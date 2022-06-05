Modem Şifre Değiştirme Nasıl Yapılır?

Modem şifre değiştirme işleminin nasıl gerçekleştirileceğini merak eden internet kullanıcıları için oldukça detaylı bir rehber hazırladık. Hazırladığımız rehberde ayrıca modem şifremi unuttum diyen kişiler için de bir çözüm yöntemine de yer verdik.

İnternet, yaygınlaşması ile beraber hayatımızın bir parçası hâline geldi. Dolayısıyla internet bağlantısı olan hane sayısı her geçen gün artmaya devam ediyor. Modemler, internete bağlanma noktasında oldukça büyük bir rol üstleniyor.

Bir internet servis sağlayıcısına (İSS) abone olduktan sonra modem kurulumunun yapılması gerekiyor. Modem kurulumu için fiziksel bağlantının yanı sıra web tarayıcısı üzerinden modemin arayüzüne erişilerek bazı adımlar da uygulanmalıdır.

Modem arayüzüne giriş yapabilmek için kullanıcı adı ve şifreyi bilmeniz gerekiyor. Kullanıcı adı ve şifre, modemden modeme değişiklik gösterir. Standart bilgileri girerek arayüze giriş yapabilirsiniz. Çoğu kullanıcı, modemin standart kullanıcı adı ve şifresini kullanmaya devam eder.

Modem kurulumunu gerçekleştirdikten sonra modem arayüzüne daha sonra giriş yaparak şifreyi değiştirmemek oldukça büyük bir hatadır. Parolayı değiştirmek, internet ağının güvenliğini önemli ölçüde iyileştirir. Elbette güvenlik konusunda güçlü bir şifre oluşturmanız da etkilidir. Peki, modem şifresi nasıl değiştirilir?

Modem Şifre Değiştirme Adımları Neler?

Web tarayıcısını açın.

Adres çubuğuna 192.168.1.1 yazın.

"Enter" tuşuna basın.

Kullanıcı adı ve parolayı girin.

"Enter" tuşuna basın.

"Sistem Araçları" kategorisine tıklayın.

"Yönetim Kontrolü" bölümünü görüntüleyin.

Mevcut şifrenizi girin.

Yeni şifrenizi yazın.

İşlemi onaylayın.

Modeminizin parolasını değiştirmek için uygulamanız gereken bazı adımlar mevcut. Bu adımlar, markadan markaya değişiklik gösterebilir. Örneğin TP-Link marka bir modemin arayüzü ile ZyXEL marka modemin arayüzünde çeşitli farklılıklar mevcuttur.

Şifre değiştirme süreci, arayüz farklılığından ötürü biraz değişiklik gösterse de temelde aynıdır. Her modemde arayüze giriş yapmanız ve ayarlar kısmından şifre değiştirme yerini bulup değiştirmeniz gerekir. Bu rehberde TP-Link modemin parolasının nasıl değiştirileceğini açıkladık.

ZyXEL, TP-Link, Huawei, Airties gibi pek çok üreticinin modem arayüzüne giriş bilgileri de birbirinden farklıdır. Sahip olduğunuz modemin standart kullanıcı adı ve şifresini bilmiyorsanız, endişelenmenize gerek yok. Giriş bilgilerine ulaşabileceğiniz birkaç yöntem bulunuyor.

Genellikle modemlerin alt kısmında varsayılan giriş bilgileri yer alır. Bu sebepten ötürü modeminizin alt kısmına göz atarak kullanıcı adı ve şifreyi öğrenebilirsiniz. Eğer bu bilginin yer aldığı kâğıt aşınmışsa ve okunmuyorsa uygulayabileceğiniz bir yöntem daha mevcut. Modeminizin kitapçığına göz atarak da giriş bilgilerine ulaşabilirsiniz.

Bilgisayarınızda yüklü olan web tarayıcısını açın ve hemen ardından tarayıcının adres çubuğuna 192.168.1.1 adresini yazıp Enter tuşuna basın. Bu noktada dikkat etmeniz gereken bir husus var. Adres çubuğuna yazacağınız IP adresi de tıpkı giriş bilgileri gibi modemden modeme değişiklik gösterebiliyor. Örneğin bazı modemlerde 192.168.2.1 adresi ile giriş yapılıyor.

Arayüze giriş yaptıktan sonra çeşitli kategoriler ile karşı karşıya kalacaksınız. Bu kategoriler içerisinden "Sistem Araçları" kategorisine tıklayın. Bu işlemin ardından çeşitli alt kategoriler açılacak. Bir sonraki adama geçebilmek için "Yönetim Kontrolü" bölümünü görüntülemeniz gerekiyor.

Yönetim Kontrolü bölümünde parola değiştirme işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Bu kapsamda mevcut şifrenizi yazın ve hemen ardından yeni parolanızı girin. Son olarak işlemi onaylayın. Yukarıda da belirttiğimiz üzere kategori isimlerinde modemden modeme değişiklik olabilir.

Modem Şifremi Unuttum, Nasıl Değiştirebilirim?

Modemin arkasındaki sıfırlama deliğini bulun.

Kürdanı modemin deliğine sokun.

Bir süre bekleyin.

Tüm ışıklar yanıp tekrar sönecektir.

Kürdanı çıkarın.

Web tarayıcısını açın.

Adres çubuğuna 192.168.1.1 yazın.

Enter tuşuna basın.

Varsayılan kullanıcı adı ve şifreyle giriş yapın.

Kurulumu gerçekleştirin.

Modeminizin arayüzüne giriş yapmak istiyorsanız, kullanıcı adını ve şifresini bilmeniz gerekiyor. Daha önce parolanızı değiştirmiş ve bir süre sonra parolanızı unutmuş olabilirsiniz. Böyle bir durumda yalnızca birkaç adım uygulayarak şifrenizi sıfırlayabilir ve varsayılan giriş bilgileriyle arayüze erişebilirsiniz.

Arayüze eriştikten sonra parolanızı unutmadığınız sürece şifrenizi tekrar sıfırlamanız gerekmez. Sıfırlama işlemini gerçekleştirmek için ilk olarak modeminizin arka kısmında yer alan sıfırlama deliğini bulmalısınız. Sıfırlama işlevi, bir buton yerine delik olarak tasarlanmıştır. Bu sayede güç butonu yerine yanlışlıkla modeminizi sıfırlamazsınız.

Kürdanı modemin deliğine sokun ve bir süre boyunca bekleyin. Bu adım için kürdan yerine çoğu akıllı telefon ile beraber gelen iğneyi de kullanabilirsiniz. Kürdanı veya iğneyi deliğe soktuktan bir süre sonra modemin tüm ışıkları aynı anda yanıp sönecektir. Bu, modemin sıfırlandığı anlamına geliyor.

Modemi sıfırladıktan sonra bilgisayarınızda yer alan web tarayıcısını açın ve hemen ardından adres çubuğuna 192.168.1.1 yazın. Yukarıda da belirttiğimiz üzere IP adresi de modemden modeme farklılık gösteriyor. Eğer bu IP ile giriş yapamazsanız 192.168.2.1’i deneyin.

Arayüze giriş yapma sayfasına eriştikten sonra modeminizin varsayılan kullanıcı adı ve şifresini yazmanız gerekiyor. Eğer bu bilgileri bilmiyorsanız arayüze giriş yapamazsınız. Giriş bilgilerini ilgili kutucuklara yazdıktan sonra arayüze girin.

Modeminizin arayüzüne giriş yaptıktan sonra kurulum adımlarını gerçekleştirmeniz gerekiyor. Kurulumun ardından rehberimizde yer alan adımları sırası ile uygulayarak varsayılan şifreyi tekrar değiştirebilirsiniz.

Modeminizin şifresini belirlerken güçlü bir parola oluşturun ve şifrenizi güvenli bir yere not edin. Bunun için ister fiziksel kâğıt isterseniz bir uygulama kullanabilirsiniz. Bu, tamamen sizin tercihine kalmış. İlerleyen zamanlarda şifrenizi tekrar unutursanız yine bu adımları uygulayarak parolanızı sıfırlayabilirsiniz.

Bu yazıda modem şifresi nasıl değiştirilir ve sıfırlanır sorularını yanıtladık. Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.