Koronavirüs Aşıları Randevu ile Yapılacak: MHRS Uygulamasını İndirin

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 81 ilin sağlık müdürlüklerine genelge gönderdi. Koronavirüs aşılarının özel hastaneler ile üniversite hastanelerinde de yapılacağı açıklandı. Vatandaşlara aşı için Merkezi Hastane Randevu Sistemi üzerinden randevu verilecek. Randevu verilerek aşı yapılacak.

MHRS Üzerinden Koronavirüs Aşı Randevusu Verilecek

Sputnik'in haberine göre, Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Tekin’in 81 il sağlık müdürlüklerine gönderdiği genelge ile birlikte koronavirüs aşıları aile sağlığı merkezleri, kamu, özel ve üniversite hastanelerinde oluşturulacak aşı uygulama birimlerinde yapılacak. Aşı olacak kişilerin randevuları MHRS üzerinden verilecek.

Bununla birlikte ayrıca ilk defa özel ve üniversite hastaneleri de MHRS sistemine dahil edilmiş olacak.

MHRS İndir

Hemen aşağıda yer alan bağlantıdan MHRS indir butonuna bastığınız takdirde uygulamayı cihazınıza indirmek için indirme bağlantısı karşınıza açılacak.

Koronavirüs salgınında ateş, vücut ağrıları ve boğaz ağrısı en yaygın belirtiler arasında yer almakta. Çok sayıda koronavirüs hastasında kuru öksürük görülüyor. Koronavirüs yakın temas ile insanlardan insanlara geçmekte. Virüsten korunmak için insanlarla yakın temasta bulunmamanız ve ellerinizi sık sık yıkamanız önerilmekte. Öksürürken ve hapşururken ağzınızı / burnunuzu kapatmayı unutmayın.

BioNTech Aşısı Mutasyona Uğrayan Koronavirüse Karşı Etkili mi?

BioNTech aşısı mutasyona uğrayan koronavirüse karşı etkili mi? Prof. Dr. Uğur Şahin, tüm dünyanın merak ettiği soruyu yanıtladı.

Prof. Dr. Şahin, ABD merkezli ilaç firması Pfizer ile birlikte geliştirdikleri aşının mutasyona uğrayan COVID-19’a karşı da koruma sağlayacağına inandığını belirtti. Geliştirdikleri aşının mutasyonlu virüs üzerindeki etkisi ile ilgili önemli bilgiler paylaşan Prof. Dr. Şahin, yaptığı açıklamada, "Aşıyı mutasyona uğramış yaklaşık 20 virüs varyasyonu üzerinde test ettik. Aşının sağladığı bağışıklık tepkisi, her virüs varyasyonunu etkisiz hale getirdi" ifadelerini kullandı.

Hemen aşağıdan Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilen Hayat Eve Sığar uygulamasını cihazınıza indirebilir ve son duruma bakabilirsiniz. Hayat Eve Sığar uygulamasında koronavirüs haritası yer alıyor. Bu haritada üzerinden nerelerde koronavirüs var olduğu bölgelerin ne kadar derecede riskli olduğu görülüyor. Aynı zaman HES kodu işlemleri de uygulama üzerinden gerçekleştirilebiliyor.