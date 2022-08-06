Görüntülü Olarak Konuşabileceğiniz Azar Benzeri Uygulamalar

Azar benzeri uygulamalar neler? Bu sorunun yanıtını merak eden kişiler için birbirinden popüler uygulamanın yer aldığı bir liste hazırladık. Hazırladığımız listede yer alan uygulamalar, insanların görüntülü olarak iletişim kurabilmesine olanak tanır.

İlk olarak 2014 yılında piyasaya sürülen Azar, Android ve iOS işletim sistemine sahip olan mobil cihazlar için geliştirilen bir görüntülü konuşma hizmetidir. Yeni kişiler ile tanışmanıza olanak tanıyan uygulama, kısa sürede çok büyük bir popülerliğe sahip oldu. Öyle ki uygulamanın indirme sayısı Google Play Store'da 100 milyonu aştı.

Kullanıcıların kendi avatarlarını oluşturabilmesine imkân tanıyan uygulamada canlı yayın yapma özelliği de bulunuyor. Herhangi bir nedenden ötürü popüler görüntülü konuşma uygulamasını kullanmak isteyebilirsiniz.

Günümüzde Azar alternatifi pek çok uygulamada yer alıyor. Bunlar içerisinde milyonlarca indirme sayısına sahip uygulamalar da mevcut. Hazırladığımız yazıda insanlar ile görüntülü olarak konuşabilmenize olanak tanıyan hizmetleri bir arada topladık.

Azar Benzeri Uygulamalar Listesi

LivU

Tumile

OmeTV

Bermuda Video Chat

Mixu

Omega

Holla

Yukarıda diğer kişiler ile görüntülü olarak iletişim kurabilmenize imkân tanıyan uygulamalar bulunuyor. Listede yer alan Azar gibi uygulamaların detaylarına aşağıdan göz atabilirsiniz.

LivU

Yeni insanlar ile tanışabilmenize olanak tanıyan LivU isimli uygulamada cinsiyet ve bölge seçebilirsiniz. Diğer kullanıcılar ile görüntülü olarak konuşabilir ya da mesajlaşabilirsiniz. Pek çok ülkede kullanılan uygulamada gerçek zamanlı çeviri özelliği de mevcut.

LivU uygulamasında filtreler özelliği de bulunuyor. Bu özellik uygulamanın kullanımını çok daha eğlenceli hâle getiriyor. Ekranı kaydırarak diğer kullanıcılar ile eşleşebilirsiniz. Uygulama, Android'in resmî uygulama mağazası Google Play Store'da 50 milyondan fazla indirildi. LivU ayrıca Play Store'da 5 üzerinden 4,5 puana sahip.

Tumile

Dünyanın dört bir yanındaki insanlar tarafından kullanılan Tumile, diğer kullanıcılar ile görüntülü olarak iletişim kurabilmenize olanak tanıyor. Böylelikle dünyanın dört bir noktasından yeni arkadaşlar edinebilirsiniz. Kullanıcı dostu arayüze sahip olan uygulama, bu sayede çok kolay bir kullanım sunuyor.

Google Play Store üzerinden 10 milyondan fazla indirilen uygulamada çeşitli çıkartmalar ve filtreler yer alıyor. Uygulama, görüntülü iletişimin yanı sıra mesajlaşma imkânı da sunuyor. Bu sayede diğer kullanıcılarla metin sohbeti de gerçekleştirebilmeniz mümkün.

Başarılı bir arayüze sahip olan uygulama anlık tercüme özelliğine sahip. Bu özellik, diğer ülkelerdeki insanlar ile iletişim kurabilmenizi sağlıyor. Popüler uygulamayı indirebilir ve kullanmaya başlayabilirsiniz.

OmeTV

Google Play Store'da 50 milyondan fazla indirme sayısı ile dikkat çeken OmeTV, dünya genelinde çok fazla sayıda kişi tarafından kullanılıyor. Kullanıcı dostu arayüzünün yer aldığı uygulama, çok kolay bir kullanıma sahip. Böylelikle uygulama bir problem yaşanmadan kolayca kullanılabiliyor.

Kullanıcıların gizliliğine saygı duyduğunu ileri süren uygulamanın kullanılabilmesi için kayıt işleminin yapılması gerekmiyor. Reklam içermeyen uygulama, diğer kullanıcılar ile görüntülü olarak sohbet edebilmenize olanak tanıyor.

Bermuda Video Chat

Başarılı bir kullanıcı arayüzüne sahip olan Bermuda Video Chat, yeni insanlar ile tanışabileceğiniz ve onlarla görüntülü olarak iletişim kurabileceğiniz bir uygulamadır. Google Play Store'da 10 milyondan fazla indirilen uygulama kolay bir kullanıma sahip.

Bölge ve cinsiyetin seçilebilmesine olanak tanıyan uygulama üzerinden yeni insanlar ile tanışabilirsiniz. Bermuda Video Chat, akıllı telefonda yer alan kamera aracılığı ile insanların görüntülü olarak sohbet edebilmesini sağlıyor. Görüntülü görüşmenin yanı sıra mesajlaşarak da iletişim kurulabiliyor.

Çeviri özelliğinin de yer aldığı uygulamada çeşitli yüz filtreleri ve çıkartmalar bulunuyor. Yüz filtreleri ve çıkartmalar uygulamayı daha eğlenceli hâle getiriyor. Uygulamada ayrıca hediye gönderme seçeneği de yer alıyor.

Mixu

Google Play Store'da 5 üzerinden ortalama 4,7 puana sahip olan Mixu üzerinden diğer kullanıcılar ile görüntülü olarak konuşabilirsiniz. Böylelikle yeni insanlar ile tanışabilirsiniz. Başarılı bir arayüze sahip olan uygulama, kullanım deneyimini iyileştiren çeşitli özellikler içeriyor.

Uygulamada son yılların en popüler özelliklerinden bir tanesi olan Hikayeler özelliği bulunuyor. İster kendiniz hikaye paylaşabilir isterseniz diğer kullanıcıların yaptığı paylaşımlara göz atabilirsiniz. Mixu'da Hikayeler özelliğinin yanı sıra oyunlar da yer alıyor. Bu sayede arkadaşlarınız ile uygulama üzerinden oyun oynayabilir ve eğlenceli zaman geçirebilirsiniz.

Dünya çapında çok fazla sayıda kişi tarafından tercih edilen uygulamada ayrıca efektler ve filtreler de bulunuyor. Kullanım deneyimini iyileştiren bir diğer özellik ise otomatik çeviri işlevidir. Bu özellik, dilini bilmediğiniz insanlar ile iletişim kurabilmenizi sağlar.

Omega

Omega Tech. tarafından sunulan Omega isimli uygulama, 100'den fazla ülkede milyonlarca kişi tarafından kullanılıyor. AI koruma sisteminin yer aldığı uygulama, insanların görüntülü olarak konuşabilmesine olanak tanıyor. Görüntülü görüşmenin haricinde doğrudan mesaj (DM) özelliği de yer alıyor.

Kolay kullanıma sahip olan uygulamada bölge ve cinsiyet filtresi mevcut. Uygulamada yer alan diğer kullanıcılara çeşitli hediyeler gönderebilmenize olanak tanıyan Omega'yı indirebilir ve kullanmaya başlayabilirsiniz.

Holla

Dünya genelinde 190 ülkeden 30 milyondan fazla kişi tarafından tercih edilen Holla, insanların görüntülü iletişim kurabilmesini sağlayan popüler bir uygulamadır. Uygulamada dilini bilmediğiniz insanlar ile iletişim kurabilmenize yardımcı olan gerçek zamanlı çeviri özelliği de yer alıyor. Uygulama Google Play Store'da 5 üzerinden ortalama 4,5 puana sahip.

Bu yazıda akıllı telefon üzerinden diğer insanlar ile görüntülü olarak iletişim kurabileceğiniz Azar alternatifi uygulamalar listesi hazırladık. Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından paylaşmayı unutmayın. Ayrıca Tinder nedir, nasıl kullanılır sorularını yanıtladığımız yazıya da göz atabilirsiniz.