Morgan ve Pininfarina İş Birliği ile Üretilen Midsummer'ın Özellikleri ve Fiyatı

İngiltere’nin klasik otomobil üreticilerinden olan Morgan, 2019’dan beri üretilen Morgan Plus Six tabanlı, Pininfarina tasarımı yeni ‘Midsummer’ isimli otomobili üretmeye başlıyor. Özel tasarım, sınırlı sayıda üretilecek olan bu araç büyük ölçüde el işçiliği ile üretiliyor.

Bu da üretim sürecinin uzun olmasının temel nedeni olarak gösteriliyor. Art deco stilini yansıtan Midsummer, klasik araba tutkunlarının ilgisini çekiyor. Bu koleksiyonluk otomobilin teknik özellikleri ve fiyatı ise büyük bir merak uyandırıyor. Bu yazımızda Midsummer ile ilgili detayları açığa çıkarıyoruz. İşte, Midsummer’ın özellikleri ve fiyatı!

Özel Tasarım Artdeco Lüks Otomobil Morgan Midsummer’ın Özellikleri

50li yılların tasarım çizgisini benimseyen bir gövdeye sahip. Sadece bu gövdenin üretimi bile 250 saat gibi bir zaman alıyor. El işçiliği ile üretilen gövde kısmında bol miktarda ahşap kullanıldığı görülüyor. Bu da aracın daha lüks görünüme kavuşmasını ve Art Deco stilini yansıtmasını sağlıyor.

Aracın iç kısmı tamı tamına 126 adet farklı parçadan oluşuyor. Bu parçaların bir araya getirilmesi bile 30 saat sürüyor.

Ön tarafta, konsolun üstünde minik camlara yer verilmiş. Bu camlar rüzgar kesme amacıyla kullanılıyor.

Aracın kendisine özel geliştirilmiş farklı bir ses sistemi var. Sennheiser isimli bu ses sistemi ile Midsummer’da kaliteli bir müzik deneyimi yaşamanız sağlanıyor.

Morgan Six modeli ile aynı altyapının kullanıldığı araç, ağırlık olarak daha hafif. İki model arasında 113 kg’lık bir fark bulunuyor.

Motor tarafına baktığımızda 3 litrelik BMW motorunun kullanıldığını görüyoruz. Bu motor toplam 335 beygir güç üretiyor.

Şanzıman olarak 8 ileri otomatik ZF şansıman kullanılmış.

Aracın 0’dan 100 km/saat hıza ulaşma süresi ise 4.2 saniye olarak belirtiliyor.

Üretim kısmı oldukça zahmetli olan araçtan sadece 50 adet üretilecek ve bu araçların tamamlanması 2025 yılının sonlarını bulacak.

Art Deco Tasarımlı Otomobil: Morgan Midsummer Fiyatı

Kısa bir süre önce ön siparişlerle satışı tamamlanan Midsummer için ek satış talebi oluşturmak isteyenler ne yazık ki bu aracı sipariş edemeyecek. Özel sipariş ile benzer bir otomobile sahip olmak isteyenler Pininfarina ile iletişime geçerek bu taleplerini iletebilecek.

Midsummer’ın net satış fiyatına ilişkin resmi bir açıklama yapılmamış olsa da söylentiler bu aracın 200.000 Dolara mâl olduğu yönünde. Bu da yaklaşık 6.500.000 TL’ye denk geliyor.

Araç Türkiye’de satılacak olsaydı bu fiyata ciddi oranda vergilerin ekleneceğini de unutmamak gerekiyor. Neyse ki, böyle bir durum söz konusu değil.

Siz bu araç hakkında ne düşünüyorsunuz? Sınırlı sayıda üretilen lüks araç kategorisinde Morgan Midsummer’ı nasıl değerlendiriyorsunuz? Yorumlarınızı bizimle paylaşın!