MacBook Pro Isınma Sorunu ve Çözümü

MacBook Pro'lar yüksek performans gerektiren işlemlerde fazla ısınmaları ile kötü bir üne sahiptir ve bazı durumlarda bu, kullanıcıları oldukça rahatsız ediyor. Peki bunu nasıl engelleyebilirsiniz? İşte MacBook Pro ısınma sorunu ve çözümü hakkında merak ettiğiniz detaylar!

MacBook Pro'nuzun fazla ısınması performans düşüklüğü ya da takılma gibi sorunların yanında bilgisayarınızın aniden kapanması gibi daha ciddi sorunlara da yol açabilir. Bu da üzerinde çalıştığınız projelerinizin aniden kapanması anlamına geliyor.

Tam da bu noktada aşırı ısınıp kapanmasını engellemek amacı ile uygulayabileceğiniz bazı yöntemler bulunuyor. Biz de bu yazımızda bilgisayarınızın aşırı ısınmasını engellemek için uygulayabileceğiniz bazı adımları sizlere aktaracağız.

MacBook Pro'nuz Neden Bu Kadar Isınıyor?

Bilgisayarınızdaki toz birikmesinden, açtığınız bir sürü tarayıcı sekmesine kadar pek çok neden aşırı ısınmasına yol açabilir. Aslında bunlar her bilgisayarın uğraştığı sorunlardır ancak MacBook'lar bu sorunlarla diğer hepsinden daha sık mücadele ediyor gibi gözüküyor.

Video düzenleme, oyun oynama ve çok fazla tarayıcı sekmesi açma gibi yoğun işlemler, cihazın işlemcisine ve diğer bileşenlerine zarar verir ve cihazınız çalışırken daha fazla ısınır.

MacBook Pro Isınma Sorunu Nasıl Çözülür?

İşte aşırı ısınan MacBook Pro'da uygulayabileceğiniz bazı yöntemler!

1- Cihazınızı Farklı Yüzeyde Kullanın!

İsimlerine rağmen dizüstü bilgisayarları kullanmak için en uygun yer kucağınız değildir. Bu, fanı kapatıp havalandırmayı engellediği için cihazınızın fazla ısınmasına yol açar. Bu nedenle en iyi havalandırmayı sağlayabilmek adına MacBook'unuzu masa gibi sert ve düz yüzeylerde kullanın. Bu noktada havalandırma kanallarının açıkta olduğundan emin olun.

Yastık ve kanepe gibi yumuşak mobilyalar daha fazla ısıya yol açar ve havalandırma kanallarının toz toplamasına neden olur.

Aynı nedenle Mac'inizi doğrudan güneş ışığı altında kullanmaktan da kaçınmalısınız. Apple, MacBook Pro'nuz için ideal ortam sıcaklığını 10 derece ila 35 derece arasında belirtir.

2- Güçlü Yazılımlara Dikkat Edin!

Eğer cihazınızı kullandığınız ortam iyi görünüyorsa MacBook Pro'nuzun ısınma sebebi aynı anda birden fazla görev yapmasından kaynaklanıyor olabilir. Utilities klasöründen Activity Monitor uygulamasını açarak MacBook'unuzun fazla mesai yapmasına neden olan işlemlere göz atın.

Activity Monitor'de cihazınızın arka planında çalışan işlemleri görüntüleyebilirsiniz. Aynı yerde sebepsiz yere işlemcinizi kullanan uygulamaları ve işlemleri de görüntüleyebilirsiniz. Bazen burada çöken ya da düzgün bir şekilde kapatılmayan uygulamaların da olduğunu görebilirsiniz. İşlemi seçerek sol üst köşedeki 'durdur' düğmesine basarak bu uygulamayı ya da işlemi zorla kapatabilirsiniz.

Ayrıca Chrome gibi bazı uygulamaların hem işlemciyi hem de belleği aşırı zorladığını hatırlatalım. Bu gibi durumlarda Safari ya da Firefox gibi uygulamalara geçmeyi düşünebilirsiniz.

3- Yazılımı Güncelleyin ve SYD'i Sıfırlayın!

MacBook'un gereğinden fazla ısınmasına yol açan sorun direkt olarak yazılımla ilgili de olabilir. Bu bazı durumlarda işletim sistemindeki bir hatadan kaynaklanıyor olabilir. Bu nedenle yapmanız gereken şeylerden birisi de kullandığınız işletim sisteminin güncel olduğundan emin olmaktır.

Apple menüsünü açın ve güncellemeleri kontrol etmek için Sistem Tercihleri > Yazılım Güncelleme adımlarını takip edin. Karşılaştığınız sorun mevcut sürümde olabileceği için şirketin bunu çözen bir yama üzerinde çalışıyor olma ihtimali de var. Bu sebeple otomatik güncellemeleri aktif hale getirin.

Ayrıca Sistem Yönetim Denetleyicisi'ni sıfırlamak da iyi bir fikir olabilir. Bununla ilgili olası bir sorun, fanların neden düzgün çalışmadığını açıklıyor olabilir.

4- Fan Sorunlarını Kontrol Edin!

Eğer sorunlarınız daha belirginse ve fanlarda duyulur ya da görülür bir sorun varsa yerleşik tanılama yazılımından faydalanın. Burada bir test yapabilmek için Apple Diagnostics yazılımdan faydalanın.

Mac'i kapatın ve güç kablosuna bağlayın. Güç düğmesine basın ve daha sonra yeniden başlatmak için D tuşuna basılı tutun. Bir dil seçin - eğer istenirse - ardından ekrandaki teşhis talimatlarını izleyin.

Daha yeni Mac'lerde Apple Diagnostics otomatik olarak test etmeye başlayacaktır. Tanılama tamamlandıktan sonra aldığınız tüm hata kodlarını ve diğer ilgili bilgileri not edin ve onarım seçenekleri için Genius Bar randevusu alın.

5- Fanı Her Zaman Tam Güç Çalıştırın!

MacBook Pro'nuz sürekli olarak aşırı ısınıyorsa ve nedenini anlamakta güçlük çekiyorsanız fan hızını elle ayarlayabileceğiniz üçüncü parti bir uygulamadan yardım almayı düşünebilirsiniz. Bu şekilde Mac'iniz istemese de fanlarınız sürekli olarak tam verimde çalışır.

Ufak bir hatırlatma olması adına bu cihazınızın daha erken yıpranmasına neden olabilir. Ancak yıpranan fanı değiştirmek, ısıdan ölen bileşenleri değiştirmekten daha ucuza mal olur.

Bunun için kullanabileceğiniz en iyi uygulama, ücretsiz bir yardımcı olan Macs Fan Control olarak öne çıkıyor. Fanların kullanımı ile ilgili varsayılan kuralları geçersiz kılar.

6- Soğutucu Alın ve Fan Temizliği Yapın!

Bu, her ne kadar ince ve şık bir bilgisayar olsa da MacBook Pro'nuzun sorunları için son çaredir. Eğer alev alev olan bilgisayarınızı soğutmak için bir yol bulamıyorsanız bir dizüstü bilgisayar soğutucusu satın almanız gerekir. Bu standlar MacBook Pro'nuzun fanlarını destekler ve daha iyi havalandırma sağlamak için ek fanlar sağlar.

MacBook'unuzu çoğu zaman evde kullanıyorsanız bu, aşırı ısınma sorunlarını önlemek için en basit çözüm olabilir. Bir monitör ve klavye ile destekleyerek soğutucuyu kenarda tutmayı da başarabilirsiniz.

Mac'iniz eskiyse ve fanlar eskisinden çok daha fazla dönüyorsa onu temizlemeyi de düşünebilirsiniz. Bunu yaparken kalıcı hasarlar verebileceğinizi aklınızda tutun. O nedenle profesyonel bir yardım almak en iyisi olacaktır.

Sonuç!

MacBook Pro'nuzun aşırı ısınmasını nasıl durdurabileceğinize daha yakından göz attık. Bu sorun özellikle yeni nesil MacBook Pro'larda yaygındır çünkü genellikle mükemmel havalandırma sistemleri ile birlikte gelmezler.

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