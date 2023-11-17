Madame Web Konusu, Oyuncuları ve Yayın Tarihi

Vizyona girmeye hazırlanan yeni süper kahraman filmi Madame Web, konusu ve oyuncuları ile dikkat çekiyor. Peki, Marvel evreninde geçen ve uzun süredir merak içerisinde beklenen yapım neler sunacak?

Bu rehberde süper kahraman filmi izlemekten keyif alan kişilere hitap eden Madame Web ne anlatıyor sorusu dahil olmak üzere merak edilen bazı soruları yanıtlayacağız.

Madame Web Konusu

Madame Web, gelecekte yaşanacak olayları görmeye başlayan Cassandra Webb isim sağlık görevlisinin hikâyesini konu alıyor. Marvel Comics evreninin en gizemli süper kahramanlarından bir tanesi olan Cassandra, Ezekiel Sims'e karşı mücadele edecek.

Madame Web Oyuncuları

Sydney Sweeney

Emma Roberts

Isabela Merced

Dakota Johnson

Adam Scott

Celeste O'Connor

Jill Hennessy

Tahar Rahim

Wes Meserve

Yönetmenliğini S.J. Clarkson'ın üstlendiği Madame Web filminin oyuncu kadrosunda Sydney Sweeney, Emma Roberts, Isabela Merced, Dakota Johnson, Adam Scott, Celeste O'Connor ve daha pek çok isim bulunuyor.

Filmde Julia Carpenter karakterini Sweeney, Mary Parker karakterini Roberts, Anya Corazon karakterini Merced, geleceği görme yeteneğine sahip olan Madame Web karakterini ise Johnson canlandırıyor.

Dakota Johnson daha önce 2015 yılında izleyicilerle buluşan Fifty Shades of Grey (Grinin Elli Tonu), 2017 yapımı Fifty Shades Darker (Karanlığın Elli Tonu), 2018 yılında çıkan Fifty Shades Freed (Özgürlüğün Elli Tonu), 2022 yılında vizyona giren Persuasion (İkna) ve daha pek çok yapımda yer aldı.

Madame Web Karakterleri

Julia Carpenter

Mary Parker

Anya Corazon

Madame Web

Ben Parker

Mattie Franklin

Ezekiel Sims

Senaristliğini Claire Parker, S.J. Clarkson ve Kerem Sanga'nın üstlendiği filmde Julia Carpenter, Mary Parker, Anya Corazon ve Madame Web dahil olmak üzere pek çok karakter bulunuyor.

Madame Web Yayın Tarihi

Uzun süredir merak içerisinde beklenen Madame Web isimli filmin Türkiye'de 16 Şubat 2024 tarihinde vizyona girmesi bekleniyor.

Bu rehberde Madame Web ne anlatıyor sorusu dahil olmak üzere merak edilen bazı soruları cevapladık. Süper kahraman temasına sahip yeni film hakkında ne düşünüyorsunuz? Söz konusu film ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.