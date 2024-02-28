MIUI Sürümü Nasıl Düşürülür? Xiaomi Güncelleme Geri Alma

Redmi, POCO ve Xiaomi akıllı telefonlar için özel tasarlanan işletim sistemi MIUI, Android’in açık kaynaklı kod sürümüdür. Bu işletim sistemi, sunduğu özelleştirilmiş arayüzle kullanıcılarına güzel bir deneyim sunuyor. Farklı özelliklere sahip olan MIUI sürümleri, telefonlardaki işletim sistemi versiyonlarını belirliyor.

Her geliştirilen MIUI sürümü, yeni özellikleri ve güncellemeleri içerisinde barındırıyor. Aynı zamanda MIUI sürümü, hata düzeltmelerinden de oluşuyor. Yalnız Xiaomi, POCO ve Redmi kullanıcıları çeşitli sebeplerle MIUI sürümü düşürmek isteyebilir. Peki, MIUI sürümü nasıl düşürülür?

Xiaomi ROM İndirme

Akıllı telefonlara ROM yükleme işlemi sayesinde kullanıcılar telefonlarındaki işletim sistemini değiştirebilirler. Akıllı telefonlarda çalışan işletim sistemi olan ROM ile cihazların performansının artırılıp farklı özellikler eklenebilir. ROM, orijinal MIUI sürümünden farklıdır.

Xiaomi akıllı telefonlarına ROM, direkt telefon üzerinden ya da bilgisayardan yüklenebilir. ROM yükleme, her cihazda farklı şekilde gerçekleşiyor. Cihazların bazılarında Bootlader kilidinin açılması gerekiyor.

Bootlader kilidi, cihazların önyükleme aşamasında çalıştırılan yazılım parçasına deniyor. Cihazların açılış aşamasında yüklenen ilk yazılım olan Bootlader kilidi, kullanıcılarına özelleştirme olanağı sunuyor. Cihazların önyükleme işleminin kontrol etmesinde de etkin rol oynuyor.

ROM indirme işlemi için şu adımlar takip edilmelidir;

İlk olarak MIUI Downloader uygulaması açılmalıdır.

Cihaz önce seçilip arkasından sürüm seçimi yapılır.

“Eski Sürümler” sekmesine tıklanarak Fastboot seçenekleri içerisinden birine basılıp indirilir.

Cihaz tarafından kendi hafızasına kaydedilen “.tgz” şeklinde biten dosyada bilgisayar üzerinde ayıklanır.

Yukarıdaki adımın arkasından ROM kulum için hazır duruma geçer.

Yükleme işlemine devam etmek için bilgisayarda ADB/Fastboot açılmalıdır.

1. Bilgisayara ADB/Fastboot Sürücülerini Kurma

Bilgisayara ADB/Fastboot sürücülerini kurmak için takip edilmesi gereken adımlar şu şekildedir;

“androidmtk.com” adresi üzerinden güncel ADB sürücüleri indirilir.

adresi üzerinden güncel ADB sürücüleri indirilir. İndirilen .zip dosyası açılarak “15 Second ADB Installer.exe” dosyası çalıştırılır.

Ekrana yansıyan pencere üzerinden Y/N olarak cevap veren 3 farklı soru üzerinde de “Y” (“olmadan) ve “Enter” tuşuna tıklanır.

Yukarıdaki adımın arkasından normal uygulama yükleme pencereleri, Finish ve Install adımlarından ilerler.

Yükleme işleminin tamamlanmasının ardından “Başlat” menüsü içerisindeki arama alanına “Komut İstemi” ya da “cmd” yazılır.

Ekrana yansıyan uygulama açılarak telefondaki USB kabloyla PC’ye bağlanılarak hata yapma etkinleştirilir.

Komut İstemi içine “adb shell” yazılarak “Enter” tuşuna basılır.

Telefona gelen USB erişim İzni onaylanarak telefonun adb üzerinden kontrol edilmesi sağlanır.

2. Mi Flash Tool İndirme

Cihaza Mi Flash Tool’u indirmek için de aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz;

“xiaomitools.com” adresine tıklanarak “Mi Flash Tool” sürümü indirilir.

adresine tıklanarak “Mi Flash Tool” sürümü indirilir. Cihazda “Sesi Kısma ve Güç” butonuna basılı tutularak hızlı başlatma moduna gidilir.

Telefon Fastboot modundayken PC’ye bağlanır.

Mi Flash Aracı uygulamasına giriş yapılıp “Select-Seç” seçilir.

İndirilen Fastbook ROM klasörü seçilip “Tamam” tuşuna tıklanır.

Sıfırdan kurabilmek için “Tümünü Temizle” seçilir.

Sistemin güncellenmesi ve verilerin korunması için “Kullanıcı Verilerini Kaydet” butonuna basılır.

Flash işlemi seçilerek başlatılır. Cihazın baştan başlatılabilmesi için 5-10 dakika kurulum işlemi yapılır.

Hesabı kaldırma işlemi de mutlaka yapılmalı. Hesap kaldırma şu şekilde yapılır;