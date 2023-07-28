Manor Lords
- Lisans ÜCRETLİ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 16000.00 MB
- Üretici Slavic Magic
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Manor Lords, şehrinizi kurup lord gibi yönetebileceğiniz bir strateji oyunudur.
Manor Lords, Orta Çağ'da geçen ve bir lord olarak şehriminiz geliştirmeye çalıştığımız strateji oyunudur. Şehrinizi kurun ve büyük savaşlara katılın. Aynı zamanda ekonominizi de iyi tutmanız gereken Manor Lords'da, topraklarınızı tam anlamıyla bir lord olarak yönetmeniz gerekiyor.
Manor Lords'da, ilk başta küçük bir köyle başlıyorsunuz. Giderek geliştirdiğiniz kaynaklarınızla beraber, hem parasal anlamda hem de savaş gücü anlamında şehrinizi bir numara yapın. Oyunun tam çıkış tarihi bilimese de, 2023 yılında piyasaya sürülmesi hedefleniyor.
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Şehrinizin yollarını ve evlerini inşa edin. Buğday, arpa ve gerekli tüm yiyecekleri üretebileceğiniz Manor Lords'da, hem kendiniz için yiyecekler üretin hem de ihraç edin. İhraç ettiğiniz şeylerle, ordunuza yeni zırhlar ve silahlar alarak savaşlarda iyi bir performans gösterin.
Sizinki gibi küçük toprak parçasıyla başlamış komşu şehirlerle, kaçınılmaz savaşlara katılmak zorundasınız. Savaşa daha iyi hazırlanmak adına, ordunuzdaki askerlerinizi eğitin veya saflarınıza yeni paralı askerler tutun.
Grafik ve oynanış açısından göze çarpan bir yapım olan Manor Lords'u indirerek, topraklarınızı bir lord olarak yönetebilirsiniz.
Manor Lords Sistem Gereksinimleri
- 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
- İşletim Sistemi:Windows 10
- İşlemci:Intel Core i5-3470 veya AMD FX 6350
- Bellek:8 GB RAM
- Ekran Kartı:NVIDIA GeForce 670 GTX ya da AMD Radeon R9 285
- DirectX: Sürüm 12
- Depolama: 16 GB kullanılabilir alan