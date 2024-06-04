Minecraft Kılıç Yapımı Rehberi: Kılıçlar Nasıl Yapılır?

Minecraft'ta kılıç yapımı için hangi malzemeler gerekiyor sorusunun yanıtını merak eden oyuncular için bir rehber hazırladık. Popüler oyunda tahta, elmas, altın, taş ve demir olmak üzere beş farklı kılıç türü bulunuyor. Her kılıç türü farklı malzemeye ihtiyaç duyuyor.

Minecraft'ta pasta yapımı dahil olmak üzere çeşitli nesneler ve eşyalar elde edilebiliyor. Bunlar arasında kılıç da bulunuyor. Sadece bazı malzemeleri birleştirerek istediğiniz kılıç türüne sahip olabilirsiniz. Peki, Minecraft'ta kılıç nasıl yapılır? İşte bu kılıçları elde etmek için uygulamanız gereken adımlar!

Minecraft'ta Tahta Kılıç Yapmak İçin Hangi Malzemeler Gerekiyor?

İki adet meşe tahtası

Bir adet çubuk

Minecraft Tahta Kılıç Yapımı Adımları

Çalışma masasını açın.

Ortadaki iki kutucuğa dikey şekilde meşe tahtaları yerleştirin.

Meşe tahtaların altındaki kutucuğa çubuk ekleyin.

Sağ tarafta tahta kılıç görünecektir.

Tahta kılıcı envantere taşıyın.

Minecraft'ta Elmas Kılıç Yapmak İçin Hangi Malzemeler Gerekiyor?

İki adet elmas

Bir adet çubuk

Minecraft Elmas Kılıç Yapımı Adımları

Çalışma masasını açın.

Ortadaki iki kutucuğa dikey şekilde elmasları yerleştirin.

Elmasların altındaki kutucuğa çubuk ekleyin.

Elmas kılıcı envantere sürükleyip bırakın.

Minecraft'ta Altın Kılıç Yapmak İçin Hangi Malzemeler Gerekiyor?

İki adet altın külçesi

Bir adet çubuk

Minecraft Altın Kılıç Yapımı Adımları

Çalışma masasını açın.

Ortadaki iki kutucuğa dikey şekilde altın külçelerini yerleştirin.

Altın külçelerin altındaki kutucuğa çubuk ekleyin.

Altın kılıcı envantere taşıyın.

Minecraft'ta Taş Kılıç Yapmak İçin Hangi Malzemeler Gerekiyor?

İki adet kırık taş

Bir adet çubuk

Minecraft Taş Kılıç Yapımı Adımları

Çalışma masasını açın.

Ortadaki iki kutucuğa dikey şekilde kırık taşları yerleştirin.

Kırık taşların altındaki kutucuğa çubuk ekleyin.

Taş kılıcı envantere sürükleyip bırakın.

Minecraft'ta Demir Kılıç Yapmak İçin Hangi Malzemeler Gerekiyor?

İki adet demir külçesi

Bir adet çubuk

Minecraft Demir Kılıç Yapımı Adımları

Çalışma masasını açın.

Ortadaki iki kutucuğa dikey şekilde demir külçelerini yerleştirin.

Demir külçelerin altındaki kutucuğa çubuk ekleyin.

Demir kılıcı envantere taşıyın.

Bu rehberde Minecraft'ta kılıç nasıl yapılır sorusunu yanıtladık. Rehberimizde yer alan adımları uygulayarak tahta, taş, altın, elmas ve demir kılıçları çok pratik bir şekilde yapabilirsiniz.