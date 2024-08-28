2024 yılına damgasını vuran ve çok uzun zamandır en çok istek listesine eklenmiş oyun olan Manor Lords muhteşem bir erken çıkış yaptı ve büyük beğeni topladı. Türkçe dil desteğine sahip olmasından ve Game Pass’te yer almasından ötürü ülkemizde de pek çok kişi tarafından oynanan Manor Lords ile alakalı merak edilen bir şey var. Manor Lords Türk oyunu mu? Gelin sizler için izah edelim.

Manor Lords Türk Yapımı mı?

Manor Lords’u Türkler mi yaptı diye düşünüyorsanız cevabımız hayır. Manor Lords, Greg Styczeń isimli Polonyalı bir geliştirici tarafından yapıldı. Oyunun neredeyse tamamını tek başına geliştiren Greg Styczeń hem derinlikli bir şehir kurma ve simülasyon oyunu yapmayı başardı hem de pek çok dilde oyununu yayınladı.

Sanıyoruz ki oyunun Orta Çağ’da geçmesi, Türkçe dil desteğine sahip olması, pek çok Türk yayıncı tarafından oynanması ve oyunun tematik olarak Mount & Blade’e benzemesinden ötürü Manor Lords’un Türk oyunu olabileceği konusunda bir düşünce hakim. Manor Lords Greg Styczeń tarafından geliştirildi ve Amerikalı bir video oyunu yayıncısı olan Hooded Horse tarafından yayınlandı.

Bu şirket son yıllarda strateji ve simülasyon oyunları alanında öne çıkan bağımsız bir yayıncı olarak tanınıyor. Yani bu oyunun Türklerle ve Türkiye ile hiçbir ilgisi bulunmuyor.

Umuyoruz ki ileride Manor Lords ölçeğinde yapımları Steam’de görebiliriz. Son yıllarda yerli oyunlarımız fena olmayan başarılara imza attı. Diliyoruz ki ileride de Manor Lords gibi bir oyun Türkler tarafından yapılır. Eminiz ki önümüzdeki senelerde bizler de bu büyüklükte bir oyun yayınlayabileceğiz. Türk geliştiriciler şimdiden uluslararası yatırımlar almaya başladı bile.

Manor Lords Türk oyunu mu sorusuna cevap niteliğinde olan yazımızın sonuna geldik. Umuyoruz ki sizler için faydalı olmuştur. Siz Manor Lords oynamış mıydınız? Manor Lords’un Türk oyunu olmadığını biliyor muydunuz? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.