Yeni 5 Kapılı Mini Cooper Özellikleri ve Fiyatı

Mini’nin ikonik otomobili Cooper yenilenmiş 3 kapılı versiyonu daha önce tanıtılmıştı. Şimdi ise sıra 5 kapılı yeni Mini Cooper’a geldi. Volkswagen Golf’e rakip olarak gösterilen bu otomobil 3 kapılı versiyon ile kıyaslandığında biraz daha klasik bir görünüme sahip.

Konforlu bir yolculuk deneyimi sunmak için gelişmiş teknolojilerle donatılan Mini Cooper’ın yeni versiyonunda hangi özellikler var, merak ediliyor. Biz de bu içerikte kendine has kompakt stili ile tanınan Mini Cooper’ın en yeni versiyonu ile ilgili detayları inceliyoruz!

Yeni 5 Kapılı Mini Cooper Özellikleri

4036 mm uzunluğa sahip olan araç 3 kapılı model ile kıyaslandığında 160 mm daha uzun olarak karşımıza çıkıyor. Bir önceki seride yer alan uzun model ile arasında ise 31 mm’lik bir fark bulunuyor. Aracın daha uzun boya sahip olması bagaj hacminin de artmasına ortam hazırlıyor.

Bir önceki seride 210 litre olan bagaj hacmi bu modelde 275 litreye ulaşıyor. İki benzinli versiyon ile satışa çıkacak olan otomobilin standart versiyonunda 1,5 litrelik 3 silindirli bir motor bulunuyor. 152 beygir gücündeki bu motorun tork değeri ise 230 Nm olarak belirtiliyor.

Bu motora sahip olan modelin 0’dan 100 km/saat hıza ulaşması 8 saniye sürüyor. Gelişmiş versiyonu ise 201 beygir gücü ve 299 Nm tork değeri ile geliyor. 6.8 saniyede 0’dan 100 km/saat hıza ulaşıyor.

Yeni nesil Cooperlarda sadece otomatik şanzıman kullanılıyor. Dört farklı donanım seçeneği ile satışa sunulacak otomobilin iç tasarımı önceki MINI modelleri ile benzerlik gösteriyor.

Direksiyonun hemen sağ tarafında 9.4 inç büyüklüğünde dairesel bir OLED ekran konumlandırılmış. MINI’nin kendine ait Operating System 9 adlı işletim sistemi ile donatılmış. Bu sayede MINI Intelligent Personal Assistant ile kullanılabiliyor.

Ekranı kişiselleştirmenize olanak sağlayan 7 farklı mod seçeneği mevcut. Orta konsolda küçük depolama alanlarına yer verilmiş. Bunun yanında bazı kontrol tuşları bulunuyor Yeni 5 kapılı Cooperlarda gelişmiş model dediğimiz versiyon Cooper S olarak anılıyor. Her ikisi için de 11 farklı renk seçeneğinin bulunduğu belirtiliyor.

Yeni 5 Kapılı Mini Cooper Fiyatı

Yeni 5 kapılı MINI Cooper için seçtiğiniz versiyona ve donanım paketine göre fiyatlarda değişiklik görülüyor. Başlangıç fiyatlarına baktığımızda standart model için 24.050 pound gibi bir fiyat biçildiğini görüyoruz. Cooper S modelinin başlangı fiyatı ise 28.450 pound olacak.

Bu fiyatları TL’ye çevirdiğimizde standart Cooper’ın yaklaşık 1.000.000 TL olduğunu görüyoruz. Cooper S ise 1.185.000 TL gibi bir fiyata sahip olacak. Tabi, araç Türkiye’ye geldiğinde bu fiyatlara vergilerin ekleneceğini de hatırlatmakta fayda var.