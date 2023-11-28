Kural İhlalinden Kaynaklı Minecraft IP Ban Kaldırma Nasıl Yapılır?

Dünya çapında en sevilen online oyunlardan birisi Minecraft diyebiliriz. Farklı sunucular üstünden oynayabileceğiniz bu oyunda dünyanın dört bir yanından çeşitli kullanıcılarla ortak bir oyun deneyimine sahip olabilirsiniz ancak dikkat! Oyun sırasında kural ihlali yaptıysanız her an ban yiyebilirsiniz.

Üstelik normal bandan farklı olarak IP ban yeme ihtimaliniz de oldukça yüksek. Peki, Minecraft’ta IP ban yediğinizde oyun keyfine kaldırğınız yerden devam edebilmek için yapmanız gerekenler neler? IP ban nasıl kaldırılır? Bu yazımızda deneyebileceğiniz en iyi yöntemleri sizinle paylaşıyoruz!

Minecraft’ta IP Ban Nasıl Kaldırılır?

Minecraft’ta IP ban yemek, neredeyse herkesin başına gelebilecek bir durum. İstemli ya da istemsiz olarak kural ihlali yaptığınızda sunucu yetkilisi tarafından bir anda ban cezası alabilirsiniz.

MC’de ban yediyseniz, bu banı kaldırmak için banı uygulayan sunucuya göre farklı yöntemler denemeniz gerekebiliyor. Öncelikle neden ban yediğinizi öğrenmelisiniz. Bunun için sunucunun sahibine yazabilirsiniz.

Bazı sunucularda basit komutlarla ban kaldırma işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Eğer normal ban açma işlemi yapacaksanız ‘/pardon nick’ veya ‘/unban nick’ komutunu uygulamanız yeterli olur.

IP ban kaldırma için ise /pardon – ip kodunu kullanmalısınız. Söz konusu sunucuda yetkili değilseniz komut ile ban kaldırma sorununu çözememe ihtimaliniz yüksek. Bu durumda direkt sunucu sahibi ile iletişime geçmelisiniz.

Alternatif olarak şu yöntemi de deneyebilirsiniz:

Bilgisayarınızın başlat menüsünden ‘arama’ kısmına geçin.

‘Çalıştır’ yazarak ilerleyin.

Karşınıza çıkan ekrana sıralı bir şekilde bazı kodları yazmanız gerekiyor.

İlk olarak DNS önbelleğini temizlemek için ‘ipconfig/flushdns’ kodunu girmelisiniz.

Ardından IP adresinizi serbest bırakmak için ‘ipconfig/release’ kodunu kullanmalısınız.

3.adımda ‘ipconfig/renew’ yazarak yeni IP adresi almış oluyorsunuz.

Bu adımları tamamlayarak banı kaldırabilirsiniz.

Bir diğer çözüm ise VPN değiştirmektir. Bunun için güvenilir bir VPN bulup yeniden oyuna girmeyi deneyebilirsiniz. Dinamik IP kullanıyorsanız modem resetleme veya bir süre bekleme gibi çözümler yeterli olabilir.

Kural ihlalinden kaynaklanan IP banlerini kaldırmak için sunucu sahibi ile iletişime geçtiğinizde kendisi sizden oyunla ilgili bazı taleplerde bulunabilir. Mesela oyunda eşya çalma gibi bir kural ihlali yaptıysanız çaldığınız eşyaların iadesi gibi bir talep gelebilir. Bu durumda hatanızı telafi edip yeniden sunucuya alınabilirsiniz.