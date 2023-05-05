Bu kart oyununu hemen indirin ve hızlı bir oyununun keyfine varın.

Kemal Tavus - 2 SAAT ÖNCE GÜNCELLENDİ

Second Dinner Studios’un geliştirdiği ve Nuverse’ün yayınladığı Marvel Snap 2022’nin en iyi oyunlarından biriydi. Hızlı yapısı sayesinde pek çok kart oyuncusunun dikkatini çeken bu yapım çizgi roman severlerinde ilgisini cezbetmiş durumda.

Kolay öğrenilebilen ve uzmanlaşması keyifli olan Marvel Snap bağımlılık yapabilecek düzeyde bir oyun.

MARVEL SNAP Desteleri

Marvel Snap’de pek çok farklı deste oluşturabilirsiniz. Oynanış tarzınıza göre şekillendirebildiğiniz bu desteler arasında geçiş yapmak da son derece kolay. Kartlar genellikle aşağıdaki gibi kategorize edilebilir.

On Reveal

Ongoing

Discard

Destroy

Tabii ki sadece 4 çeşit değil. Pek çok kartın kendine has özellikleri var ancak en kısa haliyle bu 4 türde kategorize edilebilir. Elinizdeki mevcut kartları düzgün bir şekilde bir araya getirerek güçlü desteler oluşturun ve rakibinizi yenmeye çalışın.

MARVEL SNAP İndir

Bir an önce Marvel Snap’i indirin ve bu dinamik kartlı savaşı tecrübe edin. Dilerseniz birkaç el atıp çıkın dilerseniz de saatler boyunca oynayıp derecenizi yükseltin.

MARVEL SNAP Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi : Windows 7 (SP1+)

: Windows 7 (SP1+) İşlemci : Intel Core i5-650 | AMD Phenom II X4 965

: Intel Core i5-650 | AMD Phenom II X4 965 Bellek : 4 GB RAM

: 4 GB RAM Ekran Kartı : Nvidia GeForce GTX 650 / AMD Radeon HD HD 6950

: Nvidia GeForce GTX 650 / AMD Radeon HD HD 6950 DirectX : Sürüm 10

: Sürüm 10 Depolama: 4 GB kullanılabilir alan