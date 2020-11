MacBook Air 13 vs MacBook Pro 13 Karşılaştırması - Eğer yeni bir dizüstü bilgisayar satın almak istiyorsanız ve yeni MacBook Air ile yeni MacBook Pro arasında kaldıysanız, aradaki fiyat farkının üst modele değip değmeyeceğini merak ediyor olabilirsiniz.

Apple tarafından geçtiğimiz günlerde tanıtılan her iki modelde de Apple Silicon M1 işlemci yer alıyor. Bu işlemci yalnızca daha yüksek performans sunmuyor, yüksek verimliliği sayesinde daha uzun batarya ömrü de sağlıyor. Peki her iki model arasındaki özellikler, hangi noktalarda farklılaşıyor?

MacBook Air 13 vs MacBook Pro 13 Kıyaslaması!

Kıyaslamamıza geçmeden önce her iki modelin fiyatlandırma aralığına daha yakından göz atalım.

MacBook Air 13'ün ülkemizdeki başlangıç fiyatı 10.999 TL olarak duyuruldu. Çeşitli yükseltmelerle birlikte bu fiyat 24.499 TL bandına kadar yükseliyor. MacBook Pro 13'ün başlangıç fiyatı ise 14.299 TL olarak öne çıkıyor. Bu modeldeki çeşitli yükseltmelerle birlikte fiyat 25.299 TL bandına kadar yükseliyor.

Yani her iki modelin başlangıç fiyatları arasında 3.300 TL fark bulunurken, en donanımlı paketlerin arasında ise 800 TL kadar bir fark olduğunu görüyoruz.

MacBook Air 13 vs MacBook Pro 13: Tasarım Karşılaştırması

Temel olarak baktığımızda her iki model tasarım olarak birbirine oldukça benziyor. Her iki model de 30,41 cm genişliğe ve 21,24 cm derinliğe sahip. Öte taraftan farklılıklar, daha küçük ayrıntılarda yatıyor. Air her zamanki gibi daha oval bir tasarıma sahip ancak Pro, daha keskin hatlarla birlikte geliyor.

Yine de malzeme tarafında herhangi bir farklılık bulunmuyor. Hem Air hem de Pro işlenmiş alüminyum malzeme ile kutudan çıkıyor ve Gümüş / Uzay Grisi renk seçenekleri ile kullanıcılara sunuluyor. Ayrıca Air'ın 1,3 kg ve Pro'nun ise 1,4 kg ağırlığa sahip olduğunun altını çizelim.

Eğer fazla sayıda bağlantı noktasına ihtiyacınız varsa, ne yazık ki her iki model de bunu sunmaktan uzak. Hem Air hem de Pro, sadece iki adet Thunderbolt / USB 4 bağlantı noktası sunuyor. Yani daha fazla bağlantı noktası istiyorsanız, yanınızda bir takım aparatlarla gezmeniz gerekecektir.

Son olarak söylemeden geçmeyelim ki MacBook Pro'da gündelik kullanımda hayatınızı kolaylaştıracak Touch Bar da yer alıyor.

Pro Hangi Alanlarda Üstün?

- Touch Bar

- Daha Şık Tasarım (Kişiye Göre Değişir)

MacBook Air 13 vs MacBook Pro 13: Ekran Karşılaştırması

Eğer ekran kıyaslaması ile devam edersek Air'den Pro'ya geçmek için sadece tek bir neden var: Parlaklık.

Her iki modelde de IPS panele sahip 13.3 inç boyutunda ekran yer alıyor. Retina ile desteklenen bu ekranlarda hem True Tone hem de P3 Wide Color reprodüksiyonu yer alıyor. Ayrıca her iki modelin de ekran çözünürlüğü 2560 x 1600 piksel. Ancak Air 400 nit parlaklığa sahipken, Pro ise 500 nit parlaklığa sahip. Bu da ışıklı ortamlarda daha iyi görüş imkanı sağlıyor.

