Mercedes AMG CLE 53 4Matic+ Cabriolet Özellikleri ve Fiyatı

Mercedes’in CLE-53 serisinin son tanıtılan modeli olan 4Matic Cabriolet, kumaş kaplı yalıtımlı tavanı, güçlü motoru, spor kullanım için son derece yeterli bagaj alanı ile dikkat çekiyor.

Kumaş tavanda farklı renk seçenekleri bulunan aracın modern ve spor görünümü iç mekân tasarımında da izlerini sürdürüyor. Bu yazımızda Alman otomotiv devi Mercedes’in yeni cabrio özellikli aracının özelliklerini ve fiyatını inceliyoruz.

İşte, Mercedes AMG CLE 53 4Matic+ Cabtiolet ile ilgili bilmeniz gereken detaylar!

Mercedes AMG CLE 53 4Matic+ Cabriolet Özellikleri

Motor özellikleri itibariyle Coupe versiyonu ile benzerlik gösteren araç 3 litre hacimli turboşarjlı motor ile donatılmış. Toplam güç kapasitesi 449 beygir olarak belirtiliyor. Tork değeri ise 560 Nm olarak bizi karşılıyor.

Araçta bulunan güç aşırtma fonksiyonu ise 10 saniye süresince 600 Nm tork üretme kapasitesine sahip hale geliyor.Hafif hibrit motorun 0’dan 100 km/saat hıza ulaşma süresi 4,2 saniye olan araç normal şartlarda maksimum 250 km/ saat hıza ulaşıyor. AMG destepiyle bu rakam 280 km/saat hıza yükseliyor.

Aracın yan görünüşüne baktığımızda 20 inçlik jantlar dikkat çekiyor. Virajlarda arka lastikleri özgürce hareket ettiren araç, drift tutkunlarının kalbini fethediyor. Aslen 410 litre olan bagaj hacmi kumaş yapılı tavanın aksamı nedeniyle 385 litreye iniyor. Tavan açık hale getirildiğinde ise kullanılabilir bagaj hacmi 295 litre oluyor.

Araç içine baktığımızda koltukların güneş ışığından zarar görmemesi için özel bir katmanla kaplı olduğunu görüyoruz. Deri koltuk olmasına rağmen özel döşeme seçimleri sayesinde koltuklar normale göre 12 dereceye kadar daha fazla serinlik sağlıyor.

Kumaş tavan için sunulan renk seçenekleri kırmızı, gri ve siyah olarak belirlenmiş. Özel ses yalıtımlı tavanın açılıp kapanma süresi 20 saniye olup, tavan açma işlemi için araç hızının 60 km/saatin üstüne çıkmaması gerekiyor.

Mercedes AMG CLE 53 4Matic+ Cabriolet Fiyatı

Mercedes’in Ford Mustang GT ve BMW M440i ile karşılaştırılan yeni cabrio modelinin AMG destekli versiyonları henüz satışa sunulmadı. Avrupa’da hali hazırda satışa çıkan coupe varyantının fiyatı 90.000 Euro olarak biliniyor. Yeni çıkan AMG sürümünün bu rakamdan daha yüksek bir fiyattan satışa sunulması bekleniyor.

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