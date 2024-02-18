Yepyeni ve yüksek yenileme hızına sahip bir monitör aldınız ve hiçbir şey fark edemediniz mi? Belki de monitörünüzü ayarlamamışsınızdır? Pek çok kişi yüksek yenileme hızına sahip monitör alsa bile bu ayarı yapmadığı için yıllarca 60 Hz’de takılı kalıyor. Peki monitörlerde Hz (yenileme hızı) ayarlama nasıl yapılır? İşte cevabı.

Öncelikle belirtmekte fayda var ki monitörlerde Hz ayarlama aşırı basit bir işlemdir. Birkaç tık ile oyun performansınızı inanılmaz artıracak bu ayarı kesinlikle yapmalısınız. Yüksek FPS'lerde oyun oynamak isteyenlerin bu ayarı muhakkak yapmaları lazım.

Genellikle piyasada satılan pek çok monitör 60 Hz yenileme hızına sahiptir. Televizyonlar ve monitörler genellikle 60 Hz’de çalışır ve standart bir kullanıcı asla bununla alakalı bir problem yaşamaz ancak eğer hızlı oyunlar oynuyorsanız ve rekabetçi bir yapınız varsa 144, 240 hatta çok daha yüksek Hz’lere ulaşan cihazlar kullanmalısınız.

144 Hz cihazlar şu an epey popüler ve ulaşılabilir durumdalar fakat 144 Hz monitör satın alıp direkt bağlayıp çalıştırırsanız 144 Hz görüntü alamayabilirsiniz. Bunun ilk ve en önemli sebebi monitörlerde Hz ayarlama yapmamanızdır.

Monitörlerde Hz Ayarlama

Masaüstüne sağ tık yapın.

“ Görüntü ayarları ”na tıklayın.

”na tıklayın. Aşağı inin ve “ Gelişmiş görüntü ayarları ”nı seçin.

”nı seçin. Altta bulunan “Yenileme hızı”nı en yüksek sayı olarak seçin.

Öncelikle masaüstüne sağ tık yapın ve “Görüntü ayarları”na tıklayın.

Yukarıdaki görselde görüldüğü gibi önce aşağı inin ve “Gelişmiş görüntü ayarları”nı seçin. Daha sonra açılan pencereden (birden çok ekranınız varsa) ekranınızı seçin. Daha sonra aşağıdaki “Yenileme hızı”nın altında bulunan yere tıklayın ve monitörününüz desteklediği en yüksek hızı seçin.

Bu işlem pek çok kişide otomatik olarak yapılmış olabiliyor. Ancak olur da bu ayarı yapmazsanız 144 ya da üzeri bir yenilemeye sahip bir monitörünüz olsa bile 60 hz’de takılı kalabilirsiniz -ki bunu hiçkimse istemez.

NVIDIA Ekran Kartları için Alternatif Yenileme Hızı Ayarlama Yöntemi

Masaüstüne sağ tık yapın.

“ NVIDIA Denetim Masası ”nı açın.

”nı açın. Yenileme hızının olduğu bölüme gelin ve en yüksek değeri seçin.

NVIDIA kullanıcıları için bir yöntem daha mevcut. Yine masaüstüne sağ tıklayarak “NVIDIA Denetim Masası”nı açın. Ardından Yenileme hızının yazdığı bölüme gelin. Burada pek çok seçenek olacaktır. Yukarıdaki görselde olduğu gibi ilgili monitörü seçin ve monitörünüzün desteklediği en yüksek değeri seçin.

Bu iki yöntemden birini deneyerek siz de çok kolay ve hızlı bir şekilde monitörde Hz ayarlama yapabilirsiniz. Böylece oyunlarda çok daha akıcı görüntüler elde edebilir, ekrandaki tüm animasyonların hızı artacağı için çok daha iyi bir bilgisayar deneyimi elde edebileceksiniz.

Monitörlerde Hz (yenileme hızı) ayarlama ile alakalı paylaşacaklarımız bu kadardı. Umuyoruz ki sizler için faydalı olmuştur. Siz kaç Hz monitör kullanıyorsunuz? Daha yüksek yenileme hızına sahip bir öonitör satın almayı düşünüyor musunuz? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.