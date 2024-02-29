MHRS, resmi hastane randevu alma uygulamasıdır. e-Devlet veya T.C. kimlik no ve parola ile giriş yapıp randevu alabilirsiniz.

Erkan Calp - 2 SAAT ÖNCE GÜNCELLENDİ

MHRS Mobil, TC Sağlık Bakanlığı tarafından sunulan, hastaneden randevu alma işini kolaylaştıran resmi nitelikli bir uygulama. Hastanenin önünde sıra beklemeden kolaylıkla randevu alma şansına sahip oluyorsunuz. Telefonla randevu alamıyorsanız, hemen MHRS Mobil uygulama indirin, yükleyin ve birkaç adımda, T.C. kimlik no ve parolanız ile veya e-Devlet üzerinden giriş sağlayarak hastaneden randevunuzu alın. MHRS İndir bağlantısı sizi doğrudan yeni MHRS (Merkezi Hekim Randevu Sistemi) mobil uygulamasını indireceğiniz güvenli sayfaya yönlendirecektir.

MHRS Mobil İndir

Android telefonunuza ücretsiz indirip üyeliğinizi oluşturduktan sonra kullanabileceğiniz MHRS (Merkezi Hekim Randevu Sistemi) mobil uygulamasıyla ister hastanelerden isterseniz de aile hekiminden hızlıca, dilediğiniz zamana randevu alabiliyorsunuz. Randevunuzu aldıktan sonra anlık bilgilendirildiğiniz uygulamada randevu geçmişinize ulaşma, aldığınız randevuyu iptal şansına da sahipsiniz.

7/24 hastane randevu alabildiğiniz ve ücretsiz faydalanabildiğiniz bir sistem olan MHRS, hastanenin kapısında sabahın erken saatlerinde dikilme, sıra alma ile uğraşma sorununa çözüm getiriyor. Gerek mobil uygulama üzerinden gerekse de internetten randevu almak, randevu iptal etmek, randevu sorgulamak son derece kolay.

Bulunduğunuz yere en yakın hastane bilgisine ulaşabilir, hastaneden randevu alabilirsiniz.

Randevunuzu bölüm, hastane, tarih veya genel arama arasından diediğiniz birini seçerek alabilirsiniz.

MHRS mobil uygulamanın tüm özelliklerine menü üzerinden kolaylıkla ulaşabilirsiniz.

Geçmiş randevu ve Randevularım menüsünden takip edebilirsiniz.

MHRS ile Randevu Nasıl Alınır?

MHRS Mobil randevu alma oldukça kolay ve hızlıdır ancak MHRS mobil uygulama üzerinden hastane randevu almak için öncelikle kayıt olmanız gerekir. Daha önce MHRS mobil uygulamadan randevu almadıysanız, uygulamayı ilk açtığınızda karşınıza gelecek ekrandan Üye Ol seçeneğiyle T.C. kimlik numaranız, adınız, soyadınız, doğum tarihiniz gibi bilgileri girerek kaydınızı oluşturabilirsiniz. Sonrasında MHRS mobil randevu almak çok basittir.

Bulunduğuz il, T.C. kimlik numaranız ve parolanızı girerek giriş yaptıktan sonra iki seçenek karşınıza çıkar; Aile Hakiminden Randevu Al ve Hastaneden Randevu Al. Hastaneye göre, bölüme göre, tarihe göre hastaneden randevu alabilirsiniz. Aile hekiminizden de muayene ve görüntülü muayene alabilirsiniz. Randevunuzu aldıktan sonra yan açılır menüden Randevularım kısmından aldığınız randevu bilgilerine ulaşabilirsiniz.