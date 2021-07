Max Payne'in Yüzü ve Sesi 20 Yıl Sonra Bir Arada!

Max Payne'in yüzü ve sesi, video oyununun çıkışının ardından 20 yıl sonra yeniden hayranlarının karşısına çıktı. Max Payne'in geliştiricisi Remedy Entertainment, oyunun piyasaya sürülmesinden bu yana geçen 20 yılı kutlamak için oyunun baş karakterinin sesi ve yüzü, 20. yılı kutlamak için bir araya geldi.

Seslendirme sanatçısı James McCaffrey, Max Payne karakterini seslendirerek önemli bir başarının altına imza atarken karakterin yaratılmasında büyük öneme sahip bir diğer isim de Sam Lake olmuştu. Lake ve McCaffrey, video oyununun çıkışından bu yana geçen 20 yılı kutlamak için yeni bir videoda serinin hayranları ile buluştu.

Üçüncü şahıs türündeki video oyunu, dramatik öyküsü ile ilk olarak 2001 yılında oyuncuların karşısına çıkmış ve karanlık atmosferi ve karakterin duygu aktarımında sergilediği başarılı anlatıcılıkla büyük bir ilgi görmüştü. Bu, video oyununun bir seri haline dönüşmesine ve hatta oyununun beyaz perdeye uyarlanmasında büyük rol oynamıştı.

Max Payne'in oyun sektöründe önemli bir isim haline gelmesini Lake ve McCaffrey'in iş birliğine bağlamak yanlış olmaz. Lake aynı zamanda video oyununun yazarı olarak görev üstlenmiş ve bunun yanı sıra Max Payne'in yüzü olmuştu.

McCaffrey ve Lake, video oyununun çıkmasından bu yana 20 yıl geçmesine rağmen onu hala unutmayan oyunculara yürekten teşekkür etti. Lake, oyuncuların yirmi yıl sonra dahi oyununun onlar için ne kadar önemli olduğunu söylemek için kendisiyle düzenli olarak iletişime geçtiğini söyledi.

Happy 20th birthday, Max Payne, from @SamLakeRMD (Max Payne), James McCaffrey (Max Payne), and a familiar leather jacket. 🧥🎂



Happy anniversary to everyone at Remedy, @RockstarGames, @3DRealms, and to all of you who love the game. Let's celebrate using the hashtag #MaxPayne20! pic.twitter.com/8PYua4D8HI