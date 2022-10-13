Gelmiş Geçmiş En İyi 10 HBO Dizisi
HBO dizileri izleyicileri ekrana kitleyen içerikleri ile adından her zaman söz ettiriyor. Sizler için en iyileri bir araya getirdik!
Orijinal ve kaliteli yapımlardan oluşan en iyi HBO dizileri izleyiciler tarafından oldukça beğeniliyor. 1972 yılında kurulan HUBO, kuruluşundan bu yana dram, komedi gibi pek çok türde diziye imza attı. Dünyanın en popüler televizyon ağı, her yapıma ayrı ayrı emek harcıyor.
HBO, yaptığı dizilerle televizyonculuk dünyasına yepyeni bir soluk getirmiştir. Hem senaryo hem de oyuncu kadrosu açısından izleyicilerinden tam not almıştır. Bu yazımızda yüksek bütçeyle çekilen efsane HBO dizileri listesini sizler için oluşturduk.
En İyi HBO Dizileri
- Boardwalk Empire
- Band of Brothers
- Rome
- Veep
- Silicon Valley
- The Newsroom
- The Sopranos
- The Pasific
- Big Little Lies
- True Detective
1- Boardwalk Empire
Boardwalk Empire dizisinin konusu, Al Capone isimli belalı bir suçlu üzerinden ilerliyor. Dizi nefes kesen hikayesiyle 2010 - 2014 yılları arasında izleyiciyi ekrana kilitlemiştir. 20. yüzyılın en belalı suçlusu olan Al Capone, “suçun babası” lakabıyla yaşadığı çevrede tanınıyordu. Alkol kullanmanın yasak olduğu zamanlarda organizeli şekilde birçok suç işlemiştir.
- Tür: Tarih, suç, dram
- IMDB puanı: 8.6
- Oyuncular: Steve Buscemi, Michael Shannon, Kelly McDonald, Michael Pitt
2- Band of Brothers
Popüler HBO dizileri arasında yer alan Band of Brothers’te 2. Dünya Savaşı anlatılıyor. 10 bölümden oluşan dizi, izleyicinin kafasında önemli yer edinmiştir. Diziyi izlerken kendinizi 2. Dünya Savaşı’ndaymış gibi hissedeceksiniz.
- Tür: Tarih, aksiyon, dram
- IMDB puanı: 9.0
- Oyuncular: Donnie Wahlberg, Nicholas Aaron, Damian Lewis
3- Rome
Rome; İtalya ve ABD ortak yapımıdır. Dizi; M.Ö. 49 dönemlerinde hem Cumhuriyet'in yıkılışını hem de imparatorluk yükselişine değiniyor. Rome’in ilk sezonunda Sezar’a ait orduların Galya Savaşı ele alınıyor. İkinci sezondaysa Mark Antony ve Sezar veliahdı Octavian’in mücadelesi ele alınmıştır.
- Tür: Tarih, dram, aksiyon
- IMDB puanı: 8.7
- Oyuncular: Kevin McKidd, Ciaran Hinds, Ray Stevenson
4- Veep
Veep dizisi, Selina Meyer’in ABD Başkan Yardımcısı görevini konu edinmiştir. Selina Meyer, konumuna göre çok beceriksizdir. Meyer’in ABD başkanıyla yapmacık bir ilişkisi vardır. Dizide bu ikilinin içten çatışmalı ilişkisine şahit olacaksınız.
- Tür: Komedi
- IMDB puanı: 8.3
- Oyuncular: Julia Louis- Dreyfus, Tony Hale, Anna Chlumsky
5- Silicon Valley
Dizi, 1980’li senelerin sonlarında Silikon Vadisi’nin bilgisayar programcıları üzerinden ilerliyor. Silikon Vadisi’nde çalışan 6 tane bilgisayar programcısının hayatı ele alınıyor.
- Tür: Mizah
- IMDB puanı: 8.5
- Oyuncular: Thomas Middleditch, T.J. Miller, Josh Brener
6- The Newsroom
En iyi HBO dizileri listemizde yer alan The Newsroom, senaryosu ve oyuncu kadrosuyla izleyicilerden tam not aldı. Dizide gece haberlerini hazırlayıp sunanların kamera arkasındaki durumları ele alınıyor. The Newsroom’da basın özgürlüğü, medya, politika ve iktidar konularına değiniliyor.
- Tür: Drama
- IMDB puanı: 8.6
- Oyuncular: Jeff Daniels, John Gallagher Jr, Emily Mortimer
7- The Sopranos
Amerika’nın New Jersey Eyaleti’nde yaşamını sürdüren İtalyan - Amerikan mafyası aileyi konu edinmiştir. 1997 - 2007 yıllarında yayınlandığında çok ses getiren bir dizi olmuştur. The Sopranos, soluksuz izlenen HBO dizileri listemizde yer almaktadır.
- Tür: Dram, suç
- IMDB puanı: 9.2
- Oyuncular: James Gandolfini, Michael Imperioli, Edie Falco
8- The Pasific
2. Dünya Savaşını ele bir başka HBO dizisi de The Pasific’tir. 2. Dünya Savaşı’ndaki deniz kuvvetleri The Pasific isimli dizide konu edinmiştir. Savaş ve aksiyonlu sahneleri sevenlerin oldukça beğeneceği bir yapımdır.
- Tür: Drama, aksiyon, macera
- IMDB puanı: 8.3
- Oyuncular: James Badge Dale, Jon Seda, Joseph Mazzello
9- Big Little Lies
Avustralya kökenli Liane Moriary’in ünlü romanından uyarlanmıştır. Dışarıdan muhteşem hayatı olan fakat içte sorunlar yaşayan üç kadın dizide konu edilmiştir. Bu üç kadının yolları cinayet olayıyla kesişmiştir. Kadınların üçünün de çocukları anaokuluna gidiyor. Kadınlar çocuklarının veli toplantısında meydana gelen cinayeti çözmeye çalışacaklar.
- Tür: Gizem, suç, dram
- IMDB puanı: 8.5
- Oyuncular: Nicole Kidman, Reese Witherspoon, Shailene Woodley
10- True Detective
True Detective dizisinde; Louisiana Cinayet Masası’nda görevli dedektifler Martin Hart ve Rust Cohle’nin seri katil peşine düşmesi ele alınmıştır. Dedektiflerin seri katil peşine düşmesi yaşamlarında önemli bir dönüm noktası oluşturdu. 17 sene seri katili yakalamaya çalışan dedektifler seneler sonra istenmeyen bir durumla karşılaşırlar.
- Tür: Gizem, suç, dram
- IMDB puanı: 9.0
- Oyuncular: Colin Farrell, Vince Vaughn, Rachel McAdams
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