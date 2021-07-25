Max Payne'in Yüzü ve Sesi 20 Yıl Sonra Bir Arada!

Max Payne'in yüzü ve sesi, video oyununun çıkışının ardından 20 yıl sonra yeniden hayranlarının karşısına çıktı. Max Payne'in geliştiricisi Remedy Entertainment, oyunun piyasaya sürülmesinden bu yana geçen 20 yılı kutlamak için oyunun baş karakterinin sesi ve yüzü, 20. yılı kutlamak için bir araya geldi.

Seslendirme sanatçısı James McCaffrey, Max Payne karakterini seslendirerek önemli bir başarının altına imza atarken karakterin yaratılmasında büyük öneme sahip bir diğer isim de Sam Lake olmuştu. Lake ve McCaffrey, video oyununun çıkışından bu yana geçen 20 yılı kutlamak için yeni bir videoda serinin hayranları ile buluştu.

Üçüncü şahıs türündeki video oyunu, dramatik öyküsü ile ilk olarak 2001 yılında oyuncuların karşısına çıkmış ve karanlık atmosferi ve karakterin duygu aktarımında sergilediği başarılı anlatıcılıkla büyük bir ilgi görmüştü. Bu, video oyununun bir seri haline dönüşmesine ve hatta oyununun beyaz perdeye uyarlanmasında büyük rol oynamıştı.

Max Payne'in oyun sektöründe önemli bir isim haline gelmesini Lake ve McCaffrey'in iş birliğine bağlamak yanlış olmaz. Lake aynı zamanda video oyununun yazarı olarak görev üstlenmiş ve bunun yanı sıra Max Payne'in yüzü olmuştu.

Max Payne'in Yüzü ve Sesi Yeniden Bir Araya Geldi

McCaffrey ve Lake, video oyununun çıkmasından bu yana 20 yıl geçmesine rağmen onu hala unutmayan oyunculara yürekten teşekkür etti. Lake, oyuncuların yirmi yıl sonra dahi oyununun onlar için ne kadar önemli olduğunu söylemek için kendisiyle düzenli olarak iletişime geçtiğini söyledi.

Happy 20th birthday, Max Payne, from @SamLakeRMD (Max Payne), James McCaffrey (Max Payne), and a familiar leather jacket. 🧥🎂



Happy anniversary to everyone at Remedy, @RockstarGames, @3DRealms, and to all of you who love the game. Let's celebrate using the hashtag #MaxPayne20! pic.twitter.com/8PYua4D8HI — Remedy Entertainment (@remedygames) July 23, 2021

Lake daha sonra Remedy'nin bodrumunu karıştırırken Max Payne'in ikonik deri ceketini bulduğunu ifade etti ve ceketi giydi. Ceketi giydiğinde 20 yıl önceki Max Payne olarak yeniden oyuncuların karşısına çıktı. McCaffrey, son olarak şu sözleri kullandı ve videoyu kapattı:

"İyi ki doğdun, Max Payne."

Max Payne serisinin son oyunu 2012'de piyasaya sürüldü ve serinin devam edeceğine ilişkin birkaç söylenti var ancak son söz Rockstar Games'te olduğundan ve Rockstar Games şu anda GTA 6 gibi yaklaşan oyunlarla meşgul olduğundan Max Payne'in yakın bir zamanda geleceği düşünülmüyor.