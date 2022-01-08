Yaprakların kılcal damarları, mantarın Mars'a benzeyen yüzeyi ve bir örümceğin karnının tüyleri, yakalamaya çalışabileceğiniz ayrıntılardan sadece bazıları. Ancak telefonunuzla bu kadar ayrıntılı fotoğrafları nasıl çekiyorsunuz hiç merak ettiniz mi? Makro çekim tekniklerini detaylandırıyoruz. Makro çekim nedir? Telefonlarda makro kamera kullanımı ve daha fazlası bu yazımızda sizleri bekliyor.

Makro Çekim Nedir?

Makro çekimler 1:1 ve 80:1 aralığındaki çekimleri tanımlayan bir terimdir. Doğadaki küçük objeleri 1x ya da üstü yakınlaştırma oranıyla çekerek en ince ayrıntıları gün yüzüne çıkarabilirsiniz.

iPhone 13 Pro and 13 Pro Max

En yeni iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max, bir özneye yeterince yaklaştığınızda otomatik olarak devreye giren bir makro moduna sahip. Telefon, lensi ana kameradan daha yakın objelere odaklanabildiği için ultra geniş kameraya geçerek daha etkileyici sonuçlar elde edilmesine olanak sağlıyor. Cihazın minimum odak mesafesi 2 cm. En iyi sonuçlar için, bu tür bir yakınlığa yaklaşmak istersiniz statik nesneleri tercih etmenizi öneririm Bir yaban arısını bu oranda fotoğraflamak için cesur bir fotoğrafçı olmanız gerekir.

Apple işleri kolaylaştırmayı seven bir marka. Apple, bu otomatik geçiş özelliğini kameranın Ayarlar menüsünde açıp kapatmanın bir yolunu da eklediği için ek dokunuşlar yapmanıza gerek yok. Diğer iPhone'ların özel bir makro modu yok, ancak yine de iyi makro çekimler yapabilirsiniz. Bunun için bazı önemli ipuçlarını yazımızın ilerleyen kısımlarında ele alacağız.

Android Telefonlar

Birçok Android telefonun özel makro kameraları vardır. Bunlara genellikle iki yoldan biriyle erişebilirsiniz. İlk yöntem objektifler arasında geçiş yapmak. Makro, tipik olarak bir çiçek sembolü ile tanımlanır çünkü bu, makro fotoğrafçılığın klasik sembollerinden biridir. Eğer kameranız açıkken modlar arasında böyle bir simgeye denk gelmediyseniz, ayarlar menüsünde bir makro modu seçeneği olmalıdır. Nakro modu kamera modlarınıza eklediğinizden emin olun.

Tüm telefon üreticileri kendi kamera uygulamalarını kullandığı için, bu kısım hakkında tam olarak net bir çözüm yolu sunmak yanlış olur. Cihazınızı kurcalamaktan korkmayın. Geçtiğimiz birkaç yıl içinde, en popüler telefon üreticilerinin birçoğu, maliyeti düşürmek için telefonlarına düşük kaliteli makro kameralar eklemeye başladı. Makro kameranız 2MP sensöre sahipse pek iyi sonuçlar beklemeyin. Bu telefonların genellikle birincil kameralarıyla daha iyi sonuçlar elde edebilirsiniz.

Makro Modu Bulunmayan Telefonlarda Makro Çekim Yöntemi

Sağlam bir özel makro kameraya sahip bir telefonunuz yok mu? İyi haber şu ki, bir makro lensin olmaması, fotoğrafçılık ruhunuzu diğer kameralarla da açığa çıkaramayacağınız anlamına gelmiyor. Burada önemli olan nesneye ne kadar yakın odaklanabildiğinizdir. Çoğu durumda ultra geniş bir kamera, birincil kameradan önemli ölçüde daha yakına odaklanabilir - bu nedenle birçok üst düzey telefon, ayrı bir lens yerine makro görüntüler çekmek için ultra geniş lenslerini kullanır.

Kamerayı çok yakına odaklamak zor olabilir. Telefonunuzda 'Pro' modu varsa, bunu kullanmayı deneyin. Bu, merceğin odağını manuel olarak değiştirmenize izin vererek otomatik odaklamayı denklemden çıkarmanıza izin verecektir.

Yapmaya meyilli olduğumuz şey, dijital yakınlaştırma da dahil olmak üzere bir kameranın sahip olduğu tüm lensleri denemek ve hangi görüntülerin en iyi şekilde çıktığını görmek. Önizlemede hangi bölümlerin en keskin göründüğüne dikkat etmeniz gerekiyor. Biraz daha yakına ve uzağa gitmenizi ve her sahnenin birden fazla fotoğrafını çekmenizi öneririm.

Makro doğa fotoğrafçılığında rüzgar düşmanınızdır. Bu ölçekte çekim yaparken rüzgar bulanık sonuçlara yol açabilir. Çekim yaparken rüzagarı olabildiğince engellemeye özen gösterin. Hemen hemen her fotoğrafçılık türünde olduğu gibi, ışık sizin arkadaşınızdır. Güneş ışığında çekim yaparken harika görünen bir makro görüntü elde etmek, ağaç örtüsünün altından çok daha kolaydır. Daha fazla ışık, aynı zamanda, kameranın daha hızlı bir deklanşör hızı kullanabileceği ve son görüntüde hareket bulanıklığı olasılığını azaltabileceği anlamına gelir.

Aksesuarlarla Makro Nasıl Güçlendirilir?

Telefonunuzun makro becerilerinden hala memnun olmadığınızı fark edebilirsiniz, sonuçta çoğu tam olarak birinci sınıf yakın çekim doğa kameraları değil. Klipsli lens kullanımı ile çok daha çarpıcı sonuçlar elde edebilirsiniz. Bu aksesuarlar, kameranın kendi merceğinin görüş alanında değişiklikler uygular. Teknik açıdan hepsi optik olarak vasat olsa da, tüm çerçeve boyunca netlik aramadığımız makro fotoğrafçılıkta bu çok da önemli değil. Apexel Clip HD gibi bu tür lensler, makro görüntülerinizin çok daha dramatik görünmesini sağlayabilir.

Makro Fotoğraflarınızı Nasıl Düzenleyebilirsiniz?

Merkezi ayrıntıdaki netliği ortaya çıkarmak için genellikle keskinleştirme ayarlarından yararlanmak isteyebilirsiniz. Artan kontrast, resmin daha fazla öne çıkmasını sağlarken bir skeç efekti eklemek, nesnenizi daha keskin bir şekilde ön plana çıkmasına fayda sağlayabilir. Dizüstü veya masaüstü bilgisayarınızda Photoshop varsa, Camera RAW filtre modunu kontrol ettiğinizden emin olun. Dehaze, Texture ve Clarity kaydırıcılarıyla oynamak, makro resimlerinizin etkinliğini önemli ölçüde artırabilir.

Peki siz makro çekim teknikleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Telefonunuzda makro modunu sık sık kullanır mısınız? Düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.