Metinden 3D Karakter Oluşturan Tafi AI Nedir? Nasıl Kullanılır?

Prompt olarak girdiğiniz basit bir metinden gösterişli bir 3D karakteri yaratan Tafi AI, başta oyun geliştiricileri olmak üzere teknolojiyle ilgilenen hemen herkesin ilgisini çekiyor.

Yenilikçi bir yapay zeka uygulaması olarak tanıdığımız Tafi AI ile kişiselleştirilebilen, gerçekçi ve farklı programlarda kullanıma uygun 3D karakterler üretmeniz mümkün hale geliyor.

Tafi AI’ın CEO’su olarak bilinen James Thornton, bu uygulama ile 3D karakter oluşumunu daha kolay ve erişilebilir bir hale getirmeyi hedeflediklerini belirtiyor. Girdiğiniz bir prompt’tan sayısız 3D karakter üretebilen Tafi AI’ın özellikleri neler? Tafi AI nasıl kullanılır? diye merak ediyorsanız; işte, bilmeniz gereken tüm detaylar…

Tafi AI Nedir?

3 boyutlu içerik üretiminde kendisini bir dünya markası olarak tanımlayan Tafi, yaklaşık yirmi yıldır bu sektörde hizmet veriyor. Dünya çapında hem profesyonel hem de amatör kullanıma hitap eden, dijital içerik oluşturma platformu Daz 3D ile biliniyor.

Şimdilerde ise Tafi, yeni bir karakter üretme motorunu tanıtıyor. 3D üretimini basitleştirerek içerik üreticilerinin, kurumsal müşterilerin ve bireysel kullanıcıların işini kolaylaştıran Tafi, geniş bir karakter veri seti ile Tafi AI’de zengin 3D üretim olanakları sunuyor.

Tafi AI’da üretilen 3D karakterler Cinema 4d, 3ds Max, Blender, Maya gibi popüler 3D uygulamalara aktarılabiliyor olacak. Kendinize özgü avatarlar tasarlayabileceğiniz bu yapay zeka aracı sayesinde tamamen özgün animasyonlar oluşturmanız mümkün.

Başlangıçta karmaşık gözükse de vücut hatlarından yüz şekline, göz, kaş, kulak, burun, ağız, çene yapısı gibi insan vücuduna ilişkin tüm detaylarda istediğiniz ayarlamaları yaparak 3D karakterler oluşturabilirsiniz. Yüz ifadelerini değiştirebilir, saç stillerinde düzenlemeler yapabilirsiniz.

Tafi AI Nasıl Kullanılır?

Tafi AI’a giriş yaptıktan sonra karşınıza çıkan prompt çubuğuna uygulamada oluşturmak istediğiniz hakkındaki temel bilgileri girmeniz gerekiyor.

Örneğin, ‘benim için siyahi bir genç adam oluştur’ gibi bir komut girebilirsiniz.

Tafi AI’ın size sunduğu 3D karakteri şekillendirmek için yapay zekâ destekli uygulamayı yönlendirmeniz yeterli oluyor.

‘Biraz daha kaslı, uzun boylu hale getir’ gibi komutlar vererek karakterinizi yapay zeka robotuyla diyalog kurarak şekillendirebiliyorsunuz.

Oluşturduğunuz karaktere kıyafet veya kostüm giydirmek için yine prompt çubuğundan yararlanmanız gerekiyor. Bu kısımda nasıl bir kıyafet istediğinizi, karakterinizin taşımasını istediğiniz aksesuarları belirtebilirsiniz.

İstediğiniz zaman oluşturduğunuz karakterin temel özelliklerini de değiştirmeniz mümkün. Örneğin, ‘bu oluşturduğumuz karakter kadın olsaydı nasıl görünürdü?’ diye sorarak 3D tasarımınızın farklı bir varyasyonunu elde edebilirsiniz.

Beğenmediğiniz takdirde yine prompt girişi yaparak eski karakterinize dönüş yapma imkanınız var.

Bu karakterden üretebileceğiniz alternatiflerin sayısı oldukça fazla. Bunun için Tafi AI’ye şu tarz promptlar girebilirsiniz: