En İyi Microsoft Excel Alternatifleri

Excel, Microsoft Corporation tarafından geliştirilen bir elektronik tablo programıdır. Excel’de kullanıcılar tablolardan yararlanarak verileri analiz etme, raporlama ve düzenleme işlemlerini gerçekleştirebilir.

Bilgilerin düzenlenmesinde çok işlevsel bir program olduğu söylenilebilir. Ancak etkili şekilde kullanılmasının zaman alması, pahalı olması vb. sebeplerden dolayı Excel alternatiflerine yönelinebilir. Biz de bu rehberde en iyi Microsoft Excel alternatifleri hakkında bir liste oluşturduk.

En İyi 5 Microsoft Excel Alternatifi

Google E-Tablolar

LibreOffice

WPS Ofis

Hancom Ofis

FuseBase

1. Google E-Tablolar

En iyi Microsoft Excel alternatifleri arasında yer alan Google E-Tablolar, ücretsizdir. Elektronik tablo ve iş birliği platformu olan Google E-Tablolar’ın kullanımı çok kolaydır. Birden fazla cihazdan erişebilir olması Excel’den daha kullanışlı olduğunu ortaya koyuyor. Aynı zamanda Google’a ait Google Slides, Google Forms ve Google Keep gibi uygulamalarla da entegre edilebiliyor.

2. LibreOffice

En iyi Microsoft Excel Alternatifi LibreOffice’a ücretsiz erişilebilir. Kullanıcı dostu ve basit arayüze sahip olan LibreOffice hem bulut tabanlı hem de açık kaynaklı yazılım olma özelliği taşıyor. LibreOffice’le

Sunumlar

Elektronik tablolar

Belgeler oluşturulabilir, düzenlenebilir ve yönetilebilir.

LibreOffice, yazım hatalarını tespit edebiliyor. Kullanıcılar, LibreOffice üzerinde yazarken otomatik düzeltme sözlüğünden yararlanabilirler. Bu program; Linux, Windows ve macOS gibi platformlarda kullanılabilir.

3. WPS Ofis

Excel’e daha iyi alternatifler içerisinde yer alan WPS Ofis kullanıcılarına hem kullanıcı dostu hem de duyarlı arayüz sunuyor.

Bulut depolama alanına sahip olan WPS Ofis, ücretsiz olarak kullanılabiliyor. Bir web tarayıcısı üzerinden ya da birden fazla cihazdan kullanım mümkün. MS Office ürünleriyle “simgeler” ve “menü seçenekleri” çok benziyor. Sunum, belgeler ve elektronik tablolar gibi çeşitli Office uygulamalarına da erişim sağlanabiliyor.

4. Hancom Ofis

Excel’in alternatiflerinden Hancom Ofis, Microsoft Office’e kıyasla daha uygun fiyatlıdır. Dik öğrenme olmayan bu programın hem web hem de mobil sürümü var. Ayrıca Microsoft Office ürünlerinin temel özelliklerinin çoğunluğu Hancom Ofis’te yer alıyor. Hancom Ofis’le veritabanları, elektronik tablolar, sunumlar ve belgeler basit şekilde oluşturulabilir.

5. FuseBase

En iyi Microsoft Excel alternatifleri içerisinde yer alan FuseBase, birçok yönetim araçları sunuyor. FuseBase’nin sunduğu özellikler şöyle sıralanabilir;