Minecraft Hileleri Neler? Minecraft Hile Kodları Nasıl Kullanılır?

Minecraft hileleri neler sorusunu soran oyuncuların çoğu, Minecraft hile kodları nasıl kullanılır sorusunun da yanıtını merak ediyor. Açık dünya temasına sahip olan popüler video oyununda çeşitli komutlar sayesinde bazı aktiviteleri anında gerçekleştirebilirsiniz.

Mojang Studios tarafından geliştirilen ve yayımlanan Minecraft, 2011 yılında piyasaya sürüldü. Açık dünya temasına sahip olan video oyunu kısa süre içerisinde dünya genelinde oldukça büyük bir popülerliğe sahip oldu. Yazılım devi Microsoft, bunun üzerine 2014 yılında Minecraft’ı 2,5 milyar dolar karşılığında satın aldı.

10 yıldan fazla süredir popülerliğini devam ettirmeyi başaran video oyunu, şu anda milyonlarca oyuncu tarafından oynanmaya devam ediyor. Başarılı craft sistemi sayesinde hayal gücünün sınırlarını zorlamanıza imkân tanıyan yapımın herhangi bir amacı bulunmuyor.

Minecraft, mod yükleme işleminin yanı sıra çeşitli komutların uygulanmasına olanak tanıyor. Bu komutlar bazı aktivitelerin anında gerçekleşmesini sağlıyor. Bazı işlemler için uzun süre boyunca uğraşmak istemeyen oyuncular söz konusu kodları kullanmayı tercih edebiliyor.

Açık dünya temasına sahip olan popüler oyun ile ilgili en fazla merak edilen konular arasında hilelerin neler olduğu ve hile kodlarının nasıl girileceği yer alıyor. Bu yazıda çok sayıda oyuncu tarafından merak edilen soruları yanıtlayacağız.

Minecraft Hile Kodları Nasıl Yazılır?

Oyuna girin.

"Tek Oyunculu" menüsünü görüntüleyin.

"Yeni Dünya Yarat" butonuna tıklayın.

"Dünya Adı" kısmından bir isim belirleyin.

"Hayatta Kalma" modunun seçili olduğundan emin olun.

"Daha Fazla Dünya Seçeneği" butonuna tıklayın.

"Hilelere İzin Ver" bölümünü açık hâle getirin.

"Tamam" butonuna basın.

"Yeni Dünya Yarat" butonuna tıklayın.

Dünya genelinde milyonlarca oyuncu tarafından gün içerisinde uzun saatler boyunca oynanan açık dünya oyununda hile yapabilmek için bazı adımları sırasıyla uygulamanız gerekiyor. Bu adımları uyguladığınız takdirde çeşitli komutlar yazarak hile yapabilir ve böylece bazı aktivitelerin anında gerçekleşmesini mümkün hâle getirebilirsiniz.

Söz konusu işlemi gerçekleştirebilmeniz için uygulamanız gereken adımlar oldukça kolay. Bu nedenden dolayı adımları çok kısa süre içerisinde herhangi bir problem yaşamadan tamamlayabilirsiniz. Bunun için ilk olarak bilgisayarınızda yüklü olan oyunu açın.

Dünya yaratırken hileyi aktif etmeniz gerektiğinden ötürü komut uygulayabilmek için yeni bir dünya yaratmalısınız. Bu sebepten ötürü "Tek Oyunculu" menüsüne girmelisiniz. Daha sonra yeni bir dünya yaratmak için "Yeni Dünya Yarat" butonuna tıklayın.

Bu aşamada dünya yaratma ekranı ile karşı karşıya kalacaksınız. "Dünya Adı" kısmından bir isim belirleyin. "Hayatta Kalma" modunun seçili olduğundan emin olun. Daha sonra "Daha Fazla Dünya Seçeneği" butonuna tıklayın.

Daha sonra "Hilelere İzin Ver" bölümünü açık hâle getirin. Bu adımı uyguladığınız takdirde yaratacağınız dünya için hile kullanımını etkinleştirmiş olacaksınız. İşlemi onaylamak için "Tamam" butonuna basın. Son olarak "Yeni Dünya Yarat" butonuna tıklayın. Böylelikle dünya kısa süre içerisinde yüklenecektir.

Dünya yüklendikten sonra "T" tuşuna basmanız gerekiyor. Bu tuşa basmanız hâlinde ekranın alt kısmında bir alan açılacak. Bu alana çeşitli komutlar yazabilirsiniz. Bu sayede bazı işlemleri anında gerçekleştirebilirsiniz.

Minecraft Hileleri Listesi

/kill [player]: Karakteri öldürür.

/instantplant: Bitkiler anında büyür.

/Freeze: Tüm mob’ları dondurur.

/duplicate: Eşyayı kopyalar.

/atlantis: Su seviyesini yükseltir.

/Summon <Mob>: İstenen mob’u ekler.

/kick [player]: Belirtilen karakteri oyundan atar.

/itemdamage: Silahlar hasar almaz ve bozulmaz.

/gamerule doDaylightCycle false: Zamanı durdurur.

/give <player> <item>: Karaktere ücretsiz eşya verir.

/time: Zamanı değiştirir. Şafak için 0, gece için 18000.

/tp [player] <xy z>: Karakteri belirlenen konuma ışınlar.

/weather <clear/rain/thunder>: Hava durumunu değiştirir.

/falldamage: Düşme hasarını etkinleştirir veya kapatır.

/firedamage: Ateşten alınan hasarı etkinleştirir veya kapatır.

/waterdamage: Sudan alınan hasarı etkinleştirir ya da kapatır.

/difficulty <peaceful/easy/normal/hard>: Zorluk seviyesini değiştirir.

/gamemode < Survival/Creative/Adventure/Spectator>: modu değiştirir.

/experience add <player> <amount>: Belirtilen karaktere deneyim puanı verir.

Gün içerisinde en fazla zaman geçirilen video oyunlarından bir tanesi olan Minecraft’ta kullanabileceğiniz çok sayıda komut bulunuyor. Bu komutlar sayesinde oyunu çok daha kolay hâle getirebilirsiniz.

Oyunda yer alan bir karakteri öldürebilmek için /kill [player] komutunu kullanabilirsiniz. Player kısmına karakterin ismini yazmanız yeterli. Sahip olduğunuz bir eşyayı çoğaltabilmeniz de mümkün. Bunun için sadece /duplicate komutunu yazmanız gerekiyor.

Yaratıcılığın sınırlarının zorlandığı yapımda silahlarınızın hasar almasından veya bozulmasından sıkıldıysanız, /itemdamage komutunu oyuna yazabilirsiniz. Karakteriniz düştüğünde herhangi bir hasar almasını istemiyorsanız /falldamage komutunu girmelisiniz.

Dünya genelinde çok büyük bir popülerliğe sahip olan ve popülerliğini uzun yıllar boyunca devam ettirmeyi başaran açık dünya oyununda yarattığınız dünyanın su seviyesini de yükseltebilmeniz mümkün. Bunun için yalnızca T tuşuna basmanız ve hemen ardından /atlantis komutunu yazmanız gerekiyor.

Haritanın belirli bir konumuna gitmek istiyorsanız, bunun için uzun süre boyunca uğraşmanıza gerek yok. Oyunda yer alan ışınlanma komutu sayesinde istediğiniz yere anında gidebilirsiniz. Işınlanma işlemi için /tp [player] <xy z> komutunu yazmanız gerekiyor. Player kısmına karakterin ismini, diğer kısma ise koordinatları girmelisiniz.

Birden fazla oyuncunun yer aldığı bir oyunda istediğiniz karakteri oyundan atabilmeniz de mümkün. Oyun içerisinde yer alan herhangi bir oyuncuyu atmak için /kick [player] komutunu kullanabilirsiniz. Bunun için player kısmına karakterin ismini yazmalısınız.

Bu yazıda milyonlarca oyuncu tarafından oldukça beğenilen açık dünya oyununda hile kodlarının nasıl kullanılacağını ve oyun içerisinde kullanılacak komutların neler olduğunu açıkladık. Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.