Maymun Çiçeği Virüsü Nedir? Nasıl Bulaşır? Belirtileri Neler?

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), maymun çiçeği (Monkeypox) virüsünün Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nden diğer ülkelere yayılması sonrasında harekete geçerek küresel halk sağlığı acil durumu ilan etti. Peki, Maymun Çiçeği virüsü nedir?

2019 yılının kasım ayında Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve 2020 yılı itibarıyla dünya genelinde %3,4 ölüm oranına ulaşan COVID-19'un ardından dünya, Monkeypox isimli yeni bir tehdit ile karşı karşıya kaldı.

Bu rehberde maymun çiçeği belirtileri dahil olmak üzere yeni virüse dair merak edilen birçok soruyu yanıtlayacağız.

Maymun Çiçeği Virüsü Nedir?

Maymun çiçeği, ilk olarak 1958'de Danimarka'nın Kopenhag şehrindeki laboratuvar hayvanlarında yapılan çalışmada maymunlarda görüldü. Bu sebepten ötürü hastalık maymun çiçeği olarak adlandırıldı.

Monkeypox, Poxviridae ailesindeki Orthopoxvirus cinsinin üyesi olan maymun çiçeği virüsünün yol açtığı hastalıktır. Mpox olarak da bilinen bu virüs, zoonotik hastalıklar arasında yer alıyor.

Bu hastalığın belirtileri genellikle 2 ila 4 hafta sürüyor. Hafif belirtilerin yanı sıra ağır vakalar da meydana gelebiliyor. Monkeypox, insanların hayatını kaybetmesine bile neden olabiliyor. Hastalık, insanlarda ilk olarak 1970'de Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde 9 yaşındaki çocukta görüldü.

1970 yılından itibaren Benin, Kamerun, Orta Afrika Cumhuriyeti, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Gabon, Fildişi Sahili, Liberya, Nijerya, Kongo Cumhuriyeti, Sierra Leone ve Güney Sudan olmak üzere 11 Afrika ülkesinde maymun çiçeği hastalığı tespit edildi.

1970-1980 yılları arasında 59 insan maymun çiçeği hastalığına yakalandı. 2017 yılından bugüne kadar Nijerya’da 500'ü aşkın şüpheli vaka ve 200'den fazla kesin vaka gözlemlendi.

Africa CDC'nin 9 Ağustos 2024 tarihinde paylaştığı rapora göre ocak ayından 8 Ağustos tarihine kadar 13 Afrika ülkesinde 2.822 kişi maymun çiçeğine yakalandı. Şüpheli vaka sayısı ise 14.719 olarak açıklandı. Bu hastalıktan ötürü 511'i Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde olmak üzere 517 kişi hayatını kaybetti.

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, konu ile ilgili olarak "Bu salgınları durdurmak ve hayat kurtarmak için koordineli bir uluslararası müdahalenin şart olduğu açıktır" ifadelerini kullandı.

Maymun Çiçeği Virüsü Nasıl Bulaşır?

Maymun çiçeği hastalığının insandan insana bulaşmasının birden fazla yolu bulunuyor. Sarılma, cinsel ilişki ve masaj gibi yakın temas, hastalığın bulaşmasına neden oluyor.

Enfekte kişiler ile temas etmiş kıyafet, yatak çarşafı ve havlu gibi eşyalar ile yakın temas da hastalığın bulaşmasına yol açabiliyor. Bu hastalık, fare ve sincap gibi kemirgen hayvanlardan da bulaşıyor.

Maymun Çiçeği Virüsü Belirtileri Neler?

Ateş

Lenf düğümlerinde şişme

Vücutta sivilce veya kabarcıklara benzeyen döküntüler

Baş ağrısı

Halsizlik

Öksürük

Burun tıkanıklığı

Sırt ağrısı

Kas ağrısı

Üşüme ve titreme

Hastalığın ilk belirtileri, enfekte olduktan sonra 5 ile 21 gün arasında ortaya çıkabiliyor. Paylaşılan bilgilere göre bu virüs için şu anda özel bir tedavi yöntemi bulunmuyor. Antiviral ilaçlar aracılığıyla bu hastalık tedavi ediliyor.

Maymun Çiçeği Virüsü Ölümcül mü?

Vakaların büyük kısmı hastalığı hafif geçiriyor ancak bazı vakalarda ölümcül olabiliyor. 2024'ün başından 8 Ağustos'a kadar 13 Afrika ülkesinde 2.822 kişi maymun çiçeğine yakalandı.

Şüpheli vaka sayısı ise 14.719 olarak açıklandı. Bu hastalıktan ötürü 511'i Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde olmak üzere 517 kişi hayatını kaybetti.

Aktarılan bilgilere göre maymun çiçeğinin şu anda Clade 1 ve Clade 1b olmak üzere iki farklı türü bulunuyor. Clade 1 Orta Afrika'da endemik bir tür, Clade 1b ise diğerine kıyasla daha şiddetli bir tür.

Maymun Çiçeği Nerede Çıktı?

Maymun çiçeği virüsü, insanlarda ilk olarak 1970 yılında Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde 9 yaşındaki çocukta görüldü.

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