Pro Hangi Alanlarda Üstün?

- 100 nit Daha Parlak Ekran

MacBook Air 13 vs MacBook Pro 13: Performans Karşılaştırması

Apple'ın Silicon M1 işlemcisinin yer aldığı bu iki model, seleflerine kıyasla çok daha ciddi performans yükseltmeleri ile birlikte geliyor.

Apple'a göre Air, Intel işlemcili selefine göre 3,5 kat daha hızlı iken Pro, Intel işlemcili selefine göre 2,8 kat daha hızlı. Bu noktada Air'ın fansız bir tasarım ile geldiğini, Pro'nun ise fanlara sahip olduğunu hatırlatalım. Bu, yüksek performans gerektiren programlarda daha düşük sıcaklık sağlayacağı için Pro'nun avantajına olan bir durum.

Air'ın başlangıç paketinde sekiz çekirdekli işlemci ve yedi çekirdekli grafik işlemci yer alıyorken, Pro'nun başlangıç paketinde ise sekiz çekirdekli işlemci ve sekiz çekirdekli grafik işlemci bulunuyor.

Buna ek olarak her iki modelin de başlangıç paketinde 8 GB RAM ve 256 GB SSD bulunuyor. Eğer bu bileşenleri yükseltmek isterseniz, cebinizden biraz daha para çıkması gerekecek. Her iki modeli de 16 GB RAM ve 2 TB SSD'e kadar yükseltebilirsiniz. Bu durumda ödemeniz gereken fiyatı, kıyaslamanın başında azami fiyat olarak belirtmiştik.

Pro Hangi Alanlarda Üstün?

- Başlangıç Paketi Daha Performanslı

- Fan Sayesinde Daha Az Isınacaktır

MacBook Air 13 vs MacBook Pro 13: Batarya Ömrü Karşılaştırması

M1 işlemcinin bir diğer avantajı da batarya ömrü noktasında öne çıkıyor. Apple tarafından paylaşılan verilere göre Air 18 saate kadar, Pro ise 20 saate kadar batarya ömrü sunuyor. Tabii bu veriler kullanıma bağlı olarak değişecektir ancak oldukça iddialı olduklarını söylemeden geçemeyiz.

Pro Hangi Alanlarda Üstün?

- Daha İyi Batarya Ömrü

MacBook Air 13 vs MacBook Pro 13: Ses Karşılaştırması

Her iki modelde de 3,5 mm kulaklık jakı yer alıyor. Buna ek olarak hoparlöre güvenmek isterseniz Air, stereo hoparlör ile geliyor. Pro'da yer alan stereo hoparlör ise yüksek dinamik aralığına sahip olması ile bir adım öne çıkıyor. Air'de yer alan üçlü mikrofon yönlendirmeli hüzmeleme teknolojisine sahipken, Pro aynı teknolojiyi stüdyo kalitesinde sunuyor.

Pro Hangi Alanlarda Üstün?

- Yüksek Dinamik Aralığına Sahip Ses

- Stüdyo Kalitesinde Mikrofonlar

Sonuç: Hangisi Daha İyi?

Eğer incelemenin sonucunda kafanız daha da karıştıysa, yazı boyunca Pro'nun hangi alanlarda öne çıktığını hemen aşağıda tekrar listeleyim:

- Touch Bar

- Daha Şık Tasarım

- Daha Parlak Ekran (100 nit)

- Daha Performanslı Başlangıç Paketi

- Dahili Fan ile Daha Az Isınma

- Daha İyi Batarya Ömrü (2 saate kadar)

- Yüksek Dinamik Aralığına Sahip Hoparlör

- Stüdyo Kalitesinde Yerleşik Mikrofonlar

Tüm bu detayları göz önüne aldığınızda kendi ihtiyaçlarınızı belirleyip, bu doğrultuda seçim yapmalısınız. Peki sizin tercihiniz hangisi? Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle ve diğer okurlarımızla paylaşmayı unutmayın.