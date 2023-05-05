MARVEL SNAP
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 4096.00 MB
- Üretici Second Dinner Studios
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Bu kart oyununu hemen indirin ve hızlı bir oyununun keyfine varın.
Second Dinner Studios’un geliştirdiği ve Nuverse’ün yayınladığı Marvel Snap 2022’nin en iyi oyunlarından biriydi. Hızlı yapısı sayesinde pek çok kart oyuncusunun dikkatini çeken bu yapım çizgi roman severlerinde ilgisini cezbetmiş durumda.
Kolay öğrenilebilen ve uzmanlaşması keyifli olan Marvel Snap bağımlılık yapabilecek düzeyde bir oyun.
MARVEL SNAP Desteleri
Marvel Snap’de pek çok farklı deste oluşturabilirsiniz. Oynanış tarzınıza göre şekillendirebildiğiniz bu desteler arasında geçiş yapmak da son derece kolay. Kartlar genellikle aşağıdaki gibi kategorize edilebilir.
- On Reveal
- Ongoing
- Discard
- Destroy
Tabii ki sadece 4 çeşit değil. Pek çok kartın kendine has özellikleri var ancak en kısa haliyle bu 4 türde kategorize edilebilir. Elinizdeki mevcut kartları düzgün bir şekilde bir araya getirerek güçlü desteler oluşturun ve rakibinizi yenmeye çalışın.
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MARVEL SNAP İndir
Bir an önce Marvel Snap’i indirin ve bu dinamik kartlı savaşı tecrübe edin. Dilerseniz birkaç el atıp çıkın dilerseniz de saatler boyunca oynayıp derecenizi yükseltin.
Marvel Snap İnceleme: Hızlı ve Bağımlılık Yapıcı
Marvel Snap, 2022’nin en vurucu oyunlarından biri oldu. Özellikle de mobil platformlarda parlayan Marvel Snap; Android, iOS ve PC’de (Erken erişim) oynanabilir durumda.
MARVEL SNAP Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 7 (SP1+)
- İşlemci: Intel Core i5-650 | AMD Phenom II X4 965
- Bellek: 4 GB RAM
- Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 650 / AMD Radeon HD HD 6950
- DirectX: Sürüm 10
- Depolama: 4 GB kullanılabilir alan
Hızlı oyun yapısı
Hem kısa süreli hem de uzun saatler oynamak için ideal
Gelişmek ve uzmanlaşmak son derece keyifli
Düşük sistem gereksinimlere sahip olması
PC sürümünde 16:9 versiyonu yok, oyunu dikey olarak oynamak durumundasınız
PC`de erken erişim olarak çıkış yapması
Zaman zaman görsel hatalar oluşabiliyor
Pay to Win öğeleri içeriyor