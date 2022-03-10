Meslekler ve Aldıkları Maaşlar
Mesleklere göre aldıkları maaşlar hakkında kafanızda soru işareti varsa hazırladığımız listeyi inceleyebilirsiniz. İşte popüler mesleklerin aldığı maaşlar!
Mesleklere göre aldıkları maaşlar listesi ile özellikle üniversite tercih döneminde çoğu genç tarafından merak edilen soruyu yanıtladık. Hazırladığımız listede en çok tercih edilen meslekler yer alıyor.
Mesleklerin aldığı en düşük, ortalama ve en yüksek maaşları, Kariyer.net'te kullanıcılar tarafından yapılan geri bildirimler ile derlenen bilgileri göz önünde bulundurarak oluşturduk. Dolayısıyla bu maaşlardan daha düşük veya daha yüksek alan olabilir.
Yazılım Mühendisi Nedir? Nasıl Olunur? Maaşı Ne Kadar?
Yazılım mühendisi nedir, kime denir, nasıl olunur, ne yapar, maaşları ne kadar? Bu tür sorular özellikle yazılım mühendisliği ile yakından ilgilenmeye başlayan, iyi bir yazılım mühendisi olmak için nereden başlayacağını merak eden kişilerden gelmektedir.
Mesleklere Göre Aldıkları Maaşlar
|Meslek Adı
|En Düşük Maaş
|Ortalama Maaş
|En Yüksek Maaş
|Bilgisayar mühendisi
|4.250 TL
|8.570 TL
|18.370 TL
|Grafiker
|4.250 TL
|5.280 TL
|7.980 TL
|Aşçı
|4.250 TL
|6.180 TL
|12.980 TL
|Editör
|4.250 TL
|5.590 TL
|9.330 TL
|Avukat
|4.270 TL
|7.830 TL
|16.540 TL
|Sosyal medya uzmanı
|4.270 TL
|5.660 TL
|9.320 TL
|Fizyoterapist
|4.250 TL
|6.120 TL
|11.160 TL
|Kurye
|4.250 TL
|4.960 TL
|10.340 TL
|Pilot
|20.350 TL
|40.750 TL
|59.820 TL
|Diş hekimi
|4.760 TL
|13.130 TL
|29.110 TL
|Veri tabanı uzmanı
|7.630 TL
|12.350 TL
|21.540 TL
|Video editörü
|4.270 TL
|6.780 TL
|15.270 TL
|Ar-Ge Mühendisi
|4.490 TL
|6.870 TL
|11.450 TL
|Yazılım mühendisi
|4.270 TL
|10.100 TL
|20.050 TL
|İnşaat mühendisi
|4.250 TL
|7.530 TL
|15.270 TL
|Hemşire
|4.250 TL
|5.020 TL
|8.970 TL
|Bilgisayar programcısı
|4.250 TL
|6.120 TL
|12.380 TL
|Muhasebeci
|4.250 TL
|4.990 TL
|8.440 TL
|Çağrı merkezi elemanı
|4.250 TL
|4.630 TL
|7.630 TL
|Profesör doktor
|10.420 TL
|23.410 TL
|43.250 TL
|Mimar
|4.250 TL
|7.510 TL
|15.550 TL
|Psikolog
|4.250 TL
|5.690 TL
|13.200 TL
|Anestezi doktoru
|13.740 TL
|23.270 TL
|39.690 TL
|Acil tıp uzmanı
|14.970 TL
|23.720 TL
|28.240 TL
|Öğretim görevlisi
|4.250 TL
|8.260 TL
|13.610 TL
|Dijital pazarlama uzmanı
|4.270 TL
|7.050 TL
|11.750 TL
|Ambulans Şoförü
|4.250 TL
|5.080 TL
|9.500 TL
|Direksiyon öğretmeni
|4.250 TL
|4.540 TL
|6.120 TL
|Görsel tasarım uzmanı
|7.630 TL
|10.930 TL
|14.970 TL
|Kasiyer
|4.600 TL
|4.910 TL
|9.210 TL
1. Bilgisayar mühendisliği Mesleği Maaşı Ne Kadar?
- En düşük maaş: 4.250 TL
- Ortalama maaş: 8.570 TL
- En yüksek maaş: 18.370 TL
2. Grafikerlik Mesleği Maaşı Ne Kadar?
- En düşük maaş: 4.250 TL
- Ortalama maaş: 5.280 TL
- En yüksek maaş: 7.980 TL
3. Aşçılık Mesleği Maaşı Ne Kadar?
- En düşük maaş: 4.250 TL
- Ortalama maaş: 6.180 TL
- En yüksek maaş: 12.980 TL
4. Editörlük Mesleği Maaşı Ne Kadar?
- En düşük maaş: 4.250 TL
- Ortalama maaş: 5.590 TL
- En yüksek maaş: 9.330 TL
5. Avukatlık Mesleği Maaşı Ne Kadar?
- En düşük maaş: 4.270 TL
- Ortalama maaş: 7.830 TL
- En yüksek maaş: 16.540 TL
6. Sosyal Medya Uzmanlığı Mesleği Maaşı Ne Kadar?
- En düşük maaş: 4.270 TL
- Ortalama maaş: 5.660 TL
- En yüksek maaş: 9.320 TL
7. Fizyoterapist Mesleği Maaşı Ne Kadar?
- En düşük maaş: 4.250 TL
- Ortalama maaş: 6.120 TL
- En yüksek maaş: 11.160 TL
8. Kuryelik Mesleği Maaşı Ne Kadar?
- En düşük maaş: 4.250 TL
- Ortalama maaş: 4.960 TL
- En yüksek maaş: 10.340 TL
9. Pilotluk Mesleği Maaşı Ne Kadar?
- En düşük maaş: 20.350 TL
- Ortalama maaş: 40.750 TL
- En yüksek maaş: 59.820 TL
10. Diş Hekimliği Mesleği Maaşı Ne Kadar?
- En düşük maaş: 4.760 TL
- Ortalama maaş: 13.130 TL
- En yüksek maaş: 29.110 TL
11. Veri Tabanı Uzmanlığı Mesleği Maaşı Ne Kadar?
- En düşük maaş: 7.630 TL
- Ortalama maaş: 12.350 TL
- En yüksek maaş: 21.540 TL
12. Video Editörlüğü Mesleği Maaşı Ne Kadar?
- En düşük maaş: 4.270 TL
- Ortalama maaş: 6.780 TL
- En yüksek maaş: 15.270 TL
13. Ar-Ge Mühendisliği Mesleği Maaşı Ne Kadar?
- En düşük maaş: 4.490 TL
- Ortalama maaş: 6.870 TL
- En yüksek maaş: 11.450 TL
14. Yazılım Mühendisliği Mesleği Maaşı Ne Kadar?
- En düşük maaş: 4.270 TL
- Ortalama maaş: 10.100 TL
- En yüksek maaş: 20.050 TL
15. İnşaat Mühendisliği Mesleği Maaşı Ne Kadar?
- En düşük maaş: 4.250 TL
- Ortalama maaş: 7.530 TL
- En yüksek maaş: 15.270 TL
16. Hemşirelik Mesleği Maaşı Ne Kadar?
- En düşük maaş: 4.250 TL
- Ortalama maaş: 5.020 TL
- En yüksek maaş: 8.970 TL
17. Bilgisayar Programcılığı Mesleği Maaşı Ne Kadar?
- En düşük maaş: 4.250 TL
- Ortalama maaş: 6.120 TL
- En yüksek maaş: 12.380 TL
18. Muhasebecilik Mesleği Maaşı Ne Kadar?
- En düşük maaş: 4.250 TL
- Ortalama maaş: 4.990 TL
- En yüksek maaş: 8.440 TL
19. Çağrı Merkezi Elemanı Mesleği Maaşı Ne Kadar?
- En düşük maaş: 4.250 TL
- Ortalama maaş: 4.630 TL
- En yüksek maaş: 7.630 TL
20. Profesör Doktorluk Mesleği Maaşı Ne Kadar?
- En düşük maaş: 10.420 TL
- Ortalama maaş: 23.410 TL
- En yüksek maaş: 43.250 TL
21. Mimarlık Mesleği Maaşı Ne Kadar?
- En düşük maaş: 4.250 TL
- Ortalama maaş: 7.510 TL
- En yüksek maaş: 15.550 TL
22. Psikolog Mesleği Maaşı Ne Kadar?
- En düşük maaş: 4.250 TL
- Ortalama maaş: 5.690 TL
- En yüksek maaş: 13.200 TL
23. Anestezi Doktorluğu Mesleği Maaşı Ne Kadar?
- En düşük maaş: 13.740 TL
- Ortalama maaş: 23.270 TL
- En yüksek maaş: 39.690 TL
24. Acil Tıp Uzmanlığı Mesleği Maaşı Ne Kadar?
- En düşük maaş: 14.970 TL
- Ortalama maaş: 23.720 TL
- En yüksek maaş: 28.240 TL
25. Öğretim Görevlisi Mesleği Maaşı Ne Kadar?
- En düşük maaş: 4.250 TL
- Ortalama maaş: 8.260 TL
- En yüksek maaş: 13.610 TL
26. Dijital Pazarlama Uzmanlığı Mesleği Maaşı Ne Kadar?
- En düşük maaş: 4.270 TL
- Ortalama maaş: 7.050 TL
- En yüksek maaş: 11.750 TL
27. Ambulans Şoförlüğü Mesleği Maaşı Ne Kadar?
- En düşük maaş: 4.250 TL
- Ortalama maaş: 5.080 TL
- En yüksek maaş: 9.500 TL
28. Direksiyon Öğretmenliği Mesleği Maaşı Ne Kadar?
- En düşük maaş: 4.250 TL
- Ortalama maaş: 4.540 TL
- En yüksek maaş: 6.120 TL
29. Görsel Tasarım Uzmanlığı Mesleği Maaşı Ne Kadar?
- En düşük maaş: 7.630 TL
- Ortalama maaş: 10.930 TL
- En yüksek maaş: 14.970 TL
30. Kasiyerlik Mesleği Maaşı Ne Kadar?
- En düşük maaş: 4.600 TL
- Ortalama maaş: 4.910 TL
- En yüksek maaş: 9.210 TL
Mesleklere göre aldıkları maaşlar listesi hakkında ne düşünüyorsunuz? En çok tercih edilen mesleklerin de yer aldığı listeye dair düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.
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