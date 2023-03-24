MacBook'larda Ekranı İkiye Bölme Nasıl Yapılır?

Mac ve MacBook'lar ekranı ikiye bölme işleminin yapılabilmesine olanak tanıyor. Kullanıcılar bu sayede iki farklı uygulamaya aynı anda göz atabiliyor. Bu yazıda söz konusu işlemin gerçekleştirilebilmesi için hangi adımların uygulanmasını gerektiğini açıkladık.

Apple tarafından piyasaya sürülen Mac ve MacBook modellerinde Split View isimli bir özellik bulunuyor. Bilgisayarın daha verimli bir şekilde kullanılabilmesine yardım eden özellik, ekranın ikiye bölünebilmesini sağlıyor. Peki, ekran ikiye nasıl bölünür?

MacBook'ta Ekranı İkiye Bölme Adımları

İki farklı pencere açın.

Pencerenin sol üst köşesindeki yeşil simgeye tıklayın.

"Ekranın Sol Tarafına Döşe" veya "Ekranın Sağ Tarafına Döşe" seçeneğini seçin.

Diğer pencerenin üzerine tıklayın.

Ekranın sağ ve sol kısımlarında iki farklı pencere yer alacak.

Ekranın ortasındaki çizgiye basılı tutarak pencere boyutunu ayarlayabilirsiniz.

MacBook, klavye kısayolları desteğinin yanı sıra Split View özelliğiyle de verimliliği üst seviyeye taşıyor. Bu özellik sayesinde iki farklı web sitesinde aynı anda gezinebilirsiniz. Örneğin YouTube üzerinden bir video izlerken e-ticaret sitesindeki ürünlere göz atabilirsiniz.

Ekranı ikiye bölebilmek için öncelikle ekranda yer almasını istediğiniz iki farklı pencereyi açın. Açık olan pencerelerden birinin sol üst köşesinde konumlanan yeşil simgenin üzerine tıklayın. Bu adımı uyguladığınız takdirde bir pencere açılacak.

Açılan pencerede "Tam Ekran", "Ekranın Sol Tarafına Döşe" ve "Ekranın Sağ Tarafına Döşe" olmak üzere üç farklı seçenek göreceksiniz. Bunlar arasından "Ekranın Sol Tarafına Döşe" ya da "Ekranın Sağ Tarafına Döşe" seçeneğini seçin.

Söz konusu adımı uyguladığınızda mevcut pencere sağ ya da sol kısımda konumlanacak. Diğer taraftaki pencerenin üzerine tıklayarak işlemi tamamlayabilirsiniz. Böylelikle ekranın her iki tarafında iki farklı pencere yer alacaktır.

Eğer ekranda bulunan pencerelerden birinin daha geniş yer kaplamasını istiyorsanız orta kısımda yer alan siyah çizgiye basılı tutarak sağ ya da sol kısma sürükleyin. Bu işlemi daha pratik şekilde yapabilmeniz mümkün.

Dokunmatik yüzeyde üç parmağınızı yukarı doğru sürükleyerek "Mission Control" bölümünü görüntüleyin. Bir pencereye basılı tutup diğer pencerenin üzerine sürükleyip bırakın. Yeni pencerenin üzerine tıklayın. İzleme Dörtgeni kategorisinden "Mission Control" seçeneğinin seçili olması gerektiğini belirtelim.

İkiye Bölünen Ekrandan Nasıl Çıkılır?

Dokunmatik Yüzeyde üç parmağınız yukarı doğru sürükleyin.

Mouse imlecini üst kısımdaki pencerenin üzerine götürün.

Ok simgesine tıklayın.

İkiye bölünen ekrandan çıkmak için dokunmatik yüzeyde üç parmağınızı yukarı doğru sürükleyin. Mouse imlecini üst kısımdaki pencerenin üzerine götürün. Böylelikle iki pencere ayrılarak tekrar eski hâline dönecektir.