Max Televizyona Nasıl Yüklenir? En Basit Yöntem!

Max'te yer alan içerikler akıllı telefon, tablet ve bilgisayarın yanı sıra televizyon üzerinden de kolayca izlenebiliyor. Peki, Max televizyona nasıl yüklenir? Bu işlemi yalnızca birkaç adımda tamamlayarak hizmetteki içerikleri büyük ekranda izleyebilirsiniz.

Bu rehberde Max TV'ye nasıl indirilir sorusunu yanıtlayacağız. Rehberimizde ayrıca akıllı olmayan TV'ye Max yükleme adımlarına da yer vereceğiz. İşte bunun için başvurulması gereken adımlar!

Max Televizyona Nasıl Yüklenir?

Televizyonun uygulama mağazasını açın.

Arama kutucuğuna Max yazın.

Max uygulamasının sayfasını ziyaret edin.

Uygulamayı indirip yükleyin.

Max'i açın.

Telefon ile karekodu taratabilir veya ekrandaki web sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

İki yöntemden birini uyguladıktan sonra rakamlardan oluşan kodu girin.

Hesabınıza giriş yapın.

Televizyonda Max hesabınıza otomatik olarak giriş yapılacak.

TV'ye Max yükleme işlemi için yalnızca birkaç adımın uygulanması yeterlidir. Bunun için öncelikle akıllı televizyonunuzda yer alan uygulama mağazasını ziyaret edin. Mağazadaki arama kutucuğu üzerinden Max'in sayfasını görüntüleyin.

Açılan sayfa üzerinden uygulamayı indirip yükleyin. Yükleme tamamlandıktan sonra hesabınıza giriş yapmanız gerekecek. Dijital platform bu süreci de çok kolay hâle getirmiş. TV'de uygulamayı açtıktan sonra rakamlardan oluşan kod ve karekod ile karşılaşacaksınız.

İster telefonun kamerasıyla karekodu taratabilir isterseniz ekrandaki web sayfasını ziyaret edebilirsiniz. İki yöntemden birini uyguladıktan sonra açılan sayfaya kodu girin. Bir sonraki adımda e-posta ve şifre ile hesabınıza giriş yapın. Bunu yaptığınızda televizyondaki uygulamada otomatik oturum açılacaktır.

Akıllı Olmayan TV'ye Max Yükleme Nasıl Yapılır?

Android TV Box satın alın.

Android TV Box'ı televizyona bağlayın.

Kurulum sürecini tamamlayın.

Uygulama mağazasını ziyaret edin.

Max uygulamasını bulun.

Uygulamayı indirin.

Akıllı olmayan bir televizyonda Max uygulamasını kullanmak için Android TV Box satın alabilirsiniz. Android TV Box cihazları, televizyonları akıllı TV'ye dönüştürerek internette gezinebilmesine ve uygulamaların kullanabilmesine imkân tanıyor.

Televizyonda Max Uygulaması Yok, Çözümü Nedir?

Televizyonda Max görünmüyor ise yazılım güncellemesi yapmayı deneyin. Bunun için televizyonun ayarlar menüsüne girin ve ardından "Yazılım Güncellemesi" benzeri bir menüyü açın. Yeni güncelleme olup olmadığını kontrol edin. Eğer güncelleme yayınlanmışsa TV'yi güncelleyin.

Eğer yazılım güncellemesi yaptığınız hâlde Max TV'de gözükmüyor ise Android TV Box veya Apple TV alarak sorunu çözebilirsiniz.