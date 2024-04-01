Marvel Rivals’da efsanevi kahramanlar ile mücadeleci bir PvP deneyimine hazır mısınız?

Kemal Tavus - 8 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

NetEase Games tarafından geliştirlen ve yayınlanan Marvel Rivals’ın 2024 yılı içerisinde çıkması bekleniyor. Mayıs 2024’de kapalı betası başlayacak olan bu oyun Marvel hayranlarını epey heyecanlandırdı. Takım bazlı, 6v6, PvP bir oyun olan Marvel Rivals Overwatch benzeri bir yapım.

Öyle ki, Overwatch’tan epey ilham alan Marvel Rivals epey iyi gözüken bir oyun. En popüler Marvel kahramanlarının yanı sıra az bilinen, bu tarz popüler yapımlarda işlenmemiş karakterlerle de oynama imkanına sahibiz. Iron Man, Spider-Man, Hulk, Black Panther, Loki, Storm, Namor, Doctor Strange, Magik, Groot, Rocket Raccoon gibi karakterlerle oynayabildiğimiz bu oyun keyifli bir PvP tecrübesi sunacak gibi.

Çeşitli karakterlerin birbirleri ile etkileşime girebildiği bu oyunda son derece rekabetçi bir ortam bizleri bekliyor. Bakalım Marvel Rivals Overwatch’ı tahtından edebilecek mi?

Marvel Rivals İndir

Marvel Rivals indirilmeye henüz açık değil. Mayıs 2024’te oyunun kapalı beta testi başlayacak bir an önce kayıt yaptırın ve oyuna erken erişme şansını yakalayın.

Marvel Rivals Sistem Gereksinimleri