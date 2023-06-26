ChatGPT Hesap Silme Nasıl Yapılır?

OpenAl’in geliştirdiği yapay zeka modeli ChatGPT, doğal dil işleme (NLP) teknolojisinden yararlanan ve insanlarla konuşup cevaplar üreten chatbot’tur.

GPT isimli modelin güncellenen sürümü olan ChatGPT, 175 metre paremetreden içerdiği için daha önce geliştirilen chatbot modellerine kıyasla doğru ve kesin yanıt verme oranı yüksektir. Ses, görüntü ve metin tabanlı sohbetlere uygun olarak tasarlanmıştır.

ChatGPT, kullanıcılarına her konuda soru sorma imkanı tanıyor. Özelleştirilebilir yapıdan oluştuğu için belirli alanlarda uzmanlığa ihtiyaç duyulan soruları da yanıtlayabiliyor. Birçok konuda bilgi edinmeyi sağlayan ChatGPT’de hesabınızı silmek isteyebilirsiniz. Aşağıda detaylı şekilde ChatGPT hesap silme işlemleriyle ilgili bir rehber hazırladık.

ChatGPT, özelleştirilebilir yapıya sahiptir. Bu nedenle tıp, e-ticaret gibi birçok alanda kullanabilirsiniz. İnsan müdahalesi olmadan çalışan chatbot, öğrenme yeteneğine sahiptir. Bu sebeple zaman içinde doğru yanıt verebilme gibi özellikleri daha iyi gelişecek.

ChatGPT Hesabı Nasıl Açılır?

Kullanıcı dostu arayüze sahip olan ChatGPT üzerinden kolayca hesap açılabiliyor. Bunun için öncelikle ChatGPT’nin web sitesini ya da mobil uygulamasını cihazınıza indiriniz.

Web sitesinin ana sayfasında hesap oluşturma seçenekleri bulunuyor. Hesap açma kısmı mobil uygulamadaysa ekran ilk açıldığında görüntülenir.

ChatGPT hesap açma işlemi esnasında kullanıcı adı, e-posta adresi ve şifrenin olduğu birkaç soru sorulur. Duruma göre telefon numarası, doğum tarihi gibi bilgilerde kullanıcılardan isteniyor. Bu bilgiler girilerek hesap oluşturma işlemi gerçekleştirilebilir. ChatGPT’yi kullanabilmek için hesap oluşturmak şarttır.

ChatGPT Hesabı Nasıl Kapatılır?

ChatGPT hesabının kapatılması da açılması kadar kolay bir iştir. Hesap kapatma işlemi öncesinde uygulamaya ait politikaları okumanız gerekiyor. Çünkü her uygulamanın kendine göre politikası vardır. ChatGPT kapatma işlemi için şu adımlar takip edilmelidir:

1. Yardım Sohbeti Aracılığıyla ChatGPT Hesap Silme

ChatGPT açılıp sağ üst köşede konumlanan “Yardım” seçeneğine tıklanır.

“Bize bir mesaj gönder” seçilir.

“Hesabımı Sil” seçeneğine tıklanıp ekrandaki talimatlar izlenerek ChatGPT hesap silme işlemi tamamlanır.

2. E-Posta ile ChatGPT Hesap Silme

Silinmek istenen ChatGPT hesabına kayıtlı e-posta kimliğine giriş yapılır.

“[email protected]” adresine e-posta gönderilir.

E-posta üzerinden “Hesap silme talebi” oluşturulur.

E-postaya “Lütfen ChatGPT hesabımı silin” yazabilirsiniz.

Sıraladığımız adımları gerçekleştirdikten sonra çok kısa sürede sistem bir cevap gönderecek.

ChatGPT’de hesabın silinmesi bazen birkaç günü bulabilir. Yukarıdaki adımları eksiksiz şekilde yerine getirdiğinizde hesabınız kesin olarak silinmiş olacak. Hesabın kalıcı olarak kapatılmasıyla verilerin silinmesi konusu prosedürlerle ilgilidir. Bundan dolayı silme işlemi öncesinde verilerin yedeklenmesi çok sağlıklı olur.