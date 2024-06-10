Motorola Edge 2024 Özellikleri ve Fiyatı

Motorola, yeni güçlü özelliklere sahip Edge 2024 cihazıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Orta segmentte olmasına rağmen yapay zeka yetenekleri, ekran ve işlemciden dolayı daha piyasaya çıkmadan teknoloji tutkunlarının ilgisini çekti. Biz de bu rehberde Motorola Edge 2024 özellikleri ve fiyatına dair detayları ele aldık.

Motorola Edge 2024 Özellikleri

Motorola Edge 2024 hem yüksek performansı hem de tasarımıyla dikkatleri çekiyor. Cihazın tasarımı Motorola’nın bir başka modeli olan Edge 50 Fusion’a çok benziyor. Snapdragon 7s Gen 2 işlemci ve 6.6 inç boyutlu POLED ekrandan oluşuyor.

Bu ekran, 144 Hz değişken yenileme hızı ve 2400 x 1080 çözünürlüklü tasarlanmıştır. Ayrıca ekran, oyun modlu olarak 360 Hz dokunma hızını desteklemektedir. Motorola Edge 2024, 5000 mAh batarya ve 68 watt’lık hızlı kablolu şarj özelliğinden oluşuyor.

Cihaz aynı zamanda hem 256 GB dahili depolama hem de 8 GB RAM özelliğiyle kullanıcılarına yüksek performans sunuyor. Cihazın yapay zeka özellikleri de çok dikkat çekiyor. Cihaz, Google Fotoğraflar’a entegre edilen özelliklere sahip.

Bunlar; Google Auto Enhance, Magic Editor, Photo Unblur ve Magic Eraser şeklinde sıralanabilir. Bahsedilen bu özellikler sayesinde kullanıcılar, yaratıcı fotoğraf deneyimine sahip olacak.

Motorola Edge 2024 piyasaya 50 MP ana kamera, 32 MP ön kamera, Sony LY7 700C sensör ve 13 MP ultra geniş açılı lensten oluşuyor. Cihaz, IP68 sertifikasına sahip olduğu için hem su hem de toza karşı çok dayanıklıdır. 1.5 metrelik su altında tam 30 dakika kalabiliyor.

Aynı zamanda cihazda çarpma ve düşme gibi tehlikelere karşı da Corning Gorilla Glass 3 cam koruma teknolojisi bulunuyor. Cihaz kutusundan çift mikrofon ve Dolby Atmos destekli hoparlörle çıkıyor. Android 14 işletim sistemiyle çalışan telefon, DisplayPort üzerinden video aktarımı da gerçekleştiriyor.

Motorola Edge 2024 Fiyatı

Motorola Edge 2024; hafif, şık ve zarif bir tasarımıyla göze hitap ediyor. Cihazın toplamda 174 g ağırlık ve 7.99 mm kalınlıktadır. 20 Haziran’dan itibaren ilk Amerika’da satışa sunulacak. Türkiye’ye geleceği tarih hakkında henüz detaylar belli olmadı. Belli olduğunda tarihi buradan hızlıca paylaşacağız.

Motorola Edge 2024 fiyatı, 549 dolar (17.777, 88 TL) olarak belirlenmiştir.