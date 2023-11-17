Madame Web Konusu, Oyuncuları ve Yayın Tarihi
Bu rehberde yeni süper kahraman filmi Madame Web konusu, oyuncuları, karakterleri ve yayın tarihi hakkında merak edilen soruları yanıtlayacağız.
Vizyona girmeye hazırlanan yeni süper kahraman filmi Madame Web, konusu ve oyuncuları ile dikkat çekiyor. Peki, Marvel evreninde geçen ve uzun süredir merak içerisinde beklenen yapım neler sunacak?
Bu rehberde süper kahraman filmi izlemekten keyif alan kişilere hitap eden Madame Web ne anlatıyor sorusu dahil olmak üzere merak edilen bazı soruları yanıtlayacağız.
Madame Web Konusu
Madame Web, gelecekte yaşanacak olayları görmeye başlayan Cassandra Webb isim sağlık görevlisinin hikâyesini konu alıyor. Marvel Comics evreninin en gizemli süper kahramanlarından bir tanesi olan Cassandra, Ezekiel Sims'e karşı mücadele edecek.
Madame Web Oyuncuları
- Sydney Sweeney
- Emma Roberts
- Isabela Merced
- Dakota Johnson
- Adam Scott
- Celeste O'Connor
- Jill Hennessy
- Tahar Rahim
- Wes Meserve
Yönetmenliğini S.J. Clarkson'ın üstlendiği Madame Web filminin oyuncu kadrosunda Sydney Sweeney, Emma Roberts, Isabela Merced, Dakota Johnson, Adam Scott, Celeste O'Connor ve daha pek çok isim bulunuyor.
Filmde Julia Carpenter karakterini Sweeney, Mary Parker karakterini Roberts, Anya Corazon karakterini Merced, geleceği görme yeteneğine sahip olan Madame Web karakterini ise Johnson canlandırıyor.
Dakota Johnson daha önce 2015 yılında izleyicilerle buluşan Fifty Shades of Grey (Grinin Elli Tonu), 2017 yapımı Fifty Shades Darker (Karanlığın Elli Tonu), 2018 yılında çıkan Fifty Shades Freed (Özgürlüğün Elli Tonu), 2022 yılında vizyona giren Persuasion (İkna) ve daha pek çok yapımda yer aldı.
En İyi Süper Kahraman Dizileri
Süper kahraman dizileri izlemek isteyen kişiler için bir liste hazırladık. Hazırladığımız listede süper kahraman temasını seven kişilerin beğenebileceği yapımlar yer alıyor.
Madame Web Karakterleri
- Julia Carpenter
- Mary Parker
- Anya Corazon
- Madame Web
- Ben Parker
- Mattie Franklin
- Ezekiel Sims
Senaristliğini Claire Parker, S.J. Clarkson ve Kerem Sanga'nın üstlendiği filmde Julia Carpenter, Mary Parker, Anya Corazon ve Madame Web dahil olmak üzere pek çok karakter bulunuyor.
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Bu rehberde Madame Web ne anlatıyor sorusu dahil olmak üzere merak edilen bazı soruları cevapladık. Süper kahraman temasına sahip yeni film hakkında ne düşünüyorsunuz? Söz konusu film ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.
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