların meslekleriyle ilgili çeşitli konular hakkında bilgi sahibi olduğunu gözler önüne serer. Bu durum da olumlu izlenim bırakılmasına yardımcı olur.

Sonuç olarak tüm dünyada oldukça popüler olan sosyal medya hizmeti LinkedIn'de iş arayan kişilerin sahip olduğu sertifikaları hesabınıza eklemesi önemlidir. Eğer daha önce sertifika aldıysanız ve bunu LinkedIn hesabınıza eklemek istiyorsanız yalnızca birkaç adım uygulamanız yeterlidir.

LinkedIn Sertifika Ekleme Adımları

LinkedIn sitesini ziyaret edin.

Hesabınıza giriş yapın.

Profil sayfasını açın.

"Profil bölümü ekle" butonuna tıklayın.

"Tavsiye Edilen" sekmesine girin.

"Lisans ve sertifika ekle" seçeneğini seçin.

Gerekli bilgileri girin.

"Kaydet" butonuna basın.

Yıllardır tüm dünyada popülerliğini sürdüren LinkedIn'de sertifikaları kolayca ekleyebilmeniz mümkün. Bunun için öncelikle sosyal medya platformunun resmî web sitesini ziyaret edin ve oturum açık değilse üyelik bilgilerinizi yazarak hesabınıza giriş yapın.

Hesabınıza giriş yaptıktan sonra sağ üst köşede yer alan profil fotoğrafınızın üzerine tıklayarak profil sayfanızı görüntüleyin. Bir sonraki adımda profil fotoğrafınızın altında yer alan "Profil bölümü ekle" butonuna tıklayın.

"Profil bölümü ekle" butonunun üzerine tıkladığınız takdirde bir pencere açılacak. Açılan pencerede "Pozisyon ekle" ve "Kariyer boşluğu ekle" dahil olmak üzere çeşitli sekmeler göreceksiniz. Bunlar arasından "Tavsiye Edilen" sekmesine tıklayın.

"Tavsiye Edilen" sekmesinde "Sergilenenlere ekle", "Lisans ve sertifika ekle", "Proje ekle" ve "Kurs ekle" seçeneklerini göreceksiniz. Bunlar arasından "Lisans ve sertifika ekle" butonuna basın.

Bir sonraki adımda ad, veren organizasyon, alınma tarihi ve yeterlilik URL'si dahil olmak üzere istenen bilgileri kutucuklara girin. Gerekli olan tüm bilgileri girdikten sonra "Kaydet" butonuna basın. Bunu yaptığınız takdirde profilinize sertifika eklenmiş olacaktır.

Bu yazıda sosyal medya uygulamaları arasında yer alan LinkedIn'daki profile sertifika nasıl eklenir sorusunu yanıtladık. Rehberimizde yer alan adımları sırası ile uygulayarak söz konusu işlemi kolayca tamamlayabilirsiniz.