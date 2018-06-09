Mac ve Macbook DNS Ayarları Değiştirme

Windows’tan Mac’e yeni geçen kullanıcılar için Mac DNS ayarları nasıl değiştirilir? Mac bilgisayarda DNS değiştirme rehberimizde adım adım anlatıyoruz. Yasaklı, engelli sitelere giriş yapmak için kullanabileceğiniz, Google DNS, OpenDNS başta olmak üzere en hızlı, güvenli, güncel DNS adreslerini de paylaşıyoruz.

Mac Bilgisayarda DNS Değiştirme:

Beklenmedik zamanlarda sosyal ağlara erişimin engellendiği, YouTube’a hız sınırlamasının getirildiği, internet servis sağlayıcıların filtresine takılan onlarca siteyle karşı karşıya kaldığımız ülkemizde engellere takılmamak için çoğumuzun ilk denediği şey; DNS adresi değiştirmek. Windows tarafında DNS değiştirme yeni seviyede kullanıcıların dahi kolaylıkla yapabileceği bir işlem. Hatta DNS değiştirme programları bile mevcut. Mac tarafına baktığımızda aslında Mac bilgisayarda DNS değiştirme zahmetli bir iş değil lakin sistemler tamamen farklı olduğundan Windows’tan Mac’e yeni geçen bir kullanıcı DNS ayarlarını nereden yapacağını bulmakta zorlanıyor. Biz de senelerdir Windows kullanan, Mac ile yeni tanışmış kullanıcılar için Mac DNS değiştirme rehberi hazırladık. Mac için de DNS ayarı değiştirme programları mevcut lakin bu programlara hiç gerek yok. Aşağıdaki adımları takip etmeniz yeterli.

Mac DNS Ayarları Nasıl Yapılır?

Sistem Tercihleri - Ağ yolunu izleyin.

DNS adresleri arasında geçiş yapmak için (Google DNS’den internet servis sağlayıcının DNS’sine dönme veya tam tersi) "Konum: Otomatik" açılır menüsüne ardından "Konumları Düzenle"ye tıklayın.

+’ya tıklayarak bir isim verin (Google DNS, OpenDNS gibi) ve "Bitti" butonuna tıklayın.

Ağ menüsünde sol panelden WiFi’ı (Ethernet ile bağlanıyorsanız Ethernet’i) seçip "İleri Düzey"e tıklayın ve "DNS" sekmesine gelin.

+’ya tıklayarak DNS adreslerini girin ve (Google DNS: 8.8.8.8 - 8.8.4.4 gibi) Tamam butonuna tıklayarak onaylayın. Son olarak "Uygula" diyerek ayarlarınızı kaydedin.

DNS adresini tekrardan otomatiğe almak yani internet servis sağlayıcınızın kendi DNS adreslerine geri dönmek isterseniz, Apple logosuna tıklayarak açılır menüye ulaşın ve Konum’u "Otomatik" olarak seçin.

Hızlı, Güvenli, Güncel (2018) DNS Adresleri:

Sadece yasaklı sitelere giriş yapmak için değil, internette daha hızlı gezinmek, güvenliği artırmak için kullanabileceğiniz en iyi, hızlı, güvenli, güncel DNS adresleri aşağıda listelenmiştir.