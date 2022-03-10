Meslekler ve Aldıkları Maaşlar

Mesleklere göre aldıkları maaşlar listesi ile özellikle üniversite tercih döneminde çoğu genç tarafından merak edilen soruyu yanıtladık. Hazırladığımız listede en çok tercih edilen meslekler yer alıyor.

Mesleklerin aldığı en düşük, ortalama ve en yüksek maaşları, Kariyer.net'te kullanıcılar tarafından yapılan geri bildirimler ile derlenen bilgileri göz önünde bulundurarak oluşturduk. Dolayısıyla bu maaşlardan daha düşük veya daha yüksek alan olabilir.

Mesleklere Göre Aldıkları Maaşlar

Meslek Adı En Düşük Maaş Ortalama Maaş En Yüksek Maaş Bilgisayar mühendisi 4.250 TL 8.570 TL 18.370 TL Grafiker 4.250 TL 5.280 TL 7.980 TL Aşçı 4.250 TL 6.180 TL 12.980 TL Editör 4.250 TL 5.590 TL 9.330 TL Avukat 4.270 TL 7.830 TL 16.540 TL Sosyal medya uzmanı 4.270 TL 5.660 TL 9.320 TL Fizyoterapist 4.250 TL 6.120 TL 11.160 TL Kurye 4.250 TL 4.960 TL 10.340 TL Pilot 20.350 TL 40.750 TL 59.820 TL Diş hekimi 4.760 TL 13.130 TL 29.110 TL Veri tabanı uzmanı 7.630 TL 12.350 TL 21.540 TL Video editörü 4.270 TL 6.780 TL 15.270 TL Ar-Ge Mühendisi 4.490 TL 6.870 TL 11.450 TL Yazılım mühendisi 4.270 TL 10.100 TL 20.050 TL İnşaat mühendisi 4.250 TL 7.530 TL 15.270 TL Hemşire 4.250 TL 5.020 TL 8.970 TL Bilgisayar programcısı 4.250 TL 6.120 TL 12.380 TL Muhasebeci 4.250 TL 4.990 TL 8.440 TL Çağrı merkezi elemanı 4.250 TL 4.630 TL 7.630 TL Profesör doktor 10.420 TL 23.410 TL 43.250 TL Mimar 4.250 TL 7.510 TL 15.550 TL Psikolog 4.250 TL 5.690 TL 13.200 TL Anestezi doktoru 13.740 TL 23.270 TL 39.690 TL Acil tıp uzmanı 14.970 TL 23.720 TL 28.240 TL Öğretim görevlisi 4.250 TL 8.260 TL 13.610 TL Dijital pazarlama uzmanı 4.270 TL 7.050 TL 11.750 TL Ambulans Şoförü 4.250 TL 5.080 TL 9.500 TL Direksiyon öğretmeni 4.250 TL 4.540 TL 6.120 TL Görsel tasarım uzmanı 7.630 TL 10.930 TL 14.970 TL Kasiyer 4.600 TL 4.910 TL 9.210 TL

1. Bilgisayar mühendisliği Mesleği Maaşı Ne Kadar?

En düşük maaş: 4.250 TL

Ortalama maaş: 8.570 TL

En yüksek maaş: 18.370 TL

2. Grafikerlik Mesleği Maaşı Ne Kadar?

En düşük maaş: 4.250 TL

Ortalama maaş: 5.280 TL

En yüksek maaş: 7.980 TL

3. Aşçılık Mesleği Maaşı Ne Kadar?

En düşük maaş: 4.250 TL

Ortalama maaş: 6.180 TL

En yüksek maaş: 12.980 TL

4. Editörlük Mesleği Maaşı Ne Kadar?

En düşük maaş: 4.250 TL

Ortalama maaş: 5.590 TL

En yüksek maaş: 9.330 TL

5. Avukatlık Mesleği Maaşı Ne Kadar?

En düşük maaş: 4.270 TL

Ortalama maaş: 7.830 TL

En yüksek maaş: 16.540 TL

6. Sosyal Medya Uzmanlığı Mesleği Maaşı Ne Kadar?

En düşük maaş: 4.270 TL

Ortalama maaş: 5.660 TL

En yüksek maaş: 9.320 TL

7. Fizyoterapist Mesleği Maaşı Ne Kadar?

En düşük maaş: 4.250 TL

Ortalama maaş: 6.120 TL

En yüksek maaş: 11.160 TL

8. Kuryelik Mesleği Maaşı Ne Kadar?

En düşük maaş: 4.250 TL

Ortalama maaş: 4.960 TL

En yüksek maaş: 10.340 TL

9. Pilotluk Mesleği Maaşı Ne Kadar?

En düşük maaş: 20.350 TL

Ortalama maaş: 40.750 TL

En yüksek maaş: 59.820 TL

10. Diş Hekimliği Mesleği Maaşı Ne Kadar?

En düşük maaş: 4.760 TL

Ortalama maaş: 13.130 TL

En yüksek maaş: 29.110 TL

11. Veri Tabanı Uzmanlığı Mesleği Maaşı Ne Kadar?

En düşük maaş: 7.630 TL

Ortalama maaş: 12.350 TL

En yüksek maaş: 21.540 TL

12. Video Editörlüğü Mesleği Maaşı Ne Kadar?

En düşük maaş: 4.270 TL

Ortalama maaş: 6.780 TL

En yüksek maaş: 15.270 TL

13. Ar-Ge Mühendisliği Mesleği Maaşı Ne Kadar?

En düşük maaş: 4.490 TL

Ortalama maaş: 6.870 TL

En yüksek maaş: 11.450 TL

14. Yazılım Mühendisliği Mesleği Maaşı Ne Kadar?

En düşük maaş: 4.270 TL

Ortalama maaş: 10.100 TL

En yüksek maaş: 20.050 TL

15. İnşaat Mühendisliği Mesleği Maaşı Ne Kadar?

En düşük maaş: 4.250 TL

Ortalama maaş: 7.530 TL

En yüksek maaş: 15.270 TL

16. Hemşirelik Mesleği Maaşı Ne Kadar?

En düşük maaş: 4.250 TL

Ortalama maaş: 5.020 TL

En yüksek maaş: 8.970 TL

17. Bilgisayar Programcılığı Mesleği Maaşı Ne Kadar?

En düşük maaş: 4.250 TL

Ortalama maaş: 6.120 TL

En yüksek maaş: 12.380 TL

18. Muhasebecilik Mesleği Maaşı Ne Kadar?

En düşük maaş: 4.250 TL

Ortalama maaş: 4.990 TL

En yüksek maaş: 8.440 TL

19. Çağrı Merkezi Elemanı Mesleği Maaşı Ne Kadar?

En düşük maaş: 4.250 TL

Ortalama maaş: 4.630 TL

En yüksek maaş: 7.630 TL

20. Profesör Doktorluk Mesleği Maaşı Ne Kadar?

En düşük maaş: 10.420 TL

Ortalama maaş: 23.410 TL

En yüksek maaş: 43.250 TL

21. Mimarlık Mesleği Maaşı Ne Kadar?

En düşük maaş: 4.250 TL

Ortalama maaş: 7.510 TL

En yüksek maaş: 15.550 TL

22. Psikolog Mesleği Maaşı Ne Kadar?

En düşük maaş: 4.250 TL

Ortalama maaş: 5.690 TL

En yüksek maaş: 13.200 TL

23. Anestezi Doktorluğu Mesleği Maaşı Ne Kadar?

En düşük maaş: 13.740 TL

Ortalama maaş: 23.270 TL

En yüksek maaş: 39.690 TL

24. Acil Tıp Uzmanlığı Mesleği Maaşı Ne Kadar?

En düşük maaş: 14.970 TL

Ortalama maaş: 23.720 TL

En yüksek maaş: 28.240 TL

25. Öğretim Görevlisi Mesleği Maaşı Ne Kadar?

En düşük maaş: 4.250 TL

Ortalama maaş: 8.260 TL

En yüksek maaş: 13.610 TL

26. Dijital Pazarlama Uzmanlığı Mesleği Maaşı Ne Kadar?

En düşük maaş: 4.270 TL

Ortalama maaş: 7.050 TL

En yüksek maaş: 11.750 TL

27. Ambulans Şoförlüğü Mesleği Maaşı Ne Kadar?

En düşük maaş: 4.250 TL

Ortalama maaş: 5.080 TL

En yüksek maaş: 9.500 TL

28. Direksiyon Öğretmenliği Mesleği Maaşı Ne Kadar?

En düşük maaş: 4.250 TL

Ortalama maaş: 4.540 TL

En yüksek maaş: 6.120 TL

29. Görsel Tasarım Uzmanlığı Mesleği Maaşı Ne Kadar?

En düşük maaş: 7.630 TL

Ortalama maaş: 10.930 TL

En yüksek maaş: 14.970 TL

30. Kasiyerlik Mesleği Maaşı Ne Kadar?

En düşük maaş: 4.600 TL

Ortalama maaş: 4.910 TL

En yüksek maaş: 9.210 TL

Mesleklere göre aldıkları maaşlar listesi hakkında ne düşünüyorsunuz? En çok tercih edilen mesleklerin de yer aldığı listeye dair düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.