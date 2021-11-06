BMW Dokunmatik Ekran Özelliğine Veda Ediyor!

Çip sıkıntısından etkilenen BMW, dokunmatik ekran özelliğinden vazgeçiyor. Bu, yeni BMW alacak müşterilerin dokunmatik ekransız bir BMW teslim alacağı anlamına geliyor olabilir. Olumsuz etkileri dünyanın dört bir yanında çok derinden hissedilen çip sorunu özellikle yeni tip koronavirüsten ötürü hemen hemen her sektör için kritik bir soruna dönüştü.

Bu dönemde başta otomobil üreticileri olmak üzere pek çok üretici, tüketicilerin talebini karşılamakta zorlanmaya başladı. En çok etkilenen sektörlerin başında otomobil sektörü geldi. Son gelişmelere bakılacak olursa BMW de bu sıkıntıyı yaşayan otomobil üreticileri arasında yer alıyor.

BMW Dokunmatik Ekran Özelliği Olmadan Gelebilir

BMW tutkunlarının oluşturduğu bir topluluğu içinde barındıran Bimmerfest forumunda yer alan bir iddia, bu haftadan itibaren bazı modellerinde dokunmatik ekran özelliğinin olmadan geleceği belirtildi.

Karardan etkilenen araçlara sahip müşterilerin iDrive'da gezinmek için ekrana dokunamayacağı söylendi. Dokunmatik işleve sahip olmayan araçları satın alacak müşterilerin bunun yerine iDrive kontrolcüsünü kullanması gerekecek.

Dokunmatik ekran teknolojisinin bilgi ve eğlence teknolojisine dönüşmesi çoğu tüketici için inanması zor bir değişim oldu. Dokunmatik ekranlar artık arabalar ile etkileşim kurma biçiminin temelini oluşturuyor. On yıl önce böyle bir sorun yoktu çünkü o zamanlarda bu denli bir öneme sahip dokunmatik ekran teknolojisi yoktu.

2021 yılına gelindiğinde neredeyse her şeyin dokunmatik ekranı bulunuyor. BMW'nin bazı araçlarından bu özelliğin yoksun olduğunu duymak, bu nedenle çoğu tüketici için hayal kırıklığı yarattı.

Hangi BMW Modelleri Dokunmatik Ekrana Sahip Olmayacak?

Mevcut BMW 3 Serisi

Mevcut BMW 4 Serisi Coupe ve Convertible

Yeni BMW 4 Serisi Gran Coupe

Mevcut BMW Z4

Mevcut X5, X6 ve X7'nin tüm sürümleri

BMW, dünyanın dört bir yanına çok sayıda araba satıyor. Bu da karardan etkilenen çok fazla müşterinin olabileceği anlamına geliyor. Etkilenen müşteriler için 500$ verilebilecek ve bu araçlar "6UY" kodu ile gelecek.

BMW, Dokunmatik Ekran İddiasını Doğruladı

Bimmerfest forumunda paylaşılan iddiayı aktaran Edmunds, doğrulama için otomobil üreticisi ile iletişime geçti. BMW sadece iddiayı doğrulamak ile sınırlı kalmadı, bu kararın neden alındığını da şu sözlerle açıkladı: