Mercedes Maybach S 580 Night Edition Özellikleri ve Fiyatı

Mercedes, Japonya pazarı için geliştirilen, sınırlı sayıda üretilecek, yeni, lüks ve konforlu otomobilini tanıttı. Alman otomotiv devi markanın özel tasarımı olan bu araç sıradışı renk tonu ile dikkat çekiyor. Aracın dış tasarımının yanı sıra iç mekânda sunduğu konfor özellikleri öne çıkmayı başarıyor.

Mercedes Maybach S 580 Night Edition Özellikleri

Maybach S 580 modeli ile aynı motor özelliklerine sahip olan araçta 4.0 litre kapasiteli çift turbo destekli hafif hibrit bir motor yer alıyor. 48 V gücündeki bu motor sayesinde 496 beygir güç üreten araç arka tarafta oturan yolculara konforlu bir yolculuk deneyimi sunmak için lüks ve konforlu bir iç mekân tasarımı ile zenginleştirilmiş.

Diz mesafesi geniş tutulan araçta birçok dokunmatik ekran yer alıyor. Ortalama yakıt tüketimi 14.1 – 13.8 litre/ 100 km olan aracın iç tasarımı Night Series kapsamında siyah inci nappa deri ve manufaktur detayları ile dikkat çekiyor. Ambiyans aydınlatma detayında ışıltılı koyu kırmızı renk şeması kullanılıyor.

Döşeme detaylarında balıksırtı desenlerine yer veriliyor. Orta konsolda siyah kristal görüntüsü hakimken araç anahtarı ve havalandırma haznelerinde krom detaylar, direksiyon simidindeki ahşap ve deri kısımlar aracın lüks görünümünü destekleyen unsurlar arasında bulunuyor.

Dış tasarıma baktığımızda ise 20 inç boyutundaki büyük ve kapalı jantlar dikkat çekiyor. Bu jantların üstünde çok sayıda Maybach amblemi bulunuyor.

Temel olarak ‘Onyx Black’ ve ‘Mojave Silver’ adlı renklerde üretilen aracın farlarında rose altın detaylara yer verilmiş. Bunun haricinde çeşitli noktalarda krom detaylar da mevcut.

Mercedes Maybach S 580 Night Edition Fiyatı

Mercedes’in yeni özel tasarım lüks otomobili sadece Japonya pazarına özel olarak tasarlanmış bulunuyor. Hatta Japonya’da bile sınırlı sayıda satışa çıkacak. İlk etapta sadece 30 adet otomobil üretilecek ve bu otomobillerin satış fiyatı ise normal otomobil fiyatlarından biraz daha yüksek olacak.

Japonya’da aracın satışı için 279.000 dolarlık bir başlangıç fiyatının belirlendiğinden söz ediliyor. Sadece 30 adet olarak üretilecek araca daha fazla talep olması durumunda katılımcılar arasında çekiliş düzenlenebileceği düşünülüyor. Otomobilin ilk teslimatlarının ise 2024 Temmuz ayında yapılmaya başlanması bekleniyor.

Siz bu araç hakkında ne düşünüyorsunuz? Fiyatı, özellikleri ve sınırlı sayıda olması ile ilgili düşünceleriniz neler? Yorumlarda fikirlerinizi bizimle paylaşın!