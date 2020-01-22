Microsoft Word Belgesini (.Docx) Google Dokümanlar ile Açma

Google Dokümanlar, belgeleri çevrim içi olarak ücretsiz bir şekilde görüntülemenize, oluşturmanıza ve düzenlemenize olanak tanır. Google Dokümanlar, muhtemelen en çok kullanılan çevrim içi ofis hizmetidir. Google Dokümanlar'ın en güzel yanı ise Microsoft Word belge dosya biçimi (.docx) ile uyumlu olmasıdır yani Microsoft Word ile oluşturulan bir belgenin düzenleme işlemini Google Dokümanlar ile de devam ettirebilmeniz mümkündür. Google Dokümanlar, çevrim içi bir hizmet olduğundan ötürü Microsoft Word’ün aksine çevrimdışı olarak kullanılamamaktadır.

Gelişmiş biçimlendirme seçenekleri isteyen kullanıcılar, Microsoft Word ile belgeyi çevrimdışı oluşturur. Bu nedenden dolayı, birçok kullanıcı belgeleri oluşturmak, düzenlemek ve daha sonra bu belgeleri Google Drive'a yüklemek için Microsoft'un Office yazılımını kullanır. Böylece kullanıcılar, belgeleri istedikleri zaman istedikleri yerden açabilir ve istediği şekilde düzenleyebilir.

Google Dokümanlar üzerinden açmak ve düzenlemek istediğiniz bir Microsoft Word belgeniz (.docx) varsa bu işlemi oldukça kolay bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Bu yazıda, Google Dokümanlar ile Microsoft Word belgesini (.docx) nasıl açabileceğinizi öğreneceksiniz. İşte, Microsoft Word belgesini (.docx) Google dökümanlar ile açma!

Google Dokümanlar ile Microsoft Word (.docx) Belgesi Nasıl Açılır?