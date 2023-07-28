Manor Lords, şehrinizi kurup lord gibi yönetebileceğiniz bir strateji oyunudur.

Berkcan Aktürk - 17 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Manor Lords, Orta Çağ'da geçen ve bir lord olarak şehriminiz geliştirmeye çalıştığımız strateji oyunudur. Şehrinizi kurun ve büyük savaşlara katılın. Aynı zamanda ekonominizi de iyi tutmanız gereken Manor Lords'da, topraklarınızı tam anlamıyla bir lord olarak yönetmeniz gerekiyor.

Manor Lords'da, ilk başta küçük bir köyle başlıyorsunuz. Giderek geliştirdiğiniz kaynaklarınızla beraber, hem parasal anlamda hem de savaş gücü anlamında şehrinizi bir numara yapın. Oyunun tam çıkış tarihi bilimese de, 2023 yılında piyasaya sürülmesi hedefleniyor.

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Şehrinizin yollarını ve evlerini inşa edin. Buğday, arpa ve gerekli tüm yiyecekleri üretebileceğiniz Manor Lords'da, hem kendiniz için yiyecekler üretin hem de ihraç edin. İhraç ettiğiniz şeylerle, ordunuza yeni zırhlar ve silahlar alarak savaşlarda iyi bir performans gösterin.

Sizinki gibi küçük toprak parçasıyla başlamış komşu şehirlerle, kaçınılmaz savaşlara katılmak zorundasınız. Savaşa daha iyi hazırlanmak adına, ordunuzdaki askerlerinizi eğitin veya saflarınıza yeni paralı askerler tutun.

Grafik ve oynanış açısından göze çarpan bir yapım olan Manor Lords'u indirerek, topraklarınızı bir lord olarak yönetebilirsiniz.

Manor Lords Sistem Gereksinimleri