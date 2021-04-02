Lydsto R1: Kendi Kendini Temizleyen Akıllı Robot Süpürge

Gelişen teknolojilerle birlikte robot süpürgeler her zamankinden daha popüler hale geldi. Bu sayede odanızı temizlemek için ter dökmenize ya da yatak altı gibi ulaşılması zor alanları kirli bırakmanıza gerek kalmıyor. Yine de tam bağımsız gibi çalışan bu robot süpürgelerin toz kutusunu temizlemek, çoğu durumda önemli bir sorun olabiliyor. Akıllı robot süpürge Lydsto R1, otonom toz toplama teknolojisi ile birlikte kullanıcıları toz kutusu temizleme zahmetinden kurtarıyor.

Lydsto R1 ile Toz Boşaltma Derdine Son!

Lydsto R1, kutudan iki farklı parça ile çıkıyor: Bunlardan ilki elektrikli robot süpürgenin kendisi iken, ikincisi ise aynı zamanda toz toplama merkezi olarak da görev gören bir şarj istasyonu. Akıllı robot süpürge temizlik işlerini sonlandırdığında ya da yeniden şarj edilmesi gerektiğinde otomatik olarak şarj istasyonuna dönüyor ve bu sırada eş zamanlı olarak toplanan tozları da istasyona aktarıyor.

Lydsto R1'in toz toplama istasyonu dahili olarak 430 mm boyutlu toz toplama kanalına sahip olmakla birlikte 50.000 RPM hızındaki motoru ve 30.000 Pa gücündeki emiş gücü ile yüzde 98 oranında temizlik oranı sunuyor. Toplanan tozlar, istasyondaki kapalı toz torbasına taşınıyor ve yapmanız gereken tek şey, bu torba dolduğunda yenisi ile değiştirmek oluyor. Bu arada kapalı toz torbası da 3 litre kapasiteye sahip ki, bu da ortalama bir evin bir aylık tozunu toplamak için yeterli bir alan anlamına geliyor.

Temizleme Gücü

Lydsto R1 ile devam edersek, cihazın kendisi 2700 Pa emiş gücüne sahip. Bu da tozları, döküntüleri ve kılları kolayca emebileceği anlamına geliyor. 250 ml kapasitesine sahip elektronik su tankı ile gelen modelde paspaslama alanının büyüklüğüne bağlı olarak su çıkışını düzenleyen elektronik kontrol mekanizması bulunuyor.

Bu da su lekesi bırakmadan eşit bir yayılım imkanı sunuyor. Ayrıca burada halı tanıma işlevinden bahsetmekten de fayda var. Paspas, bir halıya denk geldiğinde bunu fark ediyor ve su tankını basınçlandırarak güçlü halı vakumlama moduna geçiyor.

Navigasyon Yeteneği

Lydsto R1, yüksek hassasiyetli radar lazer sensörü LDS ile geliyor. Lysmart V5 otonom konumlandırma, entegre navigasyon algoritması, küresel planlama ve bina haritası özellikleri ile donatılmış durumda ve bu sayede engelleri ve basamakları doğru bir şekilde inceleyebiliyor.

Dayanıklılık

Akıllı robot süpürgede 5.200 mAh kapasitesinde bir batarya bulunuyor ve bu batarya tek şarj ile 150 dakikaya kadar kullanım imkanı sunuyor. Evinizin haritasını çıkartan ve kalan alanların temizliği için gereken gücü otomatik olarak hesaplayan model, gerektiği durumlarda otomatik olarak istasyona dönüyor ve yeterli şarj sağlandığında tekrar göreve başlıyor. Bu da aslında büyük ve kalabalık aileler için oldukça kullanışlı bir özellik.

Lydsto R1 akıllı robot süpürgeye detaylı bir şekilde göz atmak ve uygun fiyatlarla satın almak için buradaki bağlantıya tıklayabilirsiniz.

Kısa bir şekilde özetlemek gerekirse güçlü teknik özellikleri ve özel temizlik modları ile öne çıkan bu model, akıllı düşme özelliği ile de birlikte en akıllı robot süpürge olabilir. Üstelik tüm bu özelliklerin rakiplerine nazaran çok daha uygun bir fiyat etiketi ile sunulduğunu vurgulamakta da fayda var.