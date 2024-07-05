Maserati Grecale Folgore Özellikleri ve Fiyatı

İtalyan asıllı lüks otomobil markası Maserati, Türkiye’de ilk %100 elektrikli SUV aracını satışa sundu. Grecale Folgore isimli bu aracın teknik özellikleri otomobil tutkunlarında büyük bir merak uyandırdı. Maserati’nin sportif tasarımını tamamen elektrikli araç teknolojisi ile birleştiren araç, aerodinamik ve estetik bir tasarıma sahip.

Farklı sürüş modu seçenekleri, lüks iç tasarımı ve gelişmiş teknolojik özellikleri ile öne çıkan otomobil spor araç sevenler için eşsiz bir SUV olarak karşımıza çıkıyor. Bu yazımızda Maserati’nin yeni otomobili % 100 elektrikli Grecale Folcore’un özelliklerini ve fiyatını inceliyoruz. İşte, detaylar!

Maserati Grecale Folgore Özellikleri

550 HP güç üretebilen elektrikli otomobilin maksimum tork değeri 820 Nm olarak belirtiliyor. 410 kW güçte 220 km/saat maksimum hız sunan araç 400 V çıkışlı 105 kWh’lık bir pil ile donatılmış. Dış tasarımına baktığımızda aracın en karakteristik özelliklerinden birinin özel olarak tasarlanmış ve ışığa göre değişikliğe uğrayabilen rengi olduğunu görüyoruz.

Rama Folgore adı verilen bu renk ışık ile etkileşime girince ton değiştiriyor. Rengin belirlenmesinde Barselona’da bulunan Guggenheim Müzesi’nden ilha alındığı belirtilmiş.

Econyl isimli geri dönüştürülmüş bir materyalin kullanıldığı araçta aerodinamik tasarım öne çıkarılıyor. İç tasarıma baktığımızda aerodinamik sürükleme katsayısının artırıldığını görüyoruz. Folgore kabartma deseninin kullanıldığı iç dizaynda karbon bakır 3D dokunmatik iç kaplamaya yer verilmiş.

Ön konsolda 12.3 inç boyutunda bir adet merkezi ekran bulunuyor. Bunun yanında 8.8 inç büyüklüğünde bir adet ekran daha mevcut. Dijital kontrol paneli olarak kullanabileceğiniz bu ekran son derece ergonomik bir noktaya konumlandırılmış.

Android Auto ve Apple CarPlay desteği mevcut. Bunun yanında Maserati’ye özgü hızlı hareket kontrolleri ve dijital iklim kontrolleri yapılabiliyor. Dört farklı sürüş modu sunan araçta MAX Range, GT, Sport ve Offroad alternatifleri arasından istediğinizi seçebilirsiniz.

Sürüş modları arasında seçim yapmak için direksiyon simidi üstünde bulunan butonları kullanmanız yeterli oluyor.

Maserati Grecale Folgore Fiyatı

Lüks otomobil markası Maserati, Grecale Folgore’u firmanın gelecek modellerine ilişkin bir dönüm noktası olarak değerlendiriyor. Yenileri geliştirilecek olan tamamen elektrikli araçlara bu otomobil öncülük edecek.

Grecale Folgore, Türkiye’de satışa çıkarıldı ve hâliyle ülkemizdeki satış fiyatı da belirlenmiş oldu. Türkiye’de 7.428.000 TL’lik bir başlangıç fiyatına sahip olan model, sunduğu teknik avantajlar, konforlu ve lüks tasarım gibi detayları sayesinde öne çıkmayı başarıyor.

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