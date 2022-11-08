Metin2 Benzeri Oyunlar - 2022

Metin2 benzeri oyunlar oynamak isteyen kişiler için bir liste hazırladık. Listemizde birbirinden başarılı video oyunları yer alıyor. Beğendiğiniz bir oyunu bilgisayarınıza indirebilir ve hemen oynamaya başlayabilirsiniz.

Chunjo, Jinno ve Shinsoo olmak üzere üç büyük imparatorluğun yer aldığı Metin2, ilk olarak 2005 yılının mart ayında çıktı. Oynaması ücretsiz olarak sunulan MMORPG oyunu, bir dönem Türkiye'de de çok büyük bir popülerlik elde etti.

Savaşçı, Ninja, Sura ve Şaman olmak üzere dört farklı sınıfa ev sahipliği yapan yapım, oynanış sisteminin yanı sıra müzikleriyle de ön plana çıkıyor. Herhangi bir nedenden ötürü Metin2 oynamaya devam etmek istemeyebilirsiniz.

Metin2 Benzeri Oyunlar Listesi

Lost Ark

Skyforge

New World

Guild Wars 2

Knight Online

Age of Wushu

World of Warcraft

Black Desert Online

The Elder Scrolls Online

Yukarıda Metin2 gibi oyunlar listesi bulunuyor. Listede yer alan yapımların detaylarına aşağıdan ulaşabilirsiniz. Ayrıca en iyi ejderha oyunları listemize de göz atabilirsiniz.

Lost Ark

Smilegate RPG tarafından geliştirilen Lost Ark, 2022 yılının şubat ayında çıktı. Oynaması ücretsiz olarak sunulan yapımda etkileyici grafikler ve başarılı oynanış sistemi yer alıyor. Devasa çok oyunculu rol yapma oyunu türündeki yapım seslendirme, müzik ve arayüz gibi konularda da oldukça başarılı durumda.

Skyforge

Metin2 tarzı oyunlar listesinin ikinci sırasında Skyforge bulunuyor. Ücretsiz olarak oynayabileceğiniz MMORPG oyununda çok sayıda sınıf yer alıyor. Bu sınıflar arasından birini seçerek fantastik bir maceraya adım atıyorsunuz. Bilim kurgu ve aksiyon ögelerini içeren oyun, sahip olduğu başarılı oynanış sistemi ile dikkat çekiyor.

New World

Amazon Games tarafından geliştirilen ve yayımlanan New World, sahip olduğu büyüleyici grafikler ile dikkat çekiyor. 2021 yılının eylül ayında satışa sunulan oyuna bir karakter oluşturarak başlıyorsunuz. Büyük bir haritaya ev sahipliği yapan oyuna başladıktan sonra kontrollere alışmanız açısından büyük bir öneme sahip olan bir rehber ile karşılaşıyorsunuz.

Guild Wars 2

İlk oyunun 250 yıl sonrasını konu alan Guild Wars 2, 2012 yılının ağustos ayında PC platformuna çıktı. Ücretsiz olarak oynanabilen yapım Tyria'da geçiyor. Yayıncılığını NCSoft'un üstlendiği oyunda grafik, oynanış, ses efekti ve animasyon gibi konularda oldukça başarılı durumda. 90 Metacritic puanıyla dikkat çeken oyun, ArenaNet tarafından geliştirildi.

Knight Online

Metin2 alternatifi oyunlar arasında Knight Online da yer alıyor. Bir dönem oldukça büyük bir popülerliğe sahip olan Knight Online, başarılı oynanış mekaniği ve etkileyici müziklere sahip. Karus ve El Morad olmak üzere iki farklı ırkın yer aldığı yapımda Warrior, Rogue, Priest, Mage, Prutu ve Kurian olmak üzere altı adet sınıf mevcut.

Age of Wushu

Ücretsiz olarak oynanabilen Age of Wushu, ilk olarak 2012 yılında piyasaya sürüldü. Snail tarafından PC platformuna özel olarak geliştirilen yapımda sekiz farklı dövüş sanatı okulundan birini seçerek maceraya adım atıyorsunuz. Ses efekti, müzik ve oynanış gibi konularda başarılı olan oyunda keyifli zaman geçirebilirsiniz.

World of Warcraft

İlk olarak 23 Kasım 2004 tarihinde satışa sunulan World of Warcraft (WoW), dünyanın en popüler video oyunlarından biridir. Blizzard Entertainment tarafından geliştirilen ve yayımlanan WoW, yıllarca popülerliğini devam ettirerek büyük bir başarının altına imza attı. Başarılı yapım, bu zamana kadar birçok ödüle layık görüldü.

Black Desert Online

Pearl Abyss tarafından geliştirilen ve yayımlanan Black Desert, ilk olarak 2015 yılında çıktı. 73 Metacritic puanına sahip olan yapımda ticaretten balıkçılığa kadar çeşitli aktiviteler bulunuyor. Çok sayıda oyuncu tarafından beğenilen oyunda çeşitli yeteneklere sahip çok sayıda sınıf bulunuyor.

The Elder Scrolls Online

Devasa çok oyunculu rol yapma oyunu türündeki The Elder Scrolls Online, ZeniMax Online Studios tarafından geliştirildi. Yayıncılığını Bethesda Softworks'un üstlendiği oyun ilk olarak 2014 yılında PC, 2015 yılında ise PlayStation 4 ve Xbox One platformlarına çıktı.

Etkileyici grafikleri ile dikkat çeken The Elder Scrolls Online, oyuncuların uzun süre boyunca keyifli zaman geçirebilmesine imkân tanıyor.

Bu yazıda Metin2 benzeri oyunlar listesi hazırladık. Listede yer alan oyunlara aşağıdan ulaşabilirsiniz. Ayrıca savaş temasına sahip olan yapımlar oynamak istiyorsanız en iyi savaş oyunları listemize de göz atabilirsiniz.