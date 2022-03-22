Mount & Blade II: Bannerlord Steam'de! Türkçe sağlam rpg oyunlarından Mount and Blad 2, oyuncuları orta çağ döneminde savaşa sokuyor.

Ramazan Tugay Kahraman - 27 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Mount & Blade II: Bannerlord, sistem gereksinimleri yüksek olmayan, Türkçe dil desteğiyle gelen sağlam bir orta çağ temalı rpg oyunu. Mount and Blade 2: Bannerlord, orta çağ savaş simülasyon ve rol yapma oyunu Mount & Blade: Warband'in devamı niteğinde. 200 yıl öncesinde geçen, detaylı dövüş sistemi ve Kalradya dünyasını daha kapsamlı ele alan Mount & Blade 2'de dağlardaki sığınakları talan ediyor, şehirlerin arka sokaklarında gizli suç imparatorlukları kuruyor veya güç mücadelemizde savaş kesmekeşinin içine atılıyoruz. Mount & Blade II Steam'den indirilebilir. Hemen yukarıdaki Mount & Blade II: Bannerlord İndir butonuna tıklayarak oyunu satın alıp PC'nize yükleyebilirsiniz.

Türk imzası ile 10 yıldır geliştirilen ve nihayet oyuncuların karşısına çıkan başarılı orta çağ savaş oyunu, sürükleyici yapısı ile birlikte milyonlara ulaşıyor. Oyuncular gerçekçi savaş yapısı ile birlikte oyun içerisinde aksiyona doyacak, kaliteli aksiyon sahneleri ile karşılaşacaklar.

Mount & Blade II: Bannerlord İndir

Strateji / Aksiyon RPG

Engin Kalradya kıtasında keşfe çıkın, baskınlar düzenleyin ve yolunuz boyunca dostlar düşmanlar edinin. Kendi ordunuzu yetiştirip savaşa sokun; bir yandan birliklerinizi komuta ederken diğer yandan onların yanında aksiyonun kalbine dalıp düşmanla çarpışın.

Tek Oyunculu Sandbox Haritası

Oyunu dilediğiniz gibi oynayın! Hiçbir oynanışın birbirinin aynısı olmadığı dinamik sandbox macerasında güce giden yolunuzu kendiniz çizin.

Kapsamlı Karakter Oluşturma ve Geliştirme Sistemi

Oyun tarzınıza uygun karakterinizi oluşturup geliştirin. Ustalığınızı temsil eden özelliklere erişim sağladıkça görevleri yerine getirerek becerileri geliştirin.

Gerçekçi Ekonomi

Tütsüden savaş atlarına hemen her şeyin fiyatının arz ve talebe göre dalgalandığı, iniş çıkışlı simüle edilmiş bir feodal ekonomide mevcut malları görün. Kuşatma sonrası açlıkla savaşan bir şehre tahılı ilk getiren olarak ya da haydutların kestiği bir karavan rotasını yeniden açarak anarşiyi kendi lehinize kullanın.

Çok Oyunculu Oyun Modları

Küçük ölçekli çatışmalardan yüzlerce oyuncunun dahil olduğu destansı savaşlara, birçok farklı çok oyunculu modda dünyanın dört bir yanından oyunculara karşı taktiksel hünerlerinizi ve dövüş becerilerinizi test edin.

Beceri Tabanlı Yönlü Dövüş Sistemi

Öğrenilmesinin kolay ancak ustalaşmanın da bir o kadar zor olduğu, derin ve sezgisel dövüş sistemini kullanarak düşmanlarınızı mağlup edin.

Nefes Kesen Savaşlar

Savaş alanına inin ve ortaçağ savaşlarının vahşiliğini ekranda, her biri kendi detaylı yapay zekasına sahip yüzlerce birlikle kendi gözününden ya da üçüncü bir göz gibi deneyimleyin.

Kapsamlı Modlanabilirlik

Oyunu, kendi hazırladığınız, tamamen benzersiz bir macerayı deneyimlemek üzere uyarlayın. Mount & Blade II: Bannerlord’u geliştirmek için kullanılan oyun motoru ve araçlar, topluluğumuzun erişimine açık, böylece mod geliştiriciler Kalradya’yı yeniden yorumlayabilir ya da kendi benzersiz dünyalarını yaratabilirler!

Mount & Blade serisi, yerli bir oyun stüdyosu tarafından PC platformu için geliştirilen, tartışmasız en iyi oyun. Bugüne kadar onlarca ödül alan ve "gelmiş geçmiş en iyi 50 oyun" arasında gösterilen oyunlara sahip olan seri, son olarak 2010 yılında karşımıza çıkmıştı. Seriye ilk kez çok oyunculu modu da getiren Mount & Blade: Warband'ın piyasaya sürüldüğü o tarihten bu yana oyuncular, yeni oyunu bekliyorlar.

Keza TaleWorlds de oyuncuları çok bekletmemek adına Mount & Blade II: Bannerlord'un ilk duyurusunu 2012 yılında yapmıştı. Sonrasında ne olduğunu tam olarak bilemediğimiz şekilde oyun bir süre ortalıktan kaybolmuştu. Yaklaşık iki senedir tekrar gün yüzüne çıkan ve bitme aşamasına geldiği anlaşılan Mount & Blade II: Bannerlord için son düzlüğe de gelmiş bulunuyoruz. Oyunun Steam sayfası 19.10.2016 itibariyle açılmışken, bundan kısa süre sonra piyasaya çıkacağını söylemek yanlış olmaz.

Bannerlord da bizleri Calradia topraklarına geri döndürecek. Warband'da anlatılan hikayenin tam 200 sene öncesini ele alacak olan oyun, serinin diğer oyunlarına göre oldukça farklı özelliklere de sahip olacak. Bunların en başında yıkılabilir fiziksel ögeler gelirken, özellikle kale savunması konusunda beş on adım ileriye gidilmiş olacak. Ağır silahlarla yaptığımız kuşatmalar, hem stratejik derinliği arttıracak hem de oyunun zevkini çok yukarılara çıkaracak.

İlerleme gösteren bir başka başlık olan "diplomasi" de bu sefer çok daha iyi işleyecek. Kimi rastlantılar, inanılmaz başka sonuçlara gebe olurken, aldığınız kararların önemi artacak. Zaman zaman çoğu problemi diplomatik yollardan çözme şansı da yakalayacaksınız. 40GB büyüklüğünde bir alan istemesi sebebiyle içerisinde her detay en üst seviyeye çıkacak ve gerçek bir simülasyonun içerisinde olduğumuzu düşünmeden edemeyeceğiz.

Mount & Blade II: Bannerlord Sistem Gereksinimleri

Bilgisayarım Mount & Blade II: Bannerlord kaldırır mı? Mount & Blade 2: Bannerlord PC'de oynamak için nasıl bir donanıma sahip olmam gerekiyor? İşte Mount & Blade II: Bannerlord PC sistem gereksinimleri:

Minimum sistem gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 7 64-bit

İşlemci: Intel Core i3-8100 / AMD Ryzen 3 1200

Bellek: 6 GB RAM

Ekran Kartı: Intel UHD Graphics 630 / NVIDIA GeForce GTX 660 2 GB / AMD Radeon HD 7850 2 GB

Depolama: 60 GB boş alan

Önerilen sistem gereksinimleri