Metin2 İndir: PC ve mobildeki en iyi MMORPG oyunu! Metin2 indir, kaydol, giriş yap ve Metin2 oyuncularına karşı PvP ve PvE savaş!

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Metin2 indirip oynayabileceğiniz en iyi MMORPG oyunu. Metin 2 indirilen popüler bir oyun ancak mobil sürümü (Metin2 mobile indir adıyla çok oyun yayınlansa da) bulunmuyor. Metin2 oyna, Metin2 indir, Metin2 giriş yap, Metin2 destek, Metin2 kaydol gibi Metin2 oyununun nasıl indirilip oynanacağına ilişkin aramaların yanı sıra Metin2 PvP, Metin2 event, Metin2 board gibi belli seviyede Metin2 oyuncularının gerçekleştirdiği aramalar Metin 2 oyununun en popüler ücretsiz MMORPG oyunu olduğunu gösteriyor. Yıllardır bilgisayar platformunda oynanan ve bir döneme de damga vuran Metin2 yıllar önce gelişimini durdurdu. Geliştiricisi oyunun kaynak kodlarını internet üzerinden paylaşırken, oyunun yıllardır güncelleme almadığını da unutmadan belirtelim.

Gameforge tarafından geliştirilen MMO oyunu Metin2’de PvP serverlarda oyun açıp hile olmadan dünya genelinde Metin2 oyuncularıyla epik savaşlara giriyorsunuz. Metin2, Windows 10, Windows 7 hatta Windows XP işletim sistemli PC (bilgisayarda) oynanabilen ücretsiz fantezi MMORPG. Şimdi Metin2 kaydolun, Metin2 indirin ve Metin2 dünyasında bitmek bilmeyen PvP ve PvE savaşlarda ejderhalara ve karanlık Şeytan Prens’lerine karşı kendinizi kanıtlayın, acımasız PvP düellolarının ve savaş sanatının ustası olun!

Metin2 oyunu oynanış detaylarına geçmeden önce Metin2 Gameforgesiz indirmek isteyenler için oyunun Steam üzerinden de indirilmeye açıldığını belirteyim. Webde, mobilde, bilgisayarda ücretsiz oynanabilecek en iyi MMORPG denildiğinde akla ilk gelen isim Metin2, Türkçe dahil 17 dilde oynanabiliyor; dolayısıyla Metin2 Türkçe yama bulmanız veya Metin2 Türkçe yapmanız gerekmiyor. Peki, Metin2 nasıl bir oyun, konusu ne, amaç ne? “Ejderha Tanrısının gelişmiş krallığına düşen Metin taşları orada çok derin izler bırakır. Krallıklar arasında savaş çıkar. Yırtıcı hayvanlar vahşi canavarlara, ölüler kana susayan yaratıklara dönüşür. Krallığı savunacak tek kişi sizsiniz. Silahınızı karanlık güçlere karşı savunmak için kaldırın ve efsaneye dönüşün.” Aksiyon ve büyü dolu inanılmaz maceralara atıldığınız oyunda PvE maceraları ve PvP düelloları sizi bekliyor. Haritalarda ve zindanlarda ejderhalar ve karanlık Şeytan Prenslerine karşı savaşıyorsunuz, savaşçınızı 120. seviveyeye kadar yükseltebiliyorsunuz. Savaşçı demişken, Savaşçı, Ninja, Şaman, Sura ve Lycan olmak üzeere 5 sınıf mevcut. Shinsoo, Chunjo ve Jinno krallıkları seçebileceğiniz imparatorluklar arasında. Elbettte ittifaklar kurabiliyorsunuz. Metin2 event yani etkinlikleriyle de öne çıkan bir oyun. Düzenli olarak dönemsel etkinliklerin yanı sıra topluluklar tarafından etkinlikler düzenleniyor.

Metin2 Nasıl İndirilir?

Metin2 oyunu indirmenin iki yolu var. Birincisi; Steam üzerinden (yukarıda alternatif olarak Metin2 Steam indirme bağlantısı paylaşılmıştır) indirmek, diğeri Gameforge üzerinden indirmek. Metin2 oyununun resmi sitesi olan Gameforge’a girdiğinizde Metin2 Şimdi Ücretsiz Oyna butonuna tıklıyorsunuz. Metin2 kayıt sayfasında e-posta adresiniz ve şifrenizi girerek İndirmeyi Başlat’a tıklıyorsunuz. Metin2 indirilmeye başlıyor.

Metin2 Nasıl Kurulur?

Metin2 indirdiniz şimdi sıra geldi Metin2 kurma/yükleme aşamasına. Metin2 yükleme dosyasını açıyorsunuz ve dili Türkçe olarak seçip Tamam’a tıklıyorsunuz. Oyun yüklenmeden önce Gameforge Live kuruluyor. Gameforge yüklemesi tamamlandıktan sonra Metin2’yi yüklemek için Gameforge Live’a girip sıralı oyunlardan Metin2’ye tıklıyor ve ardından Yükle diyorsunuz. Metin2 yüklendikten sonra Şimdi Oyna seçeneği çıkıyor ancak oynamak için güncellemenin bitmesini beklemeniz gerekiyor. Güncelleme de tamamlandıktan sonra Oyunu Başlat’a tıklayarak Metin2 oyun ekranına geçebilirsiniz. Son olarak Metin2 kaydolma aşamasında girdiğiniz mail adresiniz ve şifrenizi yazıp Metin2 giriş yapıyor ve Metin2 oyununu oynamaya başlıyorsunuz.

Metin2 Nasıl Oynanır?

Metin2, üç büyük krallığın (Shinsoo, Chunjo ve Jinno) savaşını konu alan bir uzakdoğu hikayesi. Çok oyunculu online istemci MMORPG rol yapma oyunu Metin2’de amaç savaşarak kendinizi geliştirmek. Oyunda savaşçı, ninja, şaman, sura ve lycan olarak bulunabiliyorsunuz. Her sınıfın güçlü ve zayıf olduğu yönler var. Beceri ve ağır zırhlarıyla Savaşçı, dövüş konusunda büyük rol oynuyor. Hançer ve yay kullanan usta dövüşçü Ninja, pusu kurarak saldırabilen profesyonel suikastçılar. Son derece zeki olan ve güçlü büyüler kullanan Şaman, mistik güçleriyle en iyi destekçilerden. Sonradan sihirli güçler kazanan Sura, yakın dövüş savaşçılarına karşı ustadır, uzak mesafeden sihirle saldırı gerçekleştirirler.

Metin2 Sistem Gereksinimleri

Metin2 oyununu oynamak için gerekli donanım (Metin 2 PC sistem gereksinimleri) şöyle:

Metin2 Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 7, Windows 8 (Windows XP itibaren çalışır, destek verilmez)

İşlemci: Pentium 3 1 GHz

Bellek: 512 MB RAM

Ekran Kartı: 32MB RAM’den daha yüksek ekran karı

Ağ: Genişbant internet bağlantısı

Depolama: 2 GB kullanılabilir alan

Ses Kartı: DirecX 9.0 desteği

Metin2 Önerilen Sistem Gereksinimleri