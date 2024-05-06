Moondrop MIAD 01 Akıllı Telefon Özellikleri, Fiyatı ve Çıkış Tarihi

Müzik tutkunları için özel olarak geliştirilen ve dünyada bir ilki başaran Moondrop MIAD 01 resmi olarak tanıtıldı. Bu cihazda daha önce hiçbir telefonda görmediğiniz özel bir jak girişi yer alıyor.

Kusursuz ses deneyimi sunmak üzere gelişmiş teknolojilerle donatılan akıllı telefonun özellikleri müzik severler tarafından merak ediliyor. Bu yazımızda Moondrop MIAD 01’in özelliklerini ve fiyatını inceliyoruz. İşte, detaylar!

Moondrop MIAD 01 Özellikleri

Moondrop imzalı MIAD 01, akıllı telefon sektöründe bir ilke imza atıyor. 4.4 mm jak girişi, daha önce herhangi bir telefonda görülmedi. İlk olarak MIAD 01’de göreceğimiz bu girişin yanı sıra 3.5 mm jak çıkışı da mevcut.

Bu durum, aynı anda iki farklı kulaklık girişi yapmanıza olanak sağlıyor. Ses deneyiminde gerçekçi, dengeleyici ve akıcı bir performans sunulması hedefleniyor.

Özel işlemcisi sayesinde Hi-Fi ses türüne kolayca entegre edilebilen bir ürün.

Cihazın bağlantı özelliklerine baktığımızda 5G destekli bir ürün olduğunu görüyoruz.

Günlük kullanım için de tercih edebileceğiniz cihazın esas hedef kitlesi müzik ve ses deneyimine önem veren kullanıcılardan oluşuyor.

Farklı jak girişlerini ihtiyaç doğrultusunda dönüşümlü olarak kullanma fikri hedef kitlenin ilgisini çeken detaylar arasında yer alıyor.

Moondrop MIAD 01 ile akıllı telefon sektörüne dahil olan 4.4 jak girişi özelliği, ilerleyen zamanlarda yeni nesil akıllı telefonlarda da karşımıza çıkabilir.

Müzik severlerin heyecanla beklediği MIAD 01 ile ilgili merak edilen diğer konular ise ürünün fiyatı ve çıkış tarihi oluyor.

Moondrop MIAD 01 Fiyatı

Moondrop MIAD 01’in özelliklerinin anlatıldığı resmi tanıtımı gerçekleşti. Ürün fiyatı 399 dolar olarak paylaşıldı. Bazı kaynaklarda ise 2499 RMB olarak belirtildi. Bu rakam yaklaşık 345 dolara denk geliyor.

Hi-Fi Go sitesinde 399 dolardan satışta gözüken ürünün fiyatı TL’ye çevrildiğinde karşımıza 12.942 TL gibi bir rakam çıkıyor.

Bu rakama vergilerin dahil edilmediğini göz önünde bulunduracak olursak, cihazın Türkiye’ye gelmesi durumunda yaklaşık 26.350 TL gibi bir beklentiden söz edebiliriz.

Siz bu telefonu nasıl buldunuz? Daha iyi bir ses deneyimi için Moondrop MIAD 01’i tercih etmeyi düşünür müsünüz? Yorumlarda fikirlerinizi bizimle paylaşın!