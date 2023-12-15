Realme GT 5 Pro Özellikleri ve Fiyatı

Akıllı telefon sektöründe payını artırmaya çalışan Realme, birkaç gün önce Çin’de gerçekleşen bir etkinlikte Realme GT 5 Pro isimli cihazını tanıttı.

Cihaz, yüksek parlak ekran, el hareketleriyle kontrol ve avuç içi tanıma gibi birçok üst düzey özelliğiyle dikkat çekti. Biz de bu yazımızda Realme GT 5 Pro’nun özellikleriyle ilgili bir rehber hazırladık.

Realme GT 5 Pro Özellikleri

İşlemci: Snapdragon 8 Gen 3

Batarya: 50w kablosuz / 100w kablolu hızlı şarj

Ekran: 6.78 inç 8T LTPO 1,5K OLED,

Ekran yenileme hızı: 144Hz

RAM: 16 GB LPDDR5X

Depolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB

Batarya: 5400 mAh, 50W kablosuz hızlı şarj, 100W kablolu hızlı şarj

Ön kamera: 32 MP f/2.4

Arka kamera: 50 MP f/1.69 (ana) + 50 MP f/2.6 (periskoptelefoto) + 8 MP f/2.2 (ultra geniş)

Realme GT 5 Pro, 2780 x 1264 piksel çözünürlüklü 6.68 inç 8T LTPO 1,5K OLED ekrana sahiptir. Cihazın ekran yenileme hızı, 114Hz’dir. Piksel parlaklığı 4500 cd/m²’ye çıkan telefonun dokunma örnekleme hızıysa 2160 Hz’ye ulaşıyor.

Realme GT 5 Pro’nun ekranının piksel parlaklığı otomatik modda 1200 cd/ m², manuel moduysa 700 cd/m²’dir. Ekran aydınlatması, 2160 Hz frekansında PWM ayarını destekliyor.

Telefon, 5400 mAh bataryasıyla da kesintisiz bir kullanım sunuyor. 5400 mAh’lık bataryaya 50W’lık kablosuz şarj ve 100W’lık hızlı şarj eşlik ediyor. Cihazın diğer dikkat çeken özelliklerinden biri de Dolby Atmos destekli iki adet stereo hoparlördür.

Cihazda IR sensörü, Wi-Fi 7, USB Type-C portu, Bluetooth 5.4 ve NFC çipi de yer alıyor.

Realme GT 5 Pro, gelişmiş kamera özellikleriyle de kullanıcılarından tam not alıyor. Telefon, Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisi ve Adreno 750 grafik işlemcisiyle de güçlü özelliklere sahiptir.

Telefonun ekranının yan kenarlarında delik ve kavisli çentik yer alıyor. Telefonun kullanışlılığını artıran noktalardan birisiyse soğutma sistemidir. Telefonun performansı, lineer titreşim motoru ve 12.000 mm²yüzey alanı sayesinde üst düzeye çıkıyor.

Dikkat çeken şık tasarıma sahip olan telefonunun arka panelinde görüntü sensörünü oluşturan daire şeklinde geniş kamera bulunuyor. Ayrıca telefona premium görüntü kazandıran beyaz ve turuncu vegan deriden oluşan cam panel kapak yer alıyor.

Realme tarafından yapılan bir açıklamaya göre cihaz, 10.000’in üzerinde modelin kullanıldığı makine öğrenimiyle avuç içi özelliğini tasarladı. Bundan dolayı da avuç içi kullanılarak kilidin açılması yüz tanıma özelliğinden daha hızlı çalışıyor.

Ayrıca avuç içiyle kilit açma özelliğiyle ilgili 10 milyondan fazla test uygulandığı aktarıldı. Özelliğin bu testlerin tamamını başarıyla geçtiği aktarıldı. Cihaz çeşitli el hareketlerini destekliyor. Ellerle sağ ve sol tarafa hareket edilerek uygulamalar arasında geçiş sağlanabiliyor. El ile kıstırma hareketi yapılarak son açık uygulamalara erişim sağlanıyor.

Üç parmak yardımıyla avuç içi hareketi yapılarak ekran görüntüsünü alabilirsiniz. Ana ekrana dönmek için avuç çevrilebilir. Ekranın kapanması için avuç ekrana doğru hareket ettirilebilir.

Bir önceki ekrana geri sönmek için baş parmak sola doğru hareket ettirilebilir. Aynı zamanda Realme GT 5 Pro, bir yerleşik yapay zeka asistanına da sahiptir. Bu yapay zeka asistanı, 7 milyar parametreli Al modelinden oluşuyor.

Realme GT 5 Pro Fiyatı

IP64 su ve toza dayanıklılığını ifade eden sertifikaya sahip olan Realme GT 5 Pro fiyatlarını şöyle sıralayabiliriz: