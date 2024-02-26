Microsoft Word’de Sayfayı İkiye Bölme İşlemi Nasıl Yapılır?

Microsoft Word, metin belgelerini oluşturmak ve düzenlemek için kullanılan en popüler programlardan biri. Üstelik bu program, ilk bakışta görünenden çok daha fazla özelliğe sahip.

Örneğin Word'ün sayfa ikiye bölme özelliği sayesinde metin ve görselleri karşılaştırmak, birden fazla sütun kullanmak, daha dar bir metin alanı oluşturmak ve daha fazlasını yapmak mümkün. Peki, Microsoft Word’de sayfayı ikiye bölme işlemi nasıl yapılır?

Microsoft Word’de Sayfayı İkiye Bölme Yöntemleri

Microsoft, kullanıcılarının yazma deneyimini iyileştirmek için Word’de hem basit hem de etkili çözümler sunuyor. Bu etkili çözümlerden Microsoft Word’de sayfayı ikiye bölme yöntemleri şöyle sıralanabilir:

1. Tablo Oluşturarak Word’de Sayfayı İkiye Bölme

Microsoft Word’de sayfayı ikiye bölmek için tablo oluşturulabilir. Tablo yardımıyla sayfayı ikiye bölmek için öncelikle “Ekle” sekmesi üzerinden “Tablo” seçeneğine tıklanır. Akabinde sayfayı ikiye ayırmak için 2x1 tablo oluşturulur.

Sayfayı ikiye böldükten sonra dilerseniz sayfanın özelleştirmesini yapabilirsiniz. Örneğin, tabloyu aşağıya doğru uzatmak için sağ alt köşede konumlanan simgeye basılı tutabilirsiniz. Satır ve hücre ayarlarının değiştirilmesi için tablonun üzerine sağ tıklanmalıdır.

2. Düzen Kısmından Word’de Sayfayı İkiye Bölme

Word üzerinde oluşturulan belgelerin sayfalarını iki sütuna ayırmak için “Düzen” bölümünden yararlanılabilir. Düzen kısmından belgede yazı dahi varsa yine metnin bütünlüğü bozulmadan sayfa ikiye bölünebilir.

Düzen kısmından Word’de sayfayı ikiye bölmek için şu adımlar takip edilmeli;

İlk olarak Word açılır.

“Düzen” sekmesine giriş yapılır.

“Sütunlar” seçeneğine tıklanarak sayfayı iki farklı sütuna ayırmak için “iki” seçilir.

Sayfayı eski görünüme geçirmek için “Bir” seçeneğine tıklayabilirsiniz.

Yukarıdaki yöntemlerin yanı sıra “Okuma Moduna Geçme” yöntemi de uygulanabilir. Yalnız bu yöntemde yazılanlar okunabiliyor. Word tam ekran yapılarak ekranın sağ alt köşesinde konumlanan “Odak” yanındaki “Okuma Modu” simgesi üzerine tıklanır.

“Okuma Moduna Geçme” görünümün yalnızca okunurken değişmesini sağlar. Düzenleme moduna tekrar geçmek içinde yeniden eski düzen içinde yazı yazılabilir.