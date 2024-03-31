Motorola Razr 50 Ultra Özellikleri, Fiyatı ve Çıkış Tarihi

Motorola’nın yeni katlanabilir telefon serisi ile ilgili haberler geldi. Rusya’nın Avrasya Ekonomik Komisyonu’nda görüntülenen yeni modelin kodu selefi ile benzerlik gösteriyor.

ECC Listesinde yer alan bilgiler sadece marka ve model numarası ile sınırlı kalıyor. Cihaz özellikleri, fiyatı ve çıkış tarihi ile ilgili şu an için sadece bazı tahminler ve sızıntı bilgiler paylaşılıyor.

Bu yazımızda Motorola’nın geçtiğimiz günlerde listelenen ve Razr 50 Ultra olduğunu tahmin ettiğimiz yeni cihazı hakkındaki detayları ele alıyoruz.

Motorola Razr 50 Ultra Özellikleri

Cihazın sahip olacağı özellikler hakkında açıklanmış bir veri bulunmuyor. Sadece katlanabilir özellikte olacağı ve 40 Ultra’nın gelişmiş modeli olacağını anlayabiliyoruz. Ayrıca Razr 50 serisindeki standart telefon ile kıyaslandığında da daha avantajlı özellikler sunacak.

Cihazın adına gelecek olursak birçok kaynakta 50 Ultra şeklinde anılsa da bu telefonun Motorola Razr+ 2024 adıyla çıkma ihtimali olduğundan da söz ediliyor. Özellik anlamındaki beklentileri ele aldığımızda 12 GB RAM, 4200 mAh batarya gibi niteliklerin sıralandığını görüyoruz.

40 Ultra modelinde kullanılan P-OLED ekran teknolojisi bu modelde geliştirilebilir. 413 PPI olan piksel yoğunluğu ve 165 Hz olan yenileme hızı artırılabilir. İşlemci olarak 40 Ultra’da kullanılan Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1’in bu cihazda yerini daha güncel bir işlemci modeline bırakması bekleniyor.

40 Ultra’nın geliştirilmesi gereken özelliklerinden birisi ana kamera çözünürlüğüydü. 12 + 13 MP’lik ikili kamera sisteminin kullanıldığı cihazın ön kamera çözünürlüğü ise 32 MP idi. Bu değerlerin yeni çıkacak modelde daha yüksek seviyelere taşınmasını bekliyoruz.

Motorola Razr 50 Ultra Fiyatı

Motorola Razr 50 Ultra modeli için kesin olarak belirlenmiş bir fiyat bilgisi henüz paylaşılmadı. Yabancı kaynaklarda paylaşılan verilere göre bu telefon için yaklaşık 90.000 Hindistan Rupisi gibi bir beklentiden söz etmek mümkün. Dolar olarak baktığımızda bu rakam 1.000 dolara denk geliyor. TL karşılığı ise vergisiz haliyle 32.384 gibi bir rakam çıkıyor.

Vergiler dahil edildiğinde yaklaşık 66.000 TL civarında satış fiyatına sahip olabilir. Bir önceki serinin ultra modeline baktığımızda ise Razr 40 Ultra’nın güncel satış fiyatının yaklaşık 50.000 TL olduğunu görüyoruz. Yani, Razr 50 Ultra için bahsi geçen beklentilerin gerçeklik payı olabilir.

Motorola Razr 50 Ultra Çıkış Tarihi

Motorola’nın 2024 yılının sonlarına doğru yeni bir katlanabilir telefon serisi çıkaracağı konuşuluyordu. ECC listesinde görülen Motorola markalı cihazın Razr 40 Ultra ile oldukça benzer bir koda sahip olması dikkat çekti. Bu nedenle yeni çıkacak cihazın 50 Ultra olduğu tahmin ediliyor.

40 Ultra modelinin çıkış tarihini 1 Haziran 2023 olarak esas alan kaynaklar, 50 Ultra için de 1 Haziran 2024’e işaret ediyor. Tabi, bunun sadece bir tahmin olduğunu da belirtmek gerekiyor.