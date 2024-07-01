Marshall Major V Bluetooth Kulaklık Özellikleri ve Fiyatı

Marshall’dan iki yeni kulaklık haberşi geldi. Major V ve Minor IV isimli iki ürünle yüksek performans sunmayı hedefleyen marka hem konforlu hem de uzun süreli ve yüksek performanslı kullanıma önem veriyor.

Uzun süreli kullanım imkânı sunan, dayanıklı ve portatif tasarımı ile öne çıkan Major V, hem profesyonellerin hem de amatörlerin ilgisini çekiyor. Bu yazımızda Marshall Major V Bluetooth kulaklık ile ilgili detayları inceliyoruz. İşte, öne çıkan özellikler!

Marshall Major V Bluetooth Kulaklık Özellikleri

Marshall’ın yeni performans odaklı bluetooth kulaklığının en vurucu özelliklerinden birisi şüphesiz, 100 saatin üstünde kullanım ömrü sunuyor olması. Bluetooth 5.3 bağlantı desteği bulunan cihazda dahili mikrofon mevcut. Bu mikrofonda rüzgar gürültüsünü azaltma özelliği sunuluyor.

Pil koruma özelliği sayesinde uzun süreli kullanım sunan cihazda bir adet M butonu mevcut. Ayrıca Marshall Bluetooth uygulaması kullanılıyor. Bu iki fonksiyon sayesinde Spotify Tap ile EQ ayarlarına ulaşmak mümkün hale geliyor.

Ayrıca sesli asistana da kolaylıkla erişilebiliyor. Kulak üstü kulaklık olarak kullanılan cihaz kolayca katlanabilme özelliğine sahip. Böylece istenildiği zaman istenildiği yere taşınabiliyor. Kulaklığın yan yüzeylerinde Marshall logosu yer alıyor. Suni deri ile kaplı bir model.

AAC, SBC ve LC3 codec bileşenlerini oynatmaya müsait. Major V ile birlikte çıkacak olan Minor IV modeli ile kıyaslandığında Major V daha uzun bir pil ömrü sunuyor. Major V’de 100 saat olan bu süre Minor IV modelinde 30 saat olarak karşımıza çıkıyor. Bluetooth bağlantı düzeyi de iki modelde farklı. Minor IV kulaklıkta Bluetooth LE Audio kullanılıyor.

Su sıçramalarına karşı dayanıklı olduğu belirtilen cihazda IPX4 sertifikasının bulunduğu bilgisi paylaşılmış. Bu da her ne kadar sıçramalarda hasar görmese de derin suya maruz kalma durumunda zarar görebileceği anlamına geliyor.

Marshall Major V Bluetooth Kulaklık Fiyatı

Marshall’ın Minor IV ve Major V kulaklıkları ile ilgili duyurular yapıldı. Kısa bir süre içinde de cihazlar satışa çıktı. 100 saatin üstünde kullanım ömrü sunan Marshall Major V Bluetooth kulaklık modeli için belirlenen satış fiyatı 149 Dolar oldu.

Bu da TL olarak yaklaşık 5.000 TL civarında bir rakama denk geliyor. Vergiler, satıcıların komisyonları vb. nedenlerle şu anda Türkiye’de bulunup farklı satıcılardan bu ürünü almak isteyenler için fiyatlar biraz değişiklik gösterebilir.