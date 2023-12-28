Windows Ping Komutu Nasıl Kullanılır? Ne Zaman Kullanmak Gerekir?

Cihazınızın başka bir aygıta bağlı olup olmadığını veya bu bağlantının performansını kontrol etmek için Windows’ta ‘ping’ komutunu kullanabilirsiniz. Bu komut sayesinde cihazınızın bağlantı hızını ölçmeniz mümkün.

Peki, bu komut nasıl gönderilir? Hangi durumlarda ping komutunu göndermeniz gerekir? İşte detaylar!

Windows Ping Komutu Nasıl Gönderilir?

Ping komutunu bir paket olarak düşünün. Siz bu komutu girdiğinizde cihazınızdan hedef aygıta bir veri paketi gönderilerek test yapılır. Bu paketin ulaşma ve yanıt alma hızı ölçülür. Böylece bağlantı kalitesine ilişkin veriler açığa çıkmış olur.

Windows işletim sistemine sahip olan cihazınızda aşağıdaki adımları izleyerek komut gönderme işlemini tamamlayabilir, aktif bağlantıların performansını denetleyebilirsiniz:

Windows’ta başlat butonuna tıklayıp ‘Cmd’ yazıp enter’a basın.

Dilerseniz başlat düğmesine sağ tıklayıp ‘komut istemi’ seçeneğine de tıklayabilirsiniz.

Windows 7 ve öncesinde ise başlat menüsünden ‘tüm programlar’ ya da ‘programlar’ sekmesine giriş yapıp aksesuarlar sekmesinden ‘komut istemi’ni seçmeniz gerekiyor.

Çıkan ekranda ‘ping’ komutunu yazıp ardından hedef cihazın IP adresini ya da adını girmeniz gerekiyor. Örneğin bağlantı kontrolü yapmak istediğiniz cihazın IP’si 177.152.3.4 olsun. Bu durumda yazmanız gereken komut şu şekilde: ‘ping 177.152.3.4’

Enter’a bastığınızda birkaç satır halinde çeşitli verilere ulaşacaksınız.

Bu veriler ışığında bağlantıyla ilgili gerekli analizleri gerçekleştirebilirsiniz.

Eğer bu satırların sonunda sayısal değerler varsa aktif bir bağlantı bulunuyor demektir. ‘Destination host unreachable’ yazdığını görüyorsanız cihaz karşı taraftaki aygıtla bağlantı kuramamış anlamına gelir.

IP adresi ile değil websitesi adresiyle de ping atma işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Bunun için ilgili komutu girerken ‘ping’ komutundan sonra başında ‘www’ olmadan websitesinin adını yazmanız gerekir.

Bu komutu uyguladığınızda çıkan değerler 30’dan düşükse bağlantı hızı yüksek, 30 – 50 aralığında ise orta, 50 – 100 aralığında ise yavaş ve 500’den büyükse çok yavaş olduğunu anlayabilirsiniz.

Hangi Durumlarda Kullanılması Gerekir?