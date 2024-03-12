Minimal Phone Özellikleri ve Fiyatı

‘Dünyadaki en sade akıllı telefon’ olarak tanıtılan Minimal Phone, akıllı telefonların neden olduğu bazı sorunlara çözüm üretmeyi hedefliyor. Bu cihaz; göz yorgunluğu, aşırı uyarılma, bağımlılık yapma gibi durumlara meydan okuyor.

Kullanıcıların bu tarz şikayetlerini ortadan kaldırmak için bazı özel teknolojilerden yararlanılıyor. İşte, bu teknolojilerin buluştuğu, hem ‘akıllı telefon’ hem de ‘dumphone’ yani ‘aptal telefon’ diyebileceğimiz Minimal Phone’un özellikleri ve fiyatı!

Minimal Phone Özellikleri

Cihaza ilişkin render görselleri paylaşıldı. Bu görsellere baktığımızda ilk aklımıza gelen ‘Blackberry’ oluyor. Aynı zamanda Nokia’ın E serisini de andıran bir tasarıma sahip.

Cihazın en önemli özelliklerinden birisi enerji tüketiminin düşük seviyede olması. Ayrıca E-Ink ekran sayesinde göz yorgunluğuna neden olmuyor. İşletim sistemi MnmIOS adı verilen ve Android üstüne kurulu olan bir sistem.

Farklı uygulamaları indirmek için Play Store’u kullanabiliyor olacaksınız. Şirketin sloganı ‘Live More, Scroll Less’ olarak tanımlanmış. Bu da Türkçe’ye ‘Daha çok yaşa, daha az kaydır’ şeklinde çevriliyor.

5G destekli cihaz temassız ödeme uygulamalarını destekliyor olacak. Cihazda bulunan jak girişi YouTube ile müzik dinleme ve hafıza ile ilgili işlemleri yönetme amaçlarıyla kullanılabilecek.

Teknik özelliklerine baktığımızda bizi karşılayan detaylar ise şu şekilde:

Ekran: 3.5 inç E-Ink Dokunmatik ekran

Piksel yoğunluğu: 300 PPI

İşlemci: MTK 6769

Arka kamera: 16 MP

Ön kamera: 8 MP

RAM: 4 GB

Dahili hafıza: 128 GB

Batarya: 4.000 mAh

20 W Hızlı şarj desteği

USB Type-C girişi mevcut

Qwerty klavye

Yan tarafta parmak izi sensörü

Yüz kilidi

Pusula ve ışık sensörü

NFC ve GPS

5 yıl boyunca yazılım güncelleme garantisi

Minimal Phone Fiyatı

Minimal Company tarafından geliştirilen cihaz henüz üretim aşamasına geçmedi. Üretime başlamak için Indiegogo isimli bir küresel fonlama platformunda fon topladığı bilgisi paylaşıldı.

Henüz fiyat hakkında konuşmak için biraz erken olsa da bazı beklentilerden söz etmek mümkün. Yurtdışı piyasasında bu cihaz için beklenen fiyatın 400 dolar civarında olacağı konuşuluyor. Bazı kaynaklar ise 350 dolar civarında bir beklentiden söz ediyor.

Seri üretime geçilirse cihazın satışa çıkacağı fiyatın ne kadar olacağını hep birlikte göreceğiz. Siz bu telefonu beğendiğiniz mi? E-Ink ekranlı bir Dumphone ile akıllı telefon bağımlılığından kurtulabilir miyiz? Yorumlarınızı bekliyoruz!