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MARVEL SNAP

MARVEL SNAP

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  • Lisans ÜCRETSİZ
  • TOPLAM İNDİRME 0
  • DOSYA BOYUTU 4096.00 MB
  • EDİTÖR PUANI
  • Üretici Second Dinner Studios
  • İndir

Bu kart oyununu hemen indirin ve hızlı bir oyununun keyfine varın.

Kemal Tavus
Kemal Tavus -

Second Dinner Studios’un geliştirdiği ve Nuverse’ün yayınladığı Marvel Snap 2022’nin en iyi oyunlarından biriydi. Hızlı yapısı sayesinde pek çok kart oyuncusunun dikkatini çeken bu yapım çizgi roman severlerinde ilgisini cezbetmiş durumda.

Kolay öğrenilebilen ve uzmanlaşması keyifli olan Marvel Snap bağımlılık yapabilecek düzeyde bir oyun.

MARVEL SNAP Desteleri

Marvel Snap’de pek çok farklı deste oluşturabilirsiniz. Oynanış tarzınıza göre şekillendirebildiğiniz bu desteler arasında geçiş yapmak da son derece kolay. Kartlar genellikle aşağıdaki gibi kategorize edilebilir.

  • On Reveal
  • Ongoing
  • Discard
  • Destroy

Tabii ki sadece 4 çeşit değil. Pek çok kartın kendine has özellikleri var ancak en kısa haliyle bu 4 türde kategorize edilebilir. Elinizdeki mevcut kartları düzgün bir şekilde bir araya getirerek güçlü desteler oluşturun ve rakibinizi yenmeye çalışın.

Her Cihazda Oynanabilen En İyi Kart Oyunları
OYUN

Her Cihazda Oynanabilen En İyi Kart Oyunları

Kart oyunları gittikçe daha da popülerleşiyor. Pek çok büyük firma ilginç mekaniklere sahip kart oyunları çıkarıyorlar.

MARVEL SNAP İndir

Bir an önce Marvel Snap’i indirin ve bu dinamik kartlı savaşı tecrübe edin. Dilerseniz birkaç el atıp çıkın dilerseniz de saatler boyunca oynayıp derecenizi yükseltin.

Marvel Snap İnceleme: Hızlı ve Bağımlılık Yapıcı
OYUN

Marvel Snap İnceleme: Hızlı ve Bağımlılık Yapıcı

Marvel Snap, 2022’nin en vurucu oyunlarından biri oldu. Özellikle de mobil platformlarda parlayan Marvel Snap; Android, iOS ve PC’de (Erken erişim) oynanabilir durumda.

MARVEL SNAP Sistem Gereksinimleri

  • İşletim Sistemi: Windows 7 (SP1+)
  • İşlemci: Intel Core i5-650 | AMD Phenom II X4 965
  • Bellek: 4 GB RAM
  • Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 650 / AMD Radeon HD HD 6950
  • DirectX: Sürüm 10
  • Depolama: 4 GB kullanılabilir alan
ARTILAR

Hızlı oyun yapısı

Hem kısa süreli hem de uzun saatler oynamak için ideal

Gelişmek ve uzmanlaşmak son derece keyifli

Düşük sistem gereksinimlere sahip olması

EKSİLER

PC sürümünde 16:9 versiyonu yok, oyunu dikey olarak oynamak durumundasınız

PC`de erken erişim olarak çıkış yapması

Zaman zaman görsel hatalar oluşabiliyor

Pay to Win öğeleri içeriyor