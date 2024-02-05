Motorola Moto G24 Power Özellikleri ve Fiyatı

Motorola, bütçe dostu akıllı telefon arayanlara yeni seçenekler sunmaya devam ediyor. G24 serisine katılan G24 Power, kullanışlı özellikleri ve uygun fiyatı ile dikkat çekiyor. Güçlü bataryası, ikili arka kamera sistemi ve genişletilebilir depolama alanı ile ilginizi çekebilecek bir model.

Bu yazımızda serinin yeni üyesini daha yakından tanıyoruz. İşte, Motorola G24 Power’ın özellikleri ve fiyatı!

Motorola G24 Power Özellikleri

Android 14 işletim sistemine sahip olarak satışa sunulan model için firma tarafından 3 yıl boyunca güncelleme sözü verilmiş. Yani bu telefonu alan kullanıcılar 3 yıl boyunca son güncellemeleri yükleyebiliyor olacak.

Fiyat aralığına göre gelişmiş kamera ve ekran özelliklerine sahip olan cihazın batarya kapasitesi kullanışlılığını artırıyor. Orta seviye bir işlemci ile desteklenen modelde iki farklı RAM seçeneği mevcut. Dilediğinizi seçme şansınız var.

Cihazın teknik özelliklerine baktığımızda ise karşımıza çıkan detaylar şu şekilde:

6000 mAh kapasiteli batarya

30W hızlı şarj desteği

MediaTek Helio G85 İşlemci

6,56 inç 90 Hz HD+ LCD ekran

İkili arka kamera sistemi ( 50 + 2 MP)

RAM Seçenekleri: 4/8 GB

Dahili depolama: 128 GB

Micro SD ile 1 TB’a kadar çıkabilen hafıza

Android 14 işletim sistemi

Bluetooth 5.0

Motorola G24 Power Fiyatı

Cihazın fiyatı seçmiş olduğunuz RAM ve depolama kapasitesine göre belirleniyor. 4 ve 8 GB RAM seçenekleri sunan modelde 128 GB dahili hafıza sabit. 4 GB’lık model için belirlenen satış fiyatı 110 dolar iken 8 GB’lık model 120 dolardan satışa sunuluyor.

Bu fiyata denk olan 9.999 Hindistan Rupisi’nden belli bölgelerde cihaz satışa çıkmış durumda. Global pazara açılıp açılmayacağı ise henüz net değil.

TL bazında baktığımızda aslında 120 dolar olan 8 GB’lık versiyonun 3.360 TL’ye denk geldiğini görüyoruz. Vergiler eklendiğinde bu rakam minimum 7.500 TL civarına çıkıyor. Türkiye’ye gelip gelmeyeceği henüz belli olmasa da eğer ülkemizde satışa sunulursa öğrenciler için 9.500 TL altındaki vergisiz telefon modelleri listesine giriş yapabilir.

Motorola’nın uygun fiyatlı G24 Power modelini siz nasıl buldunuz? Türkiye’ye gelse almayı düşünür müydünüz? Yorumlarda düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın.