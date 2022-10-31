Mac Masaüstü Klasör Simgesi Nasıl Değiştirilir?

Mac masaüstü klasör simgesi değiştirme işlemiyle klasöre farklı renk kodları verebilirsiniz. Böylelikle klasörünüzü daha iyi ayırt etme şansına sahip olabilirsiniz. Standart renklerden çok farklı renkleri klasöre verdiğinizde karmaşık adlı olanları dahi hızlıca ayırt edebilirsiniz. Mac masaüstü klasörleriniz için web’den indirmiş olduğunuz resimleri seçebilirsiniz. Aynı zamanda başka klasör ve dosyadan da simge kullanabilirsiniz.

Mac Masaüstü Klasör Simgesi Değiştirme

MacBook masaüstü düzenleme için klasör simgesi değiştirme işlemi yapabilirsiniz. Mac masaüstünden klasör simgesi değiştirme işlemi için şu adımları takip edebilirsiniz:

1. Web ya da Kendi Resminizden Kullanma

Mac cihazların masaüstündeki klasör simgesini değiştirmek için web’den resim indirip onu kullanabilirsiniz. Ayrıca kendi resminizi de kullanmanız mümkündür. Bunun için aşağıda belirttiğimiz adımları yerine getirmeniz gerekiyor;

İlk olarak Mac cihazınızda kullanmayı düşündüğünüz resmi seçiniz.

Resim seçimi işleminin ardından dosya açıp, Pano üzerine kopyalayınız. Bu işlem için resim dosyası üzerine çift tıklayıp ardından menü çubuğu üzerindeki Düzen > Kopyala kısmını seçmeniz gerekiyor.

Hangi dosya ve klasörün simgesini değiştirmeyi düşünüyorsanız onu seçiniz.

Menü çubuğuyla Dosya > Bilgi Ver'e tıklayınız.

Bilgi penceresinin olduğu en üst tarafta küçük simge yer alıyor.

Menü çubuğundan Düzen > Yapıştır seçeneğine tıklayınız.

Düzen > Yapıştır bazı cihazlarda kullanılamayabiliyor. Böyle durumlarda bilgi penceresinin en üst tarafındaki küçük simgeye tıklamanız gerekiyor. Yapıştırma işleminin ardından kendi resminizin dışında genel olarak PNG, JPEG görüntüsü varsa; resmin yapıştırılmadan önceki görüntüsünün olduğu dosya açılmalıdır. Dosyanın açılmasının ardından menü çubuğu üzerinden Düzen > Kopya seçilmelidir. Bu aşamada dosya içeriğinin kopyalanması gerekiyor.

2. Başka Klasör ya da Dosyadan Simge Kullanma

Mac’inizin masaüstü klasöründeki simgeyi değiştirmek amacıyla aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz;

Mac’te simgesini kullanmayı düşündüğünüz klasör ve dosya seçimini yapınız.

Menü çubuğu üzerinden Dosya > Bilgi Ver seçeneğini seçiniz.

Bilgi penceresi üzerinden en üst taraftaki küçük simge üzerine tıklayınız.

Menü çubuğu üzerinden Düzen > Kopyala'yı seçiniz.

Simgesi değiştirilecek olan klasör ya da dosya seçilmelidir.

Menü çubuğu tarafından Dosya > Bilgi Ver’i seçip diğer aşamaya geçiniz.

Bilgi penceresinin olduğu en üst kısımdaki küçük simgeye tıklanmalıdır.

Menü çubuğundan Düzen > Yapıştır kısmına tıklanarak; simgeyi kopyalanan simgeyle kolayca değiştirebilirsiniz.

Mac Masaüstüne Özgün Klasör Simgesini Geri Yükleme

MacBook klasör rengi değiştirme ve simge değişimi işlemlerinin arkasından dilerseniz özgün olarak klasörün simgesini geri yükleyebilirsiniz. Klasör simgesinin geri yüklenmesi için;

Mac cihazınızda klasör veya dosya seçimi yapınız.

Menü çubuğuyla Dosya > Bilgi Ver’e tıklayınız.

Bilgi penceresi üzerindeki küçük özel simgeye tıklayınız.

Menü çubuğuyla Düzen > Kes seçimi yapınız.

Mac masaüstündeki klasörlerin değişimine dair bilgiler paylaştık. Dilerseniz Android Telefon Mac Bilgisayara Nasıl Bağlanır başlıklı yazımıza da göz atabilirsiniz.