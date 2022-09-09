Metin2 EP Nedir, Nasıl Alınır?

Bir dönemin en iyi MMORPG’lerinden biri olan Metin2, günümüzde hala pek çok kişi tarafından oynanan bir oyun. Hem orijinal sunucusunda hem de oyuncular ve hayranlar tarafından açılan PvP sunucularıyla yaşamına devam eden Metin2 bir dönemin en çok konuşulan oyunlarından bir tanesiydi.

Metin2 ilk olarak 2004 yılında Kore’de yayınlandı. 2006 yılında Gameforge isimli şirket tarafından satın alındı ve 17 dilde hizmet vererek batı pazarı öncelikli olmak üzere tüm Dünya’ya açıldı. Ülkemizde de bu tarihlerde Metin2 çok büyük oyuncu sayılarına ulaştı. Günümüzde hala sıkı bir şekilde oynanan Metin2 genellikle nostaljik duygularla belirli aralıklarla oynanan bir oyun haline geldi. Pek çok insanın çocukluğunu ve gençliğini sembolize eden bu oyun ilk çıktığı günden bugüne kadar oldukça gelişti ve değişti.

Oyunda en çok merak edilen konulardan biri de EP isimli para birimidir. Oyunun ilk çıktığı dönemden bugüne kadar değişmeyen nadir sistemlerden birisi de EP’dir. Biz de sizlere bu yazımızda Metin2 EP nedir ne değildir izah edeceğiz.

Metin2 EP Nedir?

EP, Ejderha Parası anlamına gelmektedir. Oyun içerisindeki Nesne Market’ten pek çok kıymetli eşyayı satın almaya yarayan bir para birimidir. Metin2 EP’ler yalnızca gerçek parayla satın alınabildiği için oldukça değerlidir. Metin2’deki karakterinizi hızlı bir şekilde geliştirmek için EP’ler oldukça büyük bir öneme sahiptir. Karakterinizi güçlendirmek için EP’ler olmazsa olmaz denebilecek kadar büyük etkiye sahiptir.

Metin2 EP Nasıl Alınır?

Kredi Kartı

Telefon

E-pin

Metin2 çok köklü ve eski bir oyun olduğu için EP satın almak için pek çok satın alma seçeneğini değerlendirebilirsiniz. Bunlardan başlıcaları kredi kartı, e-pin ve telefonla ödeme olarak sıralanabilir.

Kredi kartınızla kolay bir şekilde Metin2 EP alabilmeniz mümkündür.

Kredi kartı olmayan Metin2 oyuncuları ise telefonları ile EP alabilirler. E-ticaret sitelerinden satın alabileceğiniz e-pin’lerle de Metin2 EP alabilmeniz mümkün. İlgili e-ticaret sitelerinden satın alabileceğiniz bu kodları oyun içerisindeki bölüme girerek kolay ve hızlı bir şekilde EP alabilirsiniz.

Metin2 EP ile Neler Alınır?

Metin2’de EP ile alınabilecek çok fazla eşya bulunmaktadır. Eğer oyundaki hesabınız yeniyse karakterinizi özelleştirmek isteyebilirsiniz. Saç stilinizi özelleştirmek yapılabilecek ilk özelleştirme olabilir.

Oyunda kullanım kolaylığı sağlamak adına pek çok özel eşya da bulunmaktadır. Örneğin “Üçüncü El” eşyasını alarak yangları otomatik olarak toplayabilmeniz mümkün. “Depo Geçici Genişletmesi” ile belirli bir süre boyunca deponuzda daha çok eşya bulundurabilirsiniz.

Nesne markette karakterinizi güçlendirmek için pek çok eşya da bulunuyor. “Tecrübe Yüzüğü” ile belli bir süre kazandığınız EXP’i artırmanız mümkün. “Cesaret Pelerini” ile kalabalık düşman gruplarını üzerinize çekerek hızlı bir şekilde gelişmeniz mümkün. Geçit biletleri ve benzeri eşyalar ile Örümcek Zindanı-2 ve Şeytan Katakombu gibi özel haritalara girebilirsiniz. Bu özel haritalar karakterinizi geliştirmek için oldukça büyük öneme sahip bölgelerdir.

Nesne Markette sağlığınızı, saldırı ve hareket hızınızı artıracak pek çok iksir bulunmakta. Ekipmanlarınızı geliştirmek için gerekli olan Kutsama Kağıdı, Demirci Taşı gibi eşyalar da yine Nesne Market üzerinden EP karşılığında satın alınabilir.

Gördüğünüz gibi Metin2 EP’lerini kullanarak pek çok farklı eşyaya sahip olabilirsiniz. Karakterinizin ihtiyaçlarını belirledikten sonra doğru eşyaları satın alarak karakterinizi doğru ve etkili bir şekilde geliştirebilirsiniz.

Metin2 EP hakkında paylaşacaklarımız bu kadardı. Umuyoruz ki sizler için faydalı olmuştur. Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